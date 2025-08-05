গিসলাইন ম্যাক্সওয়েল গ্র্যান্ড জুরি ট্রান্সক্রিপ্টগুলি সিল করে রাখতে চান

২০২১ সালে কিশোরী মেয়েদের যৌন নির্যাতন করতে সহায়তা করার জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়া প্রয়াত ফিনান্সার জেফ্রি এপস্টেইনের প্রাক্তন বান্ধবী গিসলাইন ম্যাক্সওয়েল মঙ্গলবার আইনজীবীদের মাধ্যমে বলেছিলেন যে তিনি তাকে অভিযুক্ত জুরির আগে কার্যনির্বাহী প্রতিলিপি প্রকাশের জন্য মার্কিন সরকারের বিডের বিরোধিতা করেছিলেন।
আদালতের দায়েরের ক্ষেত্রে ম্যাক্সওয়েলের আইনজীবীরা বলেছিলেন যে তিনি যদি মার্কিন সুপ্রিম কোর্টকে তার দোষী সাব্যস্ত করতে প্ররোচিত করতে সফল হন তবে এই উপকরণগুলি প্রকাশের ফলে সম্ভাব্য বিচার হুমকির কারণ হবে।
তার আইনজীবীরা লিখেছেন, “অসম্পূর্ণ, সম্ভাব্য বিভ্রান্তিকর গ্র্যান্ড জুরির সাক্ষ্য ছেড়ে দেওয়া, ক্রস-পরীক্ষার দ্বারা অনির্ধারিত, এটি কঠোর এবং অপরিবর্তনীয় হবে,” তার আইনজীবীরা লিখেছেন।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত মাসে অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডিকে এপস্টাইন এবং ম্যাক্সওয়েল গ্র্যান্ড জুরি উপাদান প্রকাশের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন, কারণ তিনি তার প্রশাসনের মামলাগুলি থেকে প্রশাসনের নথি পরিচালনার বিষয়ে রক্ষণশীল সমর্থক এবং কংগ্রেসনাল ডেমোক্র্যাটদের ভিত্তি থেকে অসন্তুষ্টি রোধ করতে চেয়েছিলেন।
ট্রাম্প পুনরায় নির্বাচিত হয়ে ডেমোক্র্যাটদের সত্যকে covering েকে দেওয়ার অভিযোগ এলে পাবলিক এপস্টাইন সম্পর্কিত ফাইলগুলি করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তবে জুলাইয়ে বিচার বিভাগ জানিয়েছে যে ট্রাম্পের সমর্থকদের উপর রাগান্বিত একটি পূর্বে এপস্টাইন ক্লায়েন্টের তালিকার অস্তিত্ব ছিল না।
সাক্ষ্য কেবল বিচারক দ্বারা আনসিল করা যেতে পারে
গ্র্যান্ড জুরিগুলি ফৌজদারি তদন্তে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে রক্ষা করার গোপনে মিলিত হয় এবং তাদের কার্যনির্বাহী রেকর্ডগুলি কোনও বিচারকের অনুমতি ব্যতীত প্রকাশ করা যায় না।
মার্কিন বিচার বিভাগটি ম্যানহাটন-ভিত্তিক বিচারক রিচার্ড বার্মান এবং পল এঞ্জেলমায়ারকে এপস্টাইন এবং ম্যাক্সওয়েল গ্র্যান্ড জুরি ট্রান্সক্রিপ্টগুলির প্রকাশের অনুমোদনের জন্য জিজ্ঞাসা করার ক্ষেত্রে এই মামলায় জনস্বার্থকে অব্যাহত রাখার বিষয়ে উল্লেখ করেছে। এ জাতীয় উপাদান প্রকাশ করা হলে জনগণ নতুন বা লক্ষণীয় কিছু শিখবে কিনা তা স্পষ্ট নয়।
এর আগে মঙ্গলবার বিচার বিভাগ একটি আদালতে জানিয়েছে যে ২০২০ সালে ম্যাক্সওয়েলের গ্র্যান্ড জুরি কার্যনির্বাহী আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের কাছ থেকে অনেক সাক্ষ্য দায়ের করেছে যে পরের বছর তার বিচারে প্রকাশ্যে সাক্ষ্য দিয়েছিল এমন ভুক্তভোগী ও সাক্ষী দ্বারা সংশ্লেষিত হয়েছিল।
এপস্টেইন এবং তার কথিত ক্ষতিগ্রস্থদের পক্ষে আইনজীবীরাও মঙ্গলবার আদালতের সাথে সম্ভাব্য প্রকাশের বিষয়ে তাদের মতামত ভাগ করে নেওয়ার কারণে।
ম্যানহাটান ফেডারেল আদালতে যৌন পাচারের জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরে ম্যাক্সওয়েল 20 বছরের কারাদণ্ডের কারাদণ্ড দিচ্ছেন। যৌন পাচারের অভিযোগে বিচারের অপেক্ষায় 2019 সালে কারাগারে আত্মহত্যা করে অ্যাপস্টাইন মারা গিয়েছিলেন। তিনি দোষী না বলে আবেদন করেছিলেন।
নিম্ন সুরক্ষা সুবিধায় সরানো হয়েছে
ম্যাক্সওয়েলের আইনজীবীরা লিখেছেন, “এপস্টেইনে জনসাধারণের যেই আগ্রহ থাকতে পারে, সেই আগ্রহটি গ্র্যান্ড জুরি গোপনীয়তার মধ্যে একটি বিস্তৃত অনুপ্রবেশকে ন্যায়সঙ্গত করতে পারে না যেখানে আসামী বেঁচে আছে,” ম্যাক্সওয়েলের আইনজীবীরা লিখেছেন।
তার আইনজীবীরা সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছেন যে তার দোষী সাব্যস্ত করা অবৈধ কারণ ২০০ 2007 সালে ফ্লোরিডায় এপস্টেইনের সাথে ফেডারেল প্রসিকিউটররা যে সিদ্ধান্ত এবং আবেদন চুক্তি করেছিলেন তাও তার সহযোগীদের রক্ষা করেছিল। আদালত সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে আপিল গ্রহণ করবেন কিনা তা বিবেচনা করার কথা রয়েছে।
গত মাসে, ডেপুটি ইউএস অ্যাটর্নি জেনারেল টড ব্লাঞ্চ ম্যাক্সওয়েলের সাথে দেখা করেছিলেন যে অপরাধ করেছে এমন অন্যান্য ব্যক্তিদের সম্পর্কে তার কোনও তথ্য আছে কিনা তা দেখার জন্য। কোনও পক্ষই তারা কী আলোচনা করেছে তার বিশদ বিবরণ সরবরাহ করেনি।
ম্যাক্সওয়েলকে গত সপ্তাহে ফ্লোরিডার একটি কারাগার থেকে টেক্সাসের একটি নিম্ন-সুরক্ষা সুবিধায় স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।