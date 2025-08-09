গিসলাইন ম্যাক্সওয়েলের অ্যাটর্নি বলেছেন যে তিনি ‘আন্ডারডগের প্রতিনিধিত্বকারী’ পছন্দ করেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
গিসলাইন ম্যাক্সওয়েল প্রতিনিধিত্বকারী অ্যাটর্নি ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিলেন যে তিনি জেফ্রি এপস্টেইনের সহযোগী স্বাধীনতার স্বাধীনতা সুরক্ষিত করার চেষ্টা করার কারণে তিনি “আন্ডারডগের প্রতিনিধিত্বকারী” পছন্দ করেন।
ম্যাক্সওয়েলকে সম্প্রতি ফ্লোরিডার টালাহাসির একটি ফেডারেল কারাগার থেকে টেক্সাসের ব্রায়ানের একটি ফেডারেল কারাগার শিবিরে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, তার অ্যাটর্নি এর আগে ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিলেন। ম্যাক্সওয়েলের অ্যাটর্নি বা ব্যুরো অফ কারাগার উভয়ই এই পদক্ষেপের কারণ দেয়নি।
ম্যাক্সওয়েলের অ্যাটর্নি, ডেভিড অস্কার মার্কাস শুক্রবার একটি ফোন সাক্ষাত্কারের সময় ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিলেন যে “পাথরগুলি বিচার করা এবং নিক্ষেপ করা এত তাড়াতাড়ি হওয়া উচিত নয়” কারণ ফেডারেল কর্মকর্তারা তার ক্লায়েন্টের ন্যূনতম-সুরক্ষা কারাগার শিবিরে যাওয়ার বিষয়ে সমালোচনার মুখোমুখি হন।
মার্কাস সাক্ষাত্কারের সময় বলেছিলেন, “আমি আশা করি আমি সকল সমালোচকদের যোগ্যতা সম্পর্কে সাড়া দিতে পারি। “তবে আমি যখন পারব তখন আমার এ সম্পর্কে অনেক কিছু বলার আছে।”
প্রাক্তন ফেডারেল কারাগারের আধিকারিকের দ্বারা ‘অত্যন্ত অস্বাভাবিক’ নামে পরিচিত গিসলাইন ম্যাক্সওয়েল কারাগার স্থানান্তর
ম্যাক্সওয়েল বর্তমানে এপস্টেইনের যৌন অপরাধে জড়িত থাকার জন্য 20 বছরের কারাদণ্ডে কাজ করছেন।
একজন প্রবীণ প্রশাসন কর্মকর্তা এর আগে ফক্স নিউজকে বলেছিল যে “এই ব্যক্তিকে যে কোনও মিথ্যা দৃ ser ়তা অগ্রাধিকারমূলক চিকিত্সা দেওয়া হয়েছিল তা অযৌক্তিক।
“আমি যা করি তা আমি পছন্দ করি,” মার্কাস বলেছিলেন। “আমি আন্ডারডগের প্রতিনিধিত্ব করতে পছন্দ করি You আপনি জানেন, একজন অপরাধী প্রতিরক্ষা আইনজীবী হওয়া সবার পক্ষে নয়, তবে এটি সেখানে সবচেয়ে ফলপ্রসূ এবং দুর্দান্ত কাজগুলির মধ্যে একটি, এবং আমি যা করি তা আমি সত্যিই উপভোগ করি।
বিচার বিভাগ গিলাইন ম্যাক্সওয়েল সাক্ষাত্কারের মুক্তি ওজন করে
মার্কাসের আগের ক্লায়েন্টদের মধ্যে হলেন প্রাক্তন তাল্লাহাসি, ফ্লোরিডার মেয়র অ্যান্ড্রু গিলুম, যিনি 2018 এর গৌরবজনিত নির্বাচনে ফ্লোরিডা গভর্নর রন ডিসান্টিসকে পরাজিত করার 34,000 ভোটের মধ্যে এসেছিলেন। গিলাম ফেডারেল দুর্নীতির অভিযোগের মুখোমুখি হয়েছিল, কারণ প্রসিকিউটররা অভিযোগ করেছিলেন যে তিনি প্রচারের নগদ পকেট করেছেন এবং অবৈধ উপহার নিয়েছিলেন।
ফেডারেল প্রসিকিউটররা একটি গণনায় খালাস পাওয়ার পরে দুর্নীতির অভিযোগগুলি খারিজ করে দিয়েছেন, জুরিটি বাকি অভিযোগে ঝুলিয়ে রেখেছিল।
ফৌজদারি প্রতিরক্ষা অ্যাটর্নি মার্ক ইগলার্স, যিনি মার্কাসের বন্ধু, বলেছেন ম্যাক্সওয়েলের অ্যাটর্নি হলেন “মোট প্যাকেজ”।
“তিনি অত্যন্ত উজ্জ্বল, উত্সর্গীকৃত, উত্সাহী, উদ্যোগী, অভিজ্ঞ এবং অত্যন্ত নম্র। তিনি মনে করেন যে অনেক হাই-প্রোফাইল আইনজীবী কী না, এবং এটিই তাঁর অহং তাঁর অ্যামিগো নয়,” ইগলার্স বলেছিলেন। “তিনি কোনও চ্যালেঞ্জ থেকে দূরে সরে যান না। এবং ছেলে, এখানে কি তার চ্যালেঞ্জ রয়েছে। সুপ্রিম কোর্টকে এই মামলাটি আদৌ গ্রহণ করা একেবারেই চ্যালেঞ্জিং হতে চলেছে। তবে তারপরে উদ্যোগীভাবে তর্ক করা এবং কার্যকরভাবে তাদের এই মামলা এবং তার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার জন্য কার্যকরভাবে গ্রহণ করা, তিনি সম্ভবত কয়েকজন অ্যাটর্নির মধ্যে একজন যিনি কখনও এটিকে টানতে পারতেন।”
