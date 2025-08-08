গিথুব-নিকোলাস-এল-জনসন/ফ্লিপ-কার্ড

এই রেপোতে ফ্লিপ-কার্ড প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত ফাইল রয়েছে, যা একটি ব্যবসায়িক কার্ড যা তরল-ইম্প্লিক্ট-কণা (ফ্লিপ) সিমুলেশন চালায়।
পিসিবি ডিজাইন ফাইলগুলি “কিক্যাড-পিসিবি” ফোল্ডারে রয়েছে। ফ্লিপ-কার্ড প্রকল্পটি মিতেক্সেলার ফ্লুয়েড সিমুলেশন পেন্ডেন্ট প্রকল্প দ্বারা অনুপ্রাণিত
তরল সিমুলেশন লজিকটি একটি স্ট্যান্ডেলোন ক্রেটে অন্তর্ভুক্ত থাকে, যা “তরল_সিম_ক্রেট” ফোল্ডারে রয়েছে। এটি ম্যাথিয়াস মুলারের কাজটি ভিত্তিক (এবং তাঁর ইউটিউব চ্যানেল “টেন মিনিট ফিজিক্স” এ তাঁর দুর্দান্ত বিক্ষোভের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে
আরও কঠিন বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হ’ল রিচার্জেবল ব্যাটারি। আমি সিএনলোহরের টিনি টাচ এলসিডি প্রকল্প থেকে বোর্ড এজ ইউএসবি-সি পোর্টের জন্য একটি নকশা পেয়েছি
“সিম_ডিসপ্লে” ফোল্ডারে একটি ওয়াসম সিমুলেটরও সরবরাহ করা হয়, যা আমি সিমুলেশনে সমস্যাগুলি ডিবাগ করতে ব্যবহার করি।
আরপি 2350 এ তরল সিমুলেশনের জন্য বাস্তবায়ন “ফ্লিপ-কার্ড_ফার্মওয়্যার” ফাইলে রয়েছে
প্রতিটি ফোল্ডারের রিডমে ফাইলগুলিতে আরও বিশদ পাওয়া যাবে