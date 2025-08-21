গিলারমো দেল টোরোকে একটি ‘ফ্রাঙ্কেনস্টাইন’ রিয়েল দৃশ্যাবলী এবং শূন্য আইএ সহ পুনরুদ্ধার করুন

এর নতুন প্রকল্প প্রচারের প্রচার গিলারমো দেল টোরো একসাথে নেটফ্লিক্স এটি শুরু হয়েছিল, এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং তাঁর অভিনেতা উভয়ই ক্যামেরার পিছনে এবং কয়েক বছর ধরে বিকাশিত প্রযোজনার বিষয়ে কিছু গোপনীয়তা প্রকাশ করেছেন।
যাতে জলিসকো পরিচালক বলেছিলেন যে এই ছবিটি কমপক্ষে সম্ভাব্য পরিমাণের সাথে তৈরি হয়েছিল ডিজিটাল প্রভাব এবং সবুজ পর্দা।
“আমি আসল পরিস্থিতি চাই I আমি ডিজিটাল চাই না I আমি আইএ চাই না I আমি সিমুলেশন চাই না I আমি চাই লোকেরা পেইন্টিং, বিল্ডিং, হাতুড়ি, inyesando, “গিলারমো বিভিন্ন অংশে ভাগ করে নিয়েছে।
একটি নিরবচ্ছিন্ন কাজ
সেই একই সাক্ষাত্কারে, চলচ্চিত্র নির্মাতা প্রকাশ করেছেন যে জ্যাকব এলর্ডি একজনের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন 10 -ঘন্টা মেকআপ প্রক্রিয়া নায়ককে জীবন দিতে, এবং কখনও অভিযোগ করেনি।
“পোশাকটিতে অনেকগুলি স্তর রয়েছে,” এলর্ডি বলেছিলেন। “যখন তিনি জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁর প্রায় কিছুই নেই। তার একটি খোলা বুক এবং একটি উচ্চ মাথা আছে। তারপরে, যখন তিনি ব্যথা অনুভব করতে শুরু করেন, যেমন কিশোর -কিশোরীদের মতো ঘটে, তখন তিনি কাঁধটি শিকার করতে শুরু করেন। এবং প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবে এটি বন্ধ হয়ে যায়, “সল্টবার্ন তারকা যোগ করেছেন।
এটা হবে পরের নভেম্বর 7 যে মেক্সিকান চলচ্চিত্রটি প্ল্যাটফর্ম ক্যাটালগে আসে এবং তারপরে 23 অক্টোবর কিছু সিনেমা প্রেক্ষাগৃহে আত্মপ্রকাশ করে।