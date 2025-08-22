গিলাইন ম্যাক্সওয়েল সাক্ষাত্কারটি ডিওজে প্রকাশ করেছে, ট্রাম্পের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে

বিচারপতি এক শীর্ষ বিভাগের কর্মকর্তা বারবার যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টেইনের সহযোগী ঘিস্লাইন ম্যাক্সওয়েলকে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে আলাপচারিতা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন-এপস্টেইনের প্রাক্তন বন্ধু-জুলাইয়ে দু’দিনের একটি সাক্ষাত্কারের সময়, সদ্য প্রকাশিত প্রতিলিপি শুক্রবার প্রকাশিত হয়েছিল।
ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল টড ব্লাঞ্চকারা কারাবন্দী ম্যাক্সওয়েলের সেই সাক্ষাত্কারটি পরিচালনা করেছিলেন, তিনি শুক্রবার একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে বলেছিলেন যে ডিওজে তাদের সিটডাউনটির সম্পূর্ণ প্রতিলিপি এবং অডিও প্রকাশ করছে “স্বচ্ছতার স্বার্থে”।
ব্লাঞ্চ, যিনি এর আগে ট্রাম্পের ফৌজদারি প্রতিরক্ষা আইনজীবী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তিনি ম্যাক্সওয়েলকে গত মাসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “আপনি কি কখনও মিঃ এপস্টেইন বা কেউ বলেছিলেন যে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প মাসেসিউস বা আপনার বিশ্বের কারও সাথে অনুপযুক্ত কিছু করেছিলেন?” প্রতিলিপি অনুযায়ী।
ফ্লোরিডার তাল্লাহাসির ফেডারেল কোর্টহাউসে পরিচালিত সাক্ষাত্কারের সময় ম্যাক্সওয়েল বলেছিলেন, “কোনও প্রসঙ্গে একেবারে কখনই নয়,” ম্যাক্সওয়েল বলেছিলেন।
সাক্ষাত্কারের সময় অন্যান্য পয়েন্টে ম্যাক্সওয়েল বলেছিলেন যে তিনি ট্রাম্পের কোনও অন্যায় কাজ সম্পর্কে জানেন না, যার প্রশংসা করেছিলেন।
হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদ চলাকালীন শিশু যৌন পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়ার পরে আগস্ট 2019 সালে নিজেকে হত্যা করা এপস্টেইন সম্পর্কে তদন্তকারী ফাইলগুলি প্রকাশের প্রতিশ্রুতি পুনর্নবীকরণের জন্য ট্রাম্প প্রশাসনের কয়েক সপ্তাহ ধরে সমালোচিত হয়েছিল।
ম্যাক্সওয়েল গত মাসে ব্লাঞ্চকে বলেছিলেন যে এপস্টাইন আত্মহত্যা করেছিলেন এমন সরকারী অনুসন্ধানগুলি তিনি বিশ্বাস করেননি, যা ট্রাম্পের অনেক সমর্থকও জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন।
ম্যাক্সওয়েল এপস্টেইনের দ্বারা যৌন নির্যাতনের জন্য অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েদের সংগ্রহের ম্যানহাটান ফেডারেল আদালতে বিচারের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়ে 20 বছরের কারাদণ্ডের কারাদণ্ডের দায়িত্ব পালন করছেন।
কংগ্রেসে তাঁর সহকর্মী রিপাবলিকানদের অনেকেই তাদের মুক্তির আহ্বান জানিয়েছেন, এমনকি ডেমোক্র্যাটদের দ্বারা নির্মিত এপস্টাইন ফাইলগুলিকে একটি “প্রতারণা” প্রকাশ না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ট্রাম্প এই বিতর্ককে ডেকেছেন।
জুলাই মাসে ম্যাক্সওয়েলের সাথে ব্লাঞ্চের সাক্ষাত্কারের কয়েকদিন পরে, ট্রাম্প সাংবাদিকদের কাছে উল্লেখ করেছিলেন যে তাকে ক্ষমা করার ক্ষমতা তার ছিল, যদিও কেউ তাকে তা করতে বলেনি।
ফ্লোরিডার পাম বিচে ট্রাম্পের রিসর্ট এবং বর্তমান বাসভবন মার-এ-লেগোতে তার এবং এপস্টাইনের স্পা-এ তাঁর এবং এপস্টেইনের সফর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার পরে ম্যাক্সওয়েল বলেছিলেন, “আমি আসলে কোনও ধরণের ম্যাসেজ সেটিংয়ে রাষ্ট্রপতিকে কখনও দেখিনি।”
“আমি কোনওভাবেই কোনও অনুপযুক্ত সেটিংয়ে রাষ্ট্রপতির সাক্ষী হইনি। রাষ্ট্রপতি কখনও কারও প্রতি অনুপযুক্ত ছিলেন না,” তিনি ব্লাঞ্চকে বলেছিলেন। “আমি তাঁর সাথে যে সময়ে ছিলাম, তিনি সর্বদাই ভদ্রলোক ছিলেন।”
ম্যাক্সওয়েল আরও বলেছিলেন যে তিনি এপস্টেইনের ব্ল্যাকমেইল লোকদের যে কোনও প্রচেষ্টা সম্পর্কে তিনি জানেন না যে তিনি তার কক্ষপথে নারী বা মেয়েদের সাথে যে কোনও মিথস্ক্রিয়া থাকতে পারেন সে সম্পর্কে তিনি জানেন না।
ম্যাক্সওয়েল বলেছিলেন যে তিনি এপস্টেইনের পঞ্চাশতম জন্মদিনের জন্য সংকলিত শুভাকাঙ্ক্ষার অ্যালবাম সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কথা স্মরণ করতে পারেননি, ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানিয়েছে যে এপস্টাইন বোর ট্রাম্পের স্বাক্ষরকে পাঠানো একটি “বাউডি” চিঠির পরে প্রকাশিত হয়েছিল।
ট্রাম্প সেই চিঠিটি পাঠানোর বিষয়টি অস্বীকার করেছেন এবং তার প্রতিবেদনের উপর মানহানির জন্য জার্নালের বিরুদ্ধে মামলা করছেন।
ম্যাক্সওয়েল ব্লাঞ্চকে বলেছিলেন যে চিঠিতে পাঠানো কারও নাম তিনি মনে করেননি, “এত দিন হয়েছে।”
তিনি ট্রাম্পকে কোনও নোট জমা দেওয়ার কথা স্মরণ করে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন, “আমি তা করি না।
ম্যাক্সওয়েল, যিনি সুপ্রিম কোর্টকে তার দোষী সাব্যস্ত করার আবেদন করতে বলেছেন, তিনি ফ্লোরিডার একটি ফেডারেল কারাগারে তার সাজা প্রদান করছেন।
তবে ব্লাঞ্চের সাথে তার সাক্ষাত্কারের পরে, তাকে টেক্সাসের একটি কম-সীমাবদ্ধ ফেডারেল লকআপে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, এটি একটি পদক্ষেপ যা এপস্টেইনের ক্ষতিগ্রস্থদের দ্বারা বিস্ফোরিত হয়েছিল।
ম্যাক্সওয়েলের অ্যাটর্নি ডেভিড মার্কাস শুক্রবারের ব্লাঞ্চের সাথে তার সাক্ষাত্কার প্রকাশের এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, “গিসালাইন ম্যাক্সওয়েল নির্দোষ এবং এই ক্ষেত্রে কখনও দোষী সাব্যস্ত হওয়া উচিত ছিল না।”
মার্কাস বলেছিলেন, “তার বিরুদ্ধে কখনও অভিযোগ করা হওয়ার একমাত্র কারণ হ’ল জেফ্রি এপস্টেইন কারাগারে মারা যাওয়ার পরে তিনি একটি বলির ছাগল হিসাবে কাজ করেছিলেন।” “মিসেস ম্যাক্সওয়েল সুষ্ঠু বিচার পাননি। জুরিরা জুরিতে উঠতে মিথ্যা বলেছিল এবং ফলাফলটি শুরু থেকেই কলঙ্কিত হয়েছিল।”
“বিচার বিভাগের নতুনভাবে প্রকাশিত উপকরণগুলি এটি পরিষ্কার করে দিয়েছে। মিসেস ম্যাক্সওয়েল প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন,” অ্যাটর্নি বলেছেন। “তিনি প্রতিক্রিয়া জানাতে অস্বীকার করেননি এবং কোনও প্রশ্নই করেননি। তিনি তার উত্তরগুলি নথি এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যমূলক প্রমাণ দিয়ে সমর্থন করেছিলেন।”
এটি খবর বিকাশ করছে। আপডেটের জন্য আবার চেক করুন।