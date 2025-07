গিটহাব – ম্যান্টিকোরসফটওয়্যার/ম্যান্টিকোর অনুসন্ধান: অনুসন্ধানের জন্য ওপেন সোর্স ফাস্ট ডাটাবেস ব্যবহার করা সহজ | এখন ইলাস্টিকসার্কের ভাল বিকল্প

মান্টিকোর অনুসন্ধান একটি সহজেই ব্যবহারযোগ্য, ওপেন সোর্স এবং অনুসন্ধানের জন্য ডিজাইন করা দ্রুত ডাটাবেস। এটি ইলাস্টিকসার্কের একটি দুর্দান্ত বিকল্প।

❗ সাম্প্রতিক পড়ুন ম্যান্টিকোর বনাম ইলাস্টিক অনুসন্ধান সম্পর্কে ব্লগ পোস্ট❗

এটি অন্যান্য সমাধান থেকে কী আলাদা করে তা হ’ল:

ক্রেগলিস্ট, সোশ্যালজিস্ট, পাবচ, সকেট এবং আরও অনেকে দক্ষ অনুসন্ধান এবং স্ট্রিম ফিল্টারিংয়ের জন্য ম্যান্টিকোর ব্যবহার করেন।

ম্যান্টিকোর অনুসন্ধান 2017 সালে স্পিনেক্স 2.3.2 থেকে কাঁটাচামচ করা হয়েছিল।

ডকার চিত্র পাওয়া যায় ডকার হাব।

ডকারে ম্যান্টিকোর অনুসন্ধানের সাথে পরীক্ষা করতে কেবল চালান:

আপনি তখন পারেন: একটি টেবিল তৈরি করুন, ডেটা যুক্ত করুন এবং অনুসন্ধানগুলি চালান। উদাহরণস্বরূপ: