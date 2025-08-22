গিসলাইন ম্যাক্সওয়েল বলেছেন যে তিনি সের্গেই ব্রিনের জন্মদিনের পার্টিতে প্রথম এলন মাস্কের সাথে দেখা করেছিলেন

ইলন কস্তুরী কুখ্যাতভাবে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে জুনে বাসের নিচে নিক্ষেপ করেছিলেন যখন তিনি জোর দিয়েছিলেন যে রাষ্ট্রপতি “এপস্টাইন ফাইলগুলিতে” ছিলেন, প্রয়াত যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টেইনের একটি উল্লেখ। তবে এপস্টেইনের সহযোগী গিসালাইন ম্যাক্সওয়েলের সাথে নতুন প্রকাশিত একটি সাক্ষাত্কারটি যখন সমস্ত কিছু এপস্টেইনের কথা আসে তখন স্পটলাইটটি কস্তুরীর দিকে ফিরিয়ে দিতে পারে।
ম্যাক্সওয়েল, যিনি যৌন পাচারের জন্য কারাগারে ছিলেন একজন নাবালিকা, সম্প্রতি রাষ্ট্রপতির প্রাক্তন ব্যক্তিগত অ্যাটর্নি টড ব্লাঞ্চে এবং এখন মার্কিন বিচার বিভাগের শীর্ষ কর্মকর্তা টড ব্লাঞ্চের সাক্ষাত্কার নিয়েছিলেন। অডিও রেকর্ডিংয়ের সাথে সাক্ষাত্কারের রেড্যাক্ট করা ট্রান্সক্রিপ্টগুলি ডিওজে ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছিল শুক্রবার।
ব্রিনের জন্মদিনের বাশ
ব্লাঞ্চ ম্যাক্সওয়েলকে বেশ কয়েকজন শক্তিশালী ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মতে প্রতিলিপিএলন কস্তুরী সহ:
টড ব্লাঞ্চ: ঠিক আছে। সুতরাং আমি কেবল চাই – আমরা গতকাল বেশ কয়েকটি ব্যক্তির মধ্য দিয়ে গিয়েছিলাম এবং আমি আরও কয়েকটি নাম দিয়ে যেতে চাই এবং জিজ্ঞাসা করতে চাই যে আপনি কিনা – যদি আপনি সেগুলি জানেন। এবং যদি আপনি তাদের জানেন তবে আপনি কীভাবে তাদের জানেন। আপনি কি এলন কস্তুরী জানেন?
গিসলাইন ম্যাক্সওয়েল: আমি করি।
ব্লাঞ্চ: এবং আপনি মিঃ কস্তুরীর সাথে কীভাবে দেখা করলেন?
ম্যাক্সওয়েল: আমি তার সাথে দেখা করেছি – আমি বছরটি মনে করি না, তবে এটি ২০১০ সালে হতে চলেছে, ’11, এরকম কিছু, আমার মনে হয়, যদি আমার স্মৃতি কাজ করে। এবং আমি গুগলের সহ-প্রতিষ্ঠাতা সের্গেই ব্রিনের একটি ইভেন্টে ছিলাম। এবং সের্গেই ব্যবস্থা করেছিলেন – এটি ছিল তাঁর জন্মদিনের জন্য। এবং আমরা ছিলাম – বা আমাদের একগুচ্ছ, আমি কতজন ছিলাম তা মনে করি না, তবে আমাদের মধ্যে অনেকেই ছিল না। হতে পারে – আমি জানি না। আমি যদি 40 বলি তবে আমি ভুল হতে পারি। যদি এটি 30 বা 50 হয় তবে আমার মনে নেই। আমি দুঃখিত। অন্য বন্ধুর দ্বীপে গেল। কেউ কেউ মিঃ পিগোজিকে ক্যারিবীয় ভাষায় ডেকেছিলেন এবং – এপস্টেইনের সাথে নয়, তিনি সেখানে ছিলেন না, সের্গির জন্মদিন উদযাপন করার জন্য। এবং আমরা সেখানে একসাথে ছিলাম, আমি বলতে চাই, তিন বা চার দিন, আমার স্মৃতিতে এমন কিছু। এবং মিঃ কস্তুরী তার জন্য উপস্থিত ছিলেন।
ব্লাঞ্চ: এবং আপনি তার সাথে প্রথম দেখা হয়েছিল, আপনি যতদূর জানেন?
ম্যাক্সওয়েল: যতদূর আমার মনে আছে, হ্যাঁ।
ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল 2023 এ রিপোর্ট করা হয়েছে এই অ্যাপস্টাইন সের্গেই ব্রিনকে ২০০ 2007 সালে করের বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছিলেন। তবে কস্তুরী এবং ব্রিনের নিজস্ব নাটক রয়েছে। ২০২২ সালে, কস্তুরী ব্রিনের তত্কালীন স্ত্রী নিকোল শানাহানের সাথে সম্পর্ক রাখার বিষয়টি অস্বীকার করেছিলেন, যিনি ২০২৪ সালের রাষ্ট্রপতি প্রচারে রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়রের চলমান সাথী হয়ে উঠবেন। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানিয়েছে, ব্রিন কথিত ট্রাইস্টের পরে মাস্কের সমস্ত সংস্থার কাছ থেকে ডুবে গেছে।
ছবি
তারপরে ব্লাঞ্চে ম্যাক্সওয়েলকে এলনের ভাই কিম্বাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যিনি বহু বছর আগে এপস্টেইনের এক বান্ধবীর সাথে স্থাপন করেছিলেন বলে জানা গেছে, এর একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ব্যবসায় ইনসাইডার 2020 এ।
ব্লাঞ্চ: আপনি কি দেখা করেছেন – আপনি কি তার ভাই মিঃ কস্তুরী ভাইকে চেনেন?
ম্যাক্সওয়েল: আমি জানি না আমি কখনও তার সাথে দেখা করেছি কিনা। আমি জানি যে তার এক ভাই রয়েছে এবং আমি মনে করি না যে আমি তার সাথে দেখা করেছি।
ব্লাঞ্চ: সেই সময়টি বাদ দিয়ে – ২০১০ সালের দিকে, কয়েক দিনের জন্য ক্যারিবীয় দ্বীপে, আপনি কি দেখেছেন – আপনি কি মিঃ কস্তুরকে সেই সময়ের বাইরে জানেন?
ম্যাক্সওয়েল: আমরা দেখা করেছি – আমি অস্কারে ছিলাম এবং আমরা অস্কারে দেখা করেছি।
ব্লাঞ্চ: এর আগে বা পরে কোন বছর ছিল?
ম্যাক্সওয়েল: আমি বিশ্বাস করি যে এটি পোস্ট ছিল।
ব্লাঞ্চ: এবং আপনি কি জানেন যে মিঃ এপস্টেইন মিঃ মাস্ককে চিনতেন কিনা?
ম্যাক্সওয়েল: আমি বিশ্বাস করি তারা করেছে। এবং আমি বলার একমাত্র কারণ এটি আমার স্মৃতি থেকে নয়, তবে আমি দেখেছি – আমি মনে করি আমি দেখেছি – আমার স্মৃতিটি হ’ল আবিষ্কারে তারা ইমেলটিতে যোগাযোগ করছিল।
ব্লাঞ্চ: তাহলে আপনার কোনও ব্যক্তিগত জ্ঞান নেই?
ম্যাক্সওয়েল: আমার কোন নেই –
ব্লাঞ্চ: এটি আপনি ঠিক যা – আপনি প্রেস থেকে বা আবিষ্কার থেকে যা দেখেছেন?
ম্যাক্সওয়েল: এবং আমি তার ভাইকেও বিশ্বাস করি।
ব্লাঞ্চ: মাফ করবেন?
ম্যাক্সওয়েল: মিঃ কস্তুরী ভাইও। তবে আমি করি না – আমার – যেমন আমি বলেছিলাম, আমার স্মৃতিটি নয় – এটি যতটা ভাল হতে চাই তেমন ভাল নয়। এবং আমি শুধু এটি বলতে চাই।
ম্যাক্সওয়েল মনে হচ্ছে 2 মার্চ, 2014 -এ ভ্যানিটি ফেয়ার অস্কার পার্টির কথা উল্লেখ করছেন, যেখানে তিনি এবং কস্তুরী একসাথে ছবি তোলা হয়েছিল। কস্তুরী আগে এই ইভেন্টের সময় তাকে ফটোবম্ব করার পরামর্শ দিয়েছিল।
2020 থেকে একটি টুইট লিখেছেন, কস্তুরী জোর দেওয়া“ঘিসলাইনকে মোটেও চেনে না। বেশ কয়েক বছর আগে তিনি আমাকে একবার ভ্যানিটি ফেয়ার পার্টিতে ফটোবম্ব করেছিলেন। আসল প্রশ্নটি কেন ভিএফ তাকে প্রথম স্থানে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।”
তবে ম্যাক্সওয়েল দাবি করেছেন যে তারা বহু বছর আগে দেখা হয়েছিল, ২০১০ বা ২০১১ সালে, নতুন তথ্য বলে মনে হয়, তবে ম্যাক্সওয়েল সত্যটি বলছে। প্রসিকিউটররা অভিযোগ করেছেন যে তিনি নিজেকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছেন, কিন্তু যৌন পাচারের জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরে এই অভিযোগগুলি বাদ দিয়েছেন।
রাষ্ট্রপতি এবং যে অন্য জন্মদিন
এই নতুন সাক্ষাত্কারটি স্পষ্টতই অত্যন্ত তদন্ত করা হবে, যাদের নাম দেওয়া হয়েছে তাদের সংখ্যা দেওয়া হয়েছে। তবে ম্যাক্সওয়েল, ব্লাঞ্চে এবং ট্রাম্পের পক্ষে কী ধরনের প্রণোদনা রয়েছে তা মনে রাখাও গুরুত্বপূর্ণ। ব্লাঞ্চে ট্রাম্পের প্রাক্তন অ্যাটর্নি কেবল ছিলেন না, তিনি ম্যাক্সওয়েলের অ্যাটর্নি ডেভিড অস্কার মার্কাসের সাথেও বেশ জঘন্য চম্পু ছিলেন। ব্লাঞ্চে হাজির মার্কাসের পডকাস্ট দু’বার, এবিসি নিউজ অনুসারে।
ট্রাম্প ম্যাক্সওয়েল সম্পর্কে জানতে চাইলে কেজি হয়েছিলেন, এমনকি প্রথম মেয়াদে যখন তাকে প্রথম কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছিল তখন তার প্রথম মেয়াদে প্রশ্নগুলির একটি উদ্ভট উত্তর দিয়েছিলেন। ২১ শে জুলাই, ২০২০ সালে হোয়াইট হাউসের একটি ব্রিফিংয়ের সময় ট্রাম্প বলেছিলেন, “আমি সত্যিই এটি খুব বেশি অনুসরণ করি নি। আমি কেবল তার শুভেচ্ছা জানাই, আমি বছরের পর বছর ধরে তার সাথে অনেকবার দেখা করেছি, বিশেষত যেহেতু আমি পাম বিচে বাস করেছি, এবং আমি অনুমান করি যে তারা পাম বিচে বাস করেছিল, তবে আমি তাকে শুভ কামনা করি, যাই হোক না কেন।”
“আমি জানি না I (জুলাই 21, 2020)
– ম্যাট নোভাক (@প্যালিওফিউচার.বিএসকি.সোকিয়াল) 27 মে, 2025 সন্ধ্যা 6:49 এ
দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল এবং নিউ ইয়র্ক টাইমস সম্প্রতি ২০০৩ সালে এপস্টেইনের জন্য তৈরি একটি জন্মদিনের অ্যালবামে রিপোর্ট করা হয়েছে যার মধ্যে বিলিয়নেয়ার লেসেলি ওয়েক্সনার, অ্যাটর্নি অ্যালান ডারশোইটজ এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মতো পুরুষদের বন্ধুত্বপূর্ণ চিঠি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই চিঠিতে একটি লাইন অন্তর্ভুক্ত ছিল যে দু’জনের “কিছু কিছু সাধারণ জিনিস রয়েছে”, এবং রিপোর্টে বলা হয়েছে যে “এনগমাস কখনও বয়স নয়”, “শুভ জন্মদিন – এবং প্রতিদিন অন্য একটি দুর্দান্ত গোপনীয়তা হতে পারে” দিয়ে শেষ করে।
চিঠির একটি ছবি সর্বজনীন করা হয়নি, তবে চিঠির নকল সংস্করণগুলি অনলাইনে ভাইরাল হয়েছে। ট্রাম্প এপস্টেইনের সাথে বন্ধু ছিলেন কমপক্ষে 15 বছর আগে তারা একরকম পড়ার আগে। ট্রাম্পের ডিফেন্ডাররা জোর দিয়েছিলেন কারণ এটি ছিল কারণ এপস্টেইন ট্রাম্পের মার-এ-লেগো ক্লাবে একজন “ক্রিপ” হয়ে উঠছিলেন, অন্যরা বিশ্বাস করেন যে রিয়েল এস্টেট চুক্তির সাথে আরও বেশি কিছু করার ছিল যেখানে পুরুষরা কোনও সম্পত্তি কেনার প্রতিযোগিতা করছিল।
ডিওজে-তে একজন উচ্চপদস্থ আধিকারিকের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে কারাগারে কারও সাক্ষাত্কার নেওয়া অত্যন্ত অস্বাভাবিক। তবে এগুলি অত্যন্ত অস্বাভাবিক সময়।