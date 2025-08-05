You are Here
গিসলাইন ম্যাক্সওয়েল গ্র্যান্ড জুরি ট্রান্সক্রিপ্টগুলি প্রকাশ করতে চায় না
গিসলাইন ম্যাক্সওয়েল গ্র্যান্ড জুরি ট্রান্সক্রিপ্টগুলি প্রকাশ করতে চায় না

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস

জেনিফার পেল্টজ

05 আগস্ট, 2025 প্রকাশিত3 মিনিট পড়া

নিউইয়র্কের দক্ষিণ জেলার ভারপ্রাপ্ত মার্কিন অ্যাটর্নি অড্রে স্ট্রাউস জেফ্রি এপস্টেইন এবং ঘিসলাইন ম্যাক্সওয়েলের একটি ছবি দেখিয়েছেন, নিউইয়র্কের ২ জুলাই, ২০২০ সালে একটি সংবাদ সম্মেলনের সময়। ছবি জন মিনচিলো /এপি

নিউ ইয়র্ক-জেফ্রি এপস্টেইনের প্রাক্তন বান্ধবী, গিসলাইন ম্যাক্সওয়েল, যৌন পাচারের মামলায় গ্র্যান্ড জুরির রেকর্ডগুলি গোপন রাখতে চান যা তাকে কারাগারে পাঠিয়েছিল, তার আইনজীবীরা মঙ্গলবার বলেছিলেন যে প্রসিকিউটররা আদালতকে ফৌজদারি-রাজনৈতিক ফায়ারবলের এই রেকর্ডগুলির কয়েকটি প্রকাশের জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

ম্যাক্সওয়েল নিজেই এই উপাদানটি দেখেনি, তার অ্যাটর্নিরা বলেছিলেন – গ্র্যান্ড জুরি প্রক্রিয়াটি বন্ধ দরজার পিছনে পরিচালিত হয়। তবে তিনি তার আইনজীবীরা গ্র্যান্ড জুরি সাক্ষ্যদানের সম্ভাব্য “শ্রবণ-বোঝা” প্রতিলিপি হিসাবে বর্ণনা করেছেন, যা গোপনে এবং সেখানে আইনজীবীদের ছাড়াই এটি চ্যালেঞ্জ করার জন্য দেওয়া হয়েছিল।

অ্যাটর্নি ডেভিড ও মার্কাস এবং মেলিসা মাদ্রিগাল লিখেছেন, “এপস্টেইনে জনসাধারণের যেই আগ্রহ থাকতে পারে, সেই সুদ গ্র্যান্ড জুরি গোপনীয়তার ক্ষেত্রে বিবাদী যেখানে বেঁচে আছে সেখানে বিস্তৃত অনুপ্রবেশকে ন্যায়সঙ্গত করতে পারে না, তার আইনী বিকল্পগুলি কার্যকর এবং তার যথাযথ প্রক্রিয়া অধিকার রয়ে গেছে,” অ্যাটর্নি ডেভিড ও মার্কাস এবং মেলিসা মাদ্রিগাল লিখেছেন।

প্রসিকিউটররা মন্তব্য করতে রাজি হননি।

সরকারী অ্যাটর্নিরা ট্রান্সক্রিপ্টগুলির মুক্তির জন্য স্বচ্ছতার জন্য একটি শ্লোগান রোধ করার চেষ্টা করছেন – যদিও সরকার আরও বলেছে যে জনগণ ইতিমধ্যে নথিতে কী রয়েছে তা অনেকটা জানে।

প্রসিকিউটররা সোমবার আদালতের কাগজপত্রগুলিতে লিখেছেন, বেশিরভাগ তথ্য “বিচারের সময় সর্বজনীনভাবে উপলভ্য হয়েছিল বা অন্যথায় প্রকাশ্যে প্রকাশ্যে রিপোর্ট করা হয়েছে।” তারা উল্লেখ করেছে যে প্রকাশগুলি কিছু ক্ষতিগ্রস্থদের ‘এবং সাক্ষীদের নাম বাদ দিয়েছে।

প্রসিকিউটররা গত সপ্তাহে আরও বলেছিলেন যে গ্র্যান্ড জুরিরা যা শুনেছিল তা শেষ পর্যন্ত ম্যাক্সওয়েলের ২০২১ সালের বিচারে এবং বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্থদের মামলা মোকদ্দমাতে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রসিকিউটররা জানিয়েছেন, সেখানে কেবল দু’জন গ্র্যান্ড জুরি সাক্ষী ছিলেন, উভয়ই আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা ছিলেন।

প্রসিকিউটররা সোমবার পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন যে তারা কেবল গ্র্যান্ড জুরি সাক্ষীদের সাক্ষ্যগ্রহণের প্রতিলিপিগুলি অনুলিপি করতে চাইছেন, এর সাথে থাকা প্রদর্শনীগুলি নয়। তবে তারা বছরের পর বছর ধরে কতগুলি প্রদর্শনী পাবলিক রেকর্ডে পরিণত হয়েছিল তা পার্স করার জন্যও কাজ করছে।

যদিও প্রসিকিউটররা গ্র্যান্ড জুরি কার্যনির্বাহী থেকে কোনও নতুন প্রকাশের বিষয়ে প্রত্যাশাগুলি মেজাজ করার চেষ্টা করেছেন, তারা এপস্টাইনকে দেখার সময় সরকার সংগৃহীত অন্যান্য তথ্যের ক্যাশে প্রকাশের প্রস্তাব দিচ্ছেন না।

এই প্রতিলিপিটির মুখোমুখি হওয়ার ছয় বছর পরে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে যৌন পাচারের অভিযোগে বিচারের অপেক্ষায় অ্যাপস্টাইন নিজেকে হত্যা করেছিলেন এবং ম্যাক্সওয়েলকে তার সাথে যৌন আচরণে অংশ নিতে গ্রুম করার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার চার বছর পরে। ব্রিটিশ সোসাইটি অভিযোগগুলি অস্বীকার করেছে এবং এ পর্যন্ত ব্যর্থতার সাথে তার দোষী সাব্যস্ত করেছে।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কিছু মিত্র কয়েক বছর অতিবাহিত করেছিলেন যে এপস্টাইন কাহিনীকে চোখের সাথে দেখা করার চেয়ে আরও বেশি প্রকাশের আহ্বান জানানোর চেয়ে আরও বেশি কিছু ছিল। ট্রাম্পের বিচার বিভাগে কয়েকজন শক্তিশালী অবস্থান পেয়েছিল-এবং তারপরে হঠাৎ করে ঘোষণা করার পরে ব্যাকল্যাশের মুখোমুখি হয়েছিল যে আরও কিছু প্রকাশ করা হবে না এবং একটি দীর্ঘ-গুমোটযুক্ত এপস্টাইন “ক্লায়েন্টের তালিকা” বিদ্যমান নেই।

বিষয়টি পরিবর্তন করার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করার পরে এবং তার নিজের সমর্থকদের অগ্রাহ্য না করার জন্য অবজ্ঞার পরে, রিপাবলিকান রাষ্ট্রপতি অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডিকে মামলায় গ্র্যান্ড জুরি ট্রান্সক্রিপ্টগুলি অনিচ্ছুক করতে আদালতকে জিজ্ঞাসা করতে বলেছিলেন।

শীর্ষস্থানীয় বিচার বিভাগের এক কর্মকর্তা গত মাসের শেষের দিকে ম্যাক্সওয়েলের সাক্ষাত্কার নিয়েছিলেন, সরকারের অনুরোধে। গত সপ্তাহে, তাকে 20 বছরের কারাদণ্ড অব্যাহত রাখতে ফ্লোরিডার একটি ফেডারেল কারাগার থেকে টেক্সাসের একটি কারাগার শিবিরে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। কর্মকর্তারা কেন ব্যাখ্যা করেননি।

এপস্টাইন হৈ চৈ কংগ্রেসেও পৌঁছেছে, যেখানে হাউস ওভারসাইট কমিটি এই মামলায় ফাইলগুলির জন্য মঙ্গলবার বিচার বিভাগকে উপ -পয়সা করেছে। কমিটি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটন, প্রাক্তন সেক্রেটারি অফ স্টেট হিলারি ক্লিনটন এবং আট প্রাক্তন আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের শপথ করা প্রশ্ন পরিচালনার জন্য সাবপোয়েনাসও জারি করে।

ডেমোক্র্যাট বিল ক্লিনটন এপস্টেইনের বেশ কয়েকটি বিখ্যাত প্রাক্তন বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন; ট্রাম্প, একজন রিপাবলিকানও ছিলেন। উভয় পুরুষই বলেছেন যে তারা অভিযোগ না করা পর্যন্ত এপস্টেইনের অপরাধ সম্পর্কে কিছুই জানত না এবং এপস্টেইনের অভিযোগকারীরা ট্রাম্প বা ক্লিনটনের দ্বারা কোনও অন্যায় করার অভিযোগ করেননি।

