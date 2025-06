গিল্ডড বয়স সিজন 3 এর অন্যতম আকর্ষণীয় বিষয় ইতিমধ্যে একটি অপ্রত্যাশিত উপায়ে উঠে এসেছে

সতর্কতা: গিল্ডেড বয়স সিজন 3, পর্ব 1 এর জন্য স্পোলাররা – “এখানে দায়িত্বে কে?”

সোনার বয়স মরসুম 3, পর্ব 1, তর্কসাপেক্ষভাবে শোয়ের সেরা প্রিমিয়ার ছিল এবং নতুন মরসুমটি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কারণ সহ আগের চেয়ে বড় সমস্যাগুলি মোকাবেলা করতে প্রস্তুত বলে মনে হচ্ছে। এর প্রিমিয়ারের আগে, সোনার বয়স মরসুম 3 একটি নিখুঁত 100% রটেন টমেটো স্কোরকে আত্মপ্রকাশ করেছিল, দর্শকদের কী আসবে তা নিয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে এবং প্রথম পর্বটি হতাশ হয়নি। সোনার বয়সচরিত্রগুলির কাস্ট কাস্ট আগের চেয়ে আরও ভাল এবং নাটকীয় এবং সিরিজটি ইতিমধ্যে তাদের বেশ কয়েকটি বড় প্লট বিস্ময় সরবরাহ করেছে।

অসংখ্য ব্রডওয়ে ভেটেরান্স, সুস্বাদু সাবান প্লট এবং দুর্দান্ত পোশাক এবং সেটিংস সহ, সোনার বয়স একটি সহজ এবং বিনোদনমূলক ঘড়ি। বেশ কয়েকটি বড় বিকাশ যুক্ত করার ক্ষেত্রে, সোনার বয়স মরসুম 3, পর্ব 1, এটিকে আরও প্রসারিত করে, প্রতিটি চরিত্রকে একটি নতুন প্রেমের আগ্রহ, একটি নতুন কারণ বা একটি নতুন ঝগড়া দেয়। শেষে সোনার বয়স মরসুম 3, পর্ব 1, গ্ল্যাডিস একটি মর্মাহত সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং ভ্যান রিজন-ব্রুক হাউসের সদস্যরা আলোচনা করেছেন একটি নতুন কারণ যা মরসুমের অগ্রগতির সাথে সাথে আরও বড় হয়ে উঠবে।

গিল্ডড বয়স সিজন 3 এ মহিলাদের ভোটাধিকারকে সমর্থনকারী অ্যাগনেস একটি চমকপ্রদ



অ্যাগনেসের ভোকাল সমর্থন traditional তিহ্যবাহী চরিত্রের জন্য সতেজকর



মাঝে সোনার বয়স মরসুম 3 প্রিমিয়ারের বিগ প্রকাশ করেছে এবং থিমগুলি প্রকাশিত হয়েছে, চরিত্রগুলি প্রথমবারের মতো মহিলাদের ভোটাধিকার নিয়ে আলোচনা করে দেখে উত্তেজনাপূর্ণ ছিল। ভোটাধিকার আন্দোলন ইতিমধ্যে সেই বিন্দুতে বেশ খানিকটা বাষ্প অর্জন করেছিলজাতীয় মহিলা ভোটাধিকার সমিতি এবং আমেরিকান মহিলা ভোটাধিকার সমিতি উভয়ের সাথেই 15 বছর আগে তৈরি হয়েছিল। তেমনিভাবে, ওয়াইমিং, ইউটা এবং ওয়াশিংটনের মতো অঞ্চলগুলিতে নারীদের ভোট দেওয়ার অধিকার ছিল এবং অন্যান্য বেশ কয়েকটি রাজ্যের মহিলারা স্কুল নির্বাচনে ভোট দিতে পারেন।

সোনার বয়স নিউইয়র্কের উচ্চ-শ্রেণীর মহিলাদের কাছে অন্তর্নিহিত হতে পারে তবে আমি আনন্দিত যে 3 মরসুম ইতিমধ্যে ভোটাধিকার এবং মেজাজ নিয়ে আলোচনা সহ দিনের ঘটনাগুলিতে আরও বেশি সংযোগ যুক্ত করছে বলে মনে হচ্ছে। যদিও এই বড় বিষয়গুলি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে সোনার বয়স মরসুম 3 এর প্রিমিয়ারটি কিছুটা অবাক করে দেয়, এটিও উত্তেজনাপূর্ণ কারণ সিরিজের সমস্ত মৌসুম তাদের প্রসারিত করার জন্য থাকবে। For suffrage in particular, I was intrigued to hear Agnes Van Rhijn vocally support the issue এবং এটি কোথায় নেতৃত্ব দেবে তা দেখে উত্তেজিত।

বিশেষত বিবেচনা করে যে অ্যাগনেস সাধারণত এমন একটি traditional তিহ্যবাহী চরিত্র এবং বারবার জিনিসগুলি করার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছেন যেমন তারা সর্বদা সম্পন্ন হয়েছে, সোনার বয়স 3 মরসুম 3 তাকে পরিবর্তনের জন্য আরও কিছুটা উন্মুক্ত হতে পারে। যদিও 1880 এর দশকে অবশ্যই উপস্থিতি বিরোধী দল ছিল, আমি আনন্দিত যে সোনার বয়স এর প্রধান চরিত্রগুলির জন্য সেই দিকে না যেতে বেছে নিচ্ছে। অ্যাগনেসের ভোটাধিকারের সমর্থন অন্যান্য চরিত্রগুলিকে আন্দোলন সম্পর্কে আরও গুরুতর আলোচনা করতে এবং একটি নতুন কারণ অর্জন করতে দেয়।

আমি আশা করছিলাম পেগিকে গিল্ডেড এজ সিজন 3 এর ভোটাধিকারের কথোপকথনের কেন্দ্রবিন্দু হবে



গিল্ডড বয়স সিজন 3 এর ট্রেলারটি পেগির ভোটাধিকার সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে



ভোটাধিকার সম্পর্কে অ্যাগনেসের দৃষ্টিভঙ্গি অবাক করে দিয়েছিল, যদিও এটি শেষ পর্যন্ত বোধগম্য হয় যেহেতু তিনি একজন শিক্ষিত, উচ্চ-শ্রেণীর বিধবা হিসাবে উপকৃত হবেন, তবে আমি অবশ্যই এই আন্দোলনের কথা উল্লেখ করার প্রথম চরিত্র হওয়ার আশা করছিলাম না। বরং আমি আশা করছিলাম পেগি স্কট প্রধান হবে সোনার বয়স চরিত্র মহিলাদের ভোটাধিকার জন্য চাপ দিচ্ছে। সোনার বয়সএর সিজন 3 ট্রেলার এমনকি ইস্যুটি নিয়ে আলোচনা করে পেগিকে টিজড করেছে নিউপোর্টে পরিবারের বন্ধুদের সাথে কথা বলার সময়।

পেগি ইতিমধ্যে শোয়ের বেশ কয়েকটি বৃহত্তম কারণগুলিতে জড়িত রয়েছে।

পেগিকে ট্রেলারটিতে কথোপকথনে ভোটাধিকার নিয়ে আসা দেখার পাশাপাশি, মিস স্কট সিরিজের ভোটাধিকার কথোপকথনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন কারণ এটি অর্থবোধ করে কারণ তিনি সর্বদা সবচেয়ে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় চরিত্র হয়ে আছেন। টাস্কেগির আস্তানা খোলার থেকে শুরু করে শিক্ষা বোর্ডের স্কুলগুলি বন্ধ করার প্রচেষ্টা পর্যন্ত সোনার বয়স মরসুম 2, পেগি ইতিমধ্যে শোয়ের বেশ কয়েকটি বৃহত্তম কারণগুলিতে জড়িত। যদিও আমি আশা করি যে অ্যাগনেস এবং ভ্যান রিজন-ব্রুকের অন্যান্য সদস্যরা ভোটাধিকার নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাবেন এবং এই আন্দোলনে জড়িত হবেন, পেগির জড়িততা আরও উত্তেজনাপূর্ণ।

পেগি ভোটাধিকারের জন্য তার সমর্থন কণ্ঠস্বর সোনার বয়স আন্দোলনে কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাদের গুরুত্ব অন্বেষণ করার একটি আকর্ষণীয় সুযোগ। কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাদের প্রায়শই কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ এবং সাদা মহিলাদের চেয়ে আরও কঠোরভাবে তাদের অধিকারের জন্য লড়াই করতে হত, কারণ উভয় দলের কথোপকথন থেকে প্রায়শই তাদের বাদ দেওয়া হত। মজার বিষয় হল, এই সিরিজটি এই মৌসুমে পেগির পরামর্শদাতা হিসাবে ভুক্তভোগী এবং বিলোপবাদী ফ্রান্সেস এলেন ওয়াটকিন্স হার্পারকে পরিচয় করিয়ে দেবে, যা দেবে সোনার বয়স একটি গুরুত্বপূর্ণ historical তিহাসিক ব্যক্তিত্বের সাথে দুর্দান্ত টাই এবং ভোটাধিকারের ইতিহাস অন্বেষণ করার একটি সুযোগ।