গিলারমো ডেল টোরোর ফ্রাঙ্কেনস্টাইন মুভিতে একটি কাস্টিং টুইস্ট রয়েছে যা আমরা কখনও দেখিনি

আপনি যদি আশা করছিলেন যে আপনি কোনও সিনেমা থিয়েটারে গিলারমো দেল টোরোর নতুন “ফ্রাঙ্কেনস্টাইন” দেখতে পেলেন, সুসংবাদ! এর আগে এই নভেম্বরে কেবল নেটফ্লিক্সে আত্মপ্রকাশের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পরে, এটা এখন প্রকাশিত হয়েছে মুভিটির অক্টোবরে একটি সীমিত নাট্য রান থাকবে। সিনেমা সম্পর্কে সাম্প্রতিক সংবাদটি এখানে শেষ হয় না।
অস্কার আইজাক (যিনি ডাঃ ভিক্টর ফ্রাঙ্কেনস্টাইন চরিত্রে অভিনয় করেছেন) এবং জ্যাকব এলর্ডি (যিনি দানব চরিত্রে অভিনয় করেছেন) এর সাথে বসেছিলেন বিভিন্ন সিনেমার রানটাইম (১৪৯ মিনিট) সহ ডেল টোরোর “ফ্রাঙ্কেনস্টাইন” এর কিছু বিবরণ নিয়ে আলোচনা করার জন্য, দু’জন কীভাবে তাদের অংশে পৌঁছাচ্ছে (আইজ্যাক রক স্টারের মতো ভিক্টর খেলছে; “আমি তাকে একজন বিজ্ঞানী হিসাবে শিল্পী হিসাবে অনেক বেশি দেখেছি,” তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন) এবং তাদের সহ-অভিনেতা এমআইএ গথ সম্পর্কে একটি আকর্ষণীয় নতুন বিশদ।
এর আগে, ঘোষণা করা হয়েছিল যে গথ ভিক্টর যে মহিলা পছন্দ করেন তা এলিজাবেথ ল্যাভেনজা চরিত্রে অভিনয় করছেন। এলিজাবেথ আগের ছবিগুলিতে মে ক্লার্কে অভিনয় করেছেন (জেমস তিমির 1931 “ফ্রাঙ্কেনস্টাইন”), হেলেনা বনহাম কার্টার (কেনেথ ব্রানাঘের 1994 “ফ্রাঙ্কেনস্টাইন”) এবং আরও অনেক কিছুতে।
তবে এটি মুভিতে গোথের একমাত্র ভূমিকা নয়। তিনি ভিক্টরেরও খেলবেন মাযিনি তাঁর শৈশবে মারা যান এবং এভাবে তাঁর পুত্রকে মৃত্যুর চেষ্টা এবং কাটিয়ে উঠতে অনুপ্রাণিত করেন। আইজাক এবং ডেল টোরোর ফ্রাঙ্কেনস্টাইন কেবল একজন পুরুষ নন যে তিনি God শ্বরের চরিত্রে অভিনয় করার চেষ্টা করেছিলেন, তিনি এমন এক মহিলার জন্যও পড়েছেন যা তার মায়ের সাথে অভিন্ন দেখায়। “ফ্রাঙ্কেনস্টাইন” স্পষ্টতই সাবটেক্সটসের জন্য কোনও জায়গা ছাড়েনি কারণ এটি ভিক্টরকে একটি নতুন বিশদ যুক্ত করেছে: তিনি হোমল্যান্ডারের (অ্যান্টনি স্টার) ফ্রয়েডিয়ান-লেসড দুধের ভালবাসা ভাগ করে নিয়েছেন। আইজাক ব্যাখ্যা:
“গিলারমো সর্বদা এমন হত, ‘তিনি (ভিক্টর) সেই লেচিতা চান।’ যখন সবকিছু ভুল হয়ে যায়, তখন সে কেবল সেই মামার দুধ চায় “”
“ফ্রাঙ্কেনস্টাইন” সর্বদা পিতৃত্ব এবং প্রসব সম্পর্কে ছিল; বিজ্ঞান-কল্পকাহিনীটি সরিয়ে ফেলুন এবং আপনি তার বাবার প্রতি তাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য রাগান্বিত একটি গল্প পেয়েছেন (তাই ডেল টোরো এটিকে তার অন্যান্য বাবা/ছেলের চলচ্চিত্র “নাইটমারে অ্যালি” এবং “পিনোচিও” এর সাথে তুলনা করে)। ভিক্টর যখন তার মায়ের প্রতি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন, তাঁর নিজের সৃষ্টির একটি নেই। শেলি গর্ভপাতের পরে বইটি লিখেছিলেন; ভিক্টরের মতো, তিনি নিশ্চয়ই তিনি মৃতদের পুনরুদ্ধার করতে চান। প্রক্রিয়াটিতে, তিনি একটি গল্প তৈরি করেছিলেন যা পরামর্শ দিয়েছিল যে একা পুরুষদের জীবন তৈরির বোঝা বহন করার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী নয়।
মিয়া গোথ ভিক্টর ফ্রাঙ্কেনস্টেইনের মা এবং তার প্রেমিক দুজনেই অভিনয় করবেন
মিয়া গোথ নিজেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে “ফ্রাঙ্কেনস্টাইন” “ব্যক্তিগত” এবং “সংবেদনশীল” হবে কারণ এটি হয় গল্পটির একটি রিমেক যা ডেল টোরোকে দানবদের ভালবাসে। এটি কেবল বৈজ্ঞানিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাই নয়, তার দীর্ঘ মৃত মায়ের অনুপস্থিতি, যা ভিক্টরের পরীক্ষাগুলিকে চালিত করে তা অবশ্যই ফিল্মটি সেই প্রতিশ্রুতি দেওয়ার এক উপায়ের মতো শোনাচ্ছে।
এই নির্দিষ্ট ডাবল কাস্টিং একটি “ফ্রাঙ্কেনস্টাইন” চলচ্চিত্রের জন্য একটি নতুন কৌশল, তবে একাধিক অংশে একই অভিনেতা ব্যবহারের সাধারণ ধারণাটি নয়।
জেমস তিমির 1935 সালের “ব্রাইড অফ ফ্রাঙ্কেনস্টাইন” এলসা লঞ্চস্টারকে মৌমাছির কেশিক কনে হিসাবে বৈশিষ্ট্যযুক্ত। তবে লঞ্চস্টার এছাড়াও ফ্রেমিং ডিভাইসে মেরি শেলি অভিনয় করেছেন, তার স্বামী পার্সি (ডগলাস ওয়ালটন) এবং তাদের বন্ধু লর্ড বায়রন (গ্যাভিন গর্ডন) কে গল্পটি বলেছিলেন। ব্রানাঘের “ফ্রাঙ্কেনস্টাইন” এলিজাবেথকেও চিত্রিত করেছেন হয়ে উঠছে ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের কনে; আমরা দেখতে পাব যে ডেল টোরোর সংস্করণে স্টোরটিতে একই রকম মোড় রয়েছে কিনা।
২০১১ সালে ড্যানি বয়েল বেনেডিক্ট কম্বারবাচ এবং জনি লি মিলার অভিনীত ব্রিটিশ রয়্যাল ন্যাশনাল থিয়েটারে “ফ্রাঙ্কেনস্টাইন” এর একটি মঞ্চ সংস্করণ পরিচালনা করেছিলেন। এই দুই অভিনেতা ডক্টর ফ্রাঙ্কেনস্টাইন এবং শোয়ের মধ্যে প্রাণী হিসাবে অংশগুলি সরিয়ে নিয়েছিলেন, স্রষ্টার আত্মীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন এবং তৈরি করেছিলেন।
গোথ নিজেই একটি সিনেমায় দুটি অংশ খেলার অভিজ্ঞতাও রয়েছে। টিআই ওয়েস্টের “এক্স” -তে তিনি ফাইনাল গার্ল ম্যাক্সাইন এবং স্ল্যাশার পার্ল (সাদৃশ্যটি পার্লের উপর বার্ধক্যজনিত মেকআপের ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন) খেলেন। গোথ উভয় ভূমিকাকেই পুনর্বিবেচনা করেছিলেন, “পার্ল” -তে পার্লের ব্যাকস্টোরি এবং “ম্যাক্সেক্সাইন” -এ ম্যাক্সিনের ভবিষ্যত দেখিয়েছেন। আমি জানি না যে এটি দুটি চরিত্রে দেল টোরো কাস্টিং গোথের কোনও প্রভাব ফেলেছিল কিনা, তবে আমি গোথ তার “ফ্রাঙ্কেনস্টাইন” উভয় অংশকেই সর্বাধিক উপার্জন করবে বলে আমি আত্মবিশ্বাসী।
“ফ্রাঙ্কেনস্টাইন” November নভেম্বর নেটফ্লিক্সে আত্মপ্রকাশের আগে 17 ই অক্টোবর, 2025 -এ একটি সীমিত নাট্য প্রকাশে খোলে।