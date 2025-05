গিটহাব-ব্রায়ানএমজি/ভয়েনিচ-এনএলপি-বিশ্লেষণ

অনুবাদ অনুমান বা প্যাটার্ন হ্যালুসিনেশনে না পড়ে – আধুনিক এনএলপি ভয়েনিচ পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে আমাদের কী বলতে পারে তা নির্ধারণের জন্য এটি ব্যক্তিগত চ্যালেঞ্জ হিসাবে শুরু হয়েছিল। আমি ভাষাবিদ বা ক্রিপ্টোগ্রাফার নই। আমি কেবল দেখতে চেয়েছিলাম যে ভয়নিচিজের মতো অদ্ভুত কিছু বাস্তব ভাষার মডেলিংয়ের অধীনে থাকবে কিনা: ক্লাস্টারিং, পিওএস অনুমান, মার্কভ ট্রানজিশন এবং বিভাগ-নির্দিষ্ট নিদর্শনগুলি।

স্পোলার: এটি কিন্ডা করেছে।

এই রেপো সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়ে চলেছে – প্রত্যয় স্ট্রিপিং থেকে শুরু করে এসবার্ট এম্বেডিংস পর্যন্ত একটি অভিধানের অনুমান তৈরি করা পর্যন্ত। কোনও যাদু নেই, কোনও জিপিটি অনুমান করা হচ্ছে না। পাণ্ডুলিপিটি আছে কিনা তার একটি সংশয়ী পরীক্ষা কাঠামো যা ভাষার মতো আচরণ করেএমনকি যদি আমরা জানি না এটি কী বলছে।

ভোনিচ পাণ্ডুলিপিটি কোনও সম্মত ভাষাগত বা ক্রিপ্টোগ্রাফিক সমাধান ছাড়াই অনিচ্ছাকৃত রয়ে গেছে। Dition তিহ্যবাহী বিশ্লেষণগুলি প্রায়শই দুটি শিবিরে পড়ে: পরিসংখ্যানগত এনট্রপি চেক বা বন্য অনুমান। এই প্রকল্পটি একটি মাঝারি পথ সরবরাহ করে-পান্ডুলিপিটি বাস্তব, কাঠামোগত ভাষার মতো আচরণকে এনকোড করে কিনা তা নির্ধারণের জন্য গণ্য ভাষাতত্ত্ব ব্যবহার করে।