গিলবার্তো গিল প্রতা গিলের শেষ আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে তাঁর হৃদয় উন্মুক্ত করেছেন এবং গায়কের ছাইয়ের জন্য বিভিন্ন গন্তব্য প্রকাশ করেছেন
গিলবার্তো গিল প্রতা গিলের শেষ আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে তাঁর হৃদয় উন্মুক্ত করেছেন এবং গায়কের ছাইয়ের জন্য বিভিন্ন গন্তব্য প্রকাশ করেছেন

50 বছর বয়সে ক্যান্সারের শিকার, গিলবার্তো গিল বলেছিলেন যে শেষকৃত্যের বিবরণ ছাড়াও প্রতা গিল তার দেহের ছাই থাকা উচিত এমন গন্তব্যে একটি অনুরোধও করেছিলেন। জানুন




গিলবার্তো গিল এই ফাদার্স ডে, আগস্ট 10, 2025 এ প্রতা গিলের মৃত্যুর কথা বলেছিলেন।

গিলবার্তো গিল এই ফাদার্স ডে, আগস্ট 10, 2025 এ প্রতা গিলের মৃত্যুর কথা বলেছিলেন।

ছবি: প্রজনন / টিভি গ্লোব / খাঁটি জনগণ

গিলবার্তো গিল যে দিনগুলি মৃত্যুর সফল হয়েছিল সে সম্পর্কে প্রথমবারের মতো কথা বলেছেন কালো গিল, 50 বছর বয়সে ক্যান্সারের শিকার। “আমরা দু: খিত, স্বাভাবিকভাবেই দু: খিত, এখনও অভাবের সাথে অভ্যস্ত হতে হয়েছিল,” এই রবিবার (১০), যখন ফাদার্স ডে উদযাপিত হয়েছিল তখন গায়ককে “ফ্যান্টাস্টিকো” এর কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।

গিল স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি এর আগে ১৯ বছর বয়সে একটি গাড়ি দুর্ঘটনার শিকার পেড্রোকে হারিয়েছিলেন।

শিল্পী বলেছিলেন যে, প্রেতের ক্ষেত্রে, রোগের কারণে এটি কিছুটা আলাদা ছিল: “আমাদের ধারণাটিতে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য একরকম সময় ছিল [da morte]। তার রোগ নির্ণয় খুব কঠিন ছিলএটির নিরাময়ের সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রত্যাশা ছোট ছিল। “

ব্ল্যাক গিলের ছাই দিয়ে পরিবার কী করবে?

গিলবার্তো গিল প্রকাশ করেছিলেন যে এটি কালোই সিদ্ধান্ত নিয়েছে আপনার শরীরের ছাইয়ের গন্তব্য“এর জন্য তার বিভিন্ন অনুরোধের মধ্যে এবং তার মধ্যে একটি হ’ল তার দেহটি দাহ করা হয়েছিল এবং ছাইগুলি পরিবার, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল।”

এবং তিনি বিতরণ করেছিলেন যে শিল্পীর ছাইয়ের বিভিন্ন গন্তব্য থাকবে। “আজ আমি তার ছাই নিয়ে আসা বাক্সটি দেখছিলাম। এমন লোক রয়েছে যারা এক ধরণের গহনা তৈরির জন্য তার ছাই পরতে চায়। এমন লোক আছে যারা চান, যারা জানেন, বাড়িতে তার কিছুটা ছাই, সম্ভবত এটিই …

