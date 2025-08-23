গিসলাইন ম্যাক্সওয়েল বলেছেন যে এপস্টাইন থেকে কোনও “ক্লায়েন্টের তালিকা” সম্পর্কে তাঁর কোনও জ্ঞান নেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

জেফ্রি এপস্টেইনের অংশীদার গিসলাইন ম্যাক্সওয়েল জুলাইয়ে বিচারপতি বিভাগের একজন কর্মকর্তাকে বলেছেন যে তিনি একটি নাবালিক মেয়েদের পাচারের নেটওয়ার্কের নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগে প্রয়াত ম্যাগনাতার অন্তর্ভুক্ত কোনও “গ্রাহক তালিকা” সম্পর্কে অসচেতন ছিলেন, এবং শুক্রবারে একটি সাক্ষাত্কারের প্রতিলিপি অনুসারে, মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে কখনও কখনও দেখেননি।
ম্যাক্সওয়েল বলেছিলেন, “আমি কখনও রাষ্ট্রপতির কোনও অপ্রতুল পরিস্থিতিতে সাক্ষী হইনি,” ম্যাক্সওয়েল বলেছিলেন, মার্কিন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল টড ব্লাঞ্চের সাথে গত মাসে তাঁর দুই দিনের সাক্ষাত্কারের প্রতিলিপি অনুসারে। “রাষ্ট্রপতি কখনও কারও কাছে অনুপযুক্ত ছিলেন না।”
গিসলাইন ম্যাক্সওয়েল ব্লাঞ্চকে আরও বলেছিলেন যে তিনি একটি এপস্টাইন “গ্রাহক তালিকা” সম্পর্কে অসচেতন ছিলেন। ধনী ও শক্তিশালী ব্যক্তিদের সাথে এপস্টাইনের বন্ধুত্ব ষড়যন্ত্র তত্ত্বকে উত্সাহিত করেছিল যে অন্যান্য লোকেরা তাদের অপরাধে জড়িত থাকবে, তবে কেউ গিসলাইন ম্যাক্সওয়েলের নিজস্ব এবং ঘিসলাইন ছাড়িয়ে অপরাধীভাবে অভিযোগ করা হয়নি।
যৌন পাচারের অভিযোগে বিচারের অপেক্ষায় জেফ্রি এপস্টেইনকে কারাগারে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল, এর আগে তিনি নিজেকে নির্দোষ ঘোষণা করেছিলেন। 2021 সালে এপস্টাইন কম বয়সী মেয়েদের নির্যাতনের জন্য সহায়তা করার জন্য ম্যাক্সওয়েলকে যৌন পাচারের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। এপস্টেইনের অংশীদার নির্দোষ এবং সুপ্রিম কোর্টকে তার দোষী সাব্যস্ত করার জন্য বলছে।
সাক্ষাত্কারের প্রকাশনা এমন এক সময়ে ঘটেছিল যখন ট্রাম্প তার রক্ষণশীল সমর্থক এবং ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেসম্যানদের কাছ থেকে সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছিলেন বিচার বিভাগের এপস্টাইন তদন্ত সংরক্ষণাগারগুলি প্রকাশ না করার সিদ্ধান্ত, যা হোয়াইট হাউসের অন্যতম বৃহত্তম রাজনৈতিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
রাষ্ট্রপতি প্রচারের সময় সাক্ষাত্কারে, ট্রাম্প এপস্টাইন তদন্তে সরকারী নিবন্ধগুলি প্রচার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং এপস্টেইনের মৃত্যুর সম্ভাবনা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন কোনও আত্মহত্যা ছিল না।
ফেব্রুয়ারিতে, ফক্স নিউজের দ্বারা প্রশ্ন করা হলে বিচার বিভাগ যে কোনও সাংবাদিক যা বলেছিলেন তা প্রকাশ করবেন কিনা তা প্রকাশ করবেন কিনা, অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি বলেছিলেন যে তারা তাদের পর্যালোচনা করার জন্য সচিবের কাছে রেখেছিলেন।
তবে, জুলাইয়ে বিচার বিভাগ জানিয়েছে যে “এই সিদ্ধান্তে এই সিদ্ধান্তে আর কোনও দলিল প্রকাশ করবে না যে,” এখানে উদ্বেগজনক ক্লায়েন্টদের কোনও তালিকা নেই “বা এপস্টেইনের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ব্ল্যাকমেইল করার কোনও প্রমাণ নেই।
“ট্রাম্প সবসময় আমার প্রতি অত্যন্ত সৌম্য ও সদয় ছিলেন”
24 এবং 25 জুলাই গিসলাইন ম্যাক্সওয়েলের সাথে টড ব্লাঞ্চের সাক্ষাত্কারটি এমন এক সময়ে ঘটেছিল যখন ডোনাল্ড ট্রাম্প ফাইলগুলি প্রকাশ না করার সিদ্ধান্তের বিচার বিভাগের সিদ্ধান্তের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াগুলি হ্রাস করার চেষ্টা করছিলেন।
এটি বিচার বিভাগের একজন কর্মকর্তার পক্ষে ব্লাঞ্চের মতো প্রবীণ হিসাবে বিরল – যিনি একসময় ডোনাল্ড ট্রাম্পের ব্যক্তিগত আইনজীবী ছিলেন – সরাসরি একজন বিবাদীর সাক্ষাত্কার নিয়েছিলেন। কথোপকথনটিও ঘটেছিল যখন ম্যাক্সওয়েলের আইনজীবী ডেভিড মার্কাস বলেছিলেন যে তিনি ট্রাম্পের ক্ষমা গ্রহণ করবেন।
সাক্ষাত্কারের এক সপ্তাহ পরে, ম্যাক্সওয়েলকে ফ্লোরিডায় একটি স্বল্প সুরক্ষা গ্রেপ্তার থেকে টেক্সাসে আরও কম সীমাবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। ম্যাসেজ শুরু করা বৈঠকের সময় এপস্টেইনের অপব্যবহারের জন্য অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েদের নিয়োগের জন্য এপস্টেইনের সহযোগী 20 বছরের কারাদণ্ডের সাজা দিচ্ছেন এবং তারপরে সম্মতি ছাড়াই যৌন লড়াইয়ে পরিণত হন।
ট্রাম্প 1990 এবং 2000 এর দশকের গোড়ার দিকে সামাজিকভাবে এপস্টেইনের সাথে দেখা করেছিলেন। ফিনান্সিয়াল ম্যানেজারের দীর্ঘকালীন পাইলট লরেন্স ভিসোস্কির দীর্ঘকালীন পাইলট গিসলাইন ম্যাক্সওয়েলের বিচারের সময় সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে ট্রাম্প বেশ কয়েকবার এপস্টেইনের ব্যক্তিগত বিমানটিতে উড়ে এসেছিলেন। ট্রাম্প অস্বীকার করেছিলেন যে তিনি বিমানটিতে উড়ন্ত। ম্যাক্সওয়েল ব্লাঞ্চকে বলেছিলেন যে তিনি কখনও ট্রাম্পকে ম্যাসেজ পেতে বা অন্যান্য অপর্যাপ্ত ক্রিয়াকলাপে জড়িত হতে দেখেননি।
প্রতিলিপি অনুসারে ম্যাক্সওয়েল বলেছিলেন, “যতদূর আমি উদ্বিগ্ন, রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প সর্বদা আমার প্রতি অত্যন্ত সৌম্য ও সদয় ছিলেন।” “এবং আমি কেবল বলতে চাই যে আমি বর্তমান রাষ্ট্রপতির অসাধারণ বিজয়কে প্রশংসা করি।”