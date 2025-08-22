গিসলাইন ম্যাক্সওয়েল
কোনওভাবেই অ্যাপস্টাইন নিজেকে হত্যা করেছে !!!
তবে একটি সতর্কতা আছে
গিসলাইন ম্যাক্সওয়েল এমন অনেক লোকের মধ্যে রয়েছে যারা মনে করেন যে তার প্রাক্তন বসকে নরকের কোনও উপায় নেই জেফ্রি এপস্টেইন কারাগারে নিজেকে হত্যা করেছে … এবং তার একটি তত্ত্ব রয়েছে যিনি এটি করেছেন।
এখানে চুক্তিটি … শুক্রবার বিচার বিভাগ একটি প্রকাশ করেছে প্রতিলিপি সাক্ষাত্কার ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেলের টড ব্লাঞ্চ সম্প্রতি ম্যাক্সওয়েলের সাথে পরিচালিত … এবং তিনি সরাসরি তার 2019 সালের মৃত্যুর বিষয়ে তার মতামত জিজ্ঞাসা করেছিলেন।
এটি বেশ বুনো … ম্যাক্সওয়েল বলেছেন যে তিনি মৃত্যুর সরকারী পদ্ধতিটি আত্মহত্যা হিসাবে কিনে নি … তবে তিনি আরও বলেছেন যে তাঁর শক্তিশালী বন্ধুদের সম্পর্কে চুপ করে থাকার জন্য তাকে হত্যা করা হয়নি – এবং অভিযুক্ত শিশু যৌন পাচারকারী তাদের উপর যে ময়লা ফেলেছিল তা তাদের উপর থাকতে পারে।
যদি রাজনৈতিক ফিনান্সারকে সত্যই হত্যা করা হয় … ম্যাক্সওয়েল ব্লাঞ্চকে বলেছিলেন যে এটি অন্য একজন বন্দী করেছিলেন – এবং, তিনি জয়েন্টে তার সময় থেকে শিখেছিলেন যে এটি আঘাতের জন্য ঘুষ দিতে খুব বেশি লাগে না। তিনি কোনও সম্ভাব্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনুমান করেননি।
এই ষড়যন্ত্রটিকে “হাস্যকর” বলে অভিহিত করা হয়েছে যে, মূলত, ডিপ স্টেট বা ইলুমিনাতি তাকে হত্যা করেছিল … ম্যাক্সওয়েল বলেছিলেন যে যদি এটি সত্য হয় তবে তারা খুব শীঘ্রই তার কাছে পৌঁছে যেত … এবং বাইরের দিকে।
যেমন আপনি জানেন … ম্যাক্সওয়েল ছিল সম্প্রতি স্থানান্তরিত তার পরে টেক্সাসের অনেক কুশিয়ার কারাগারে নাবালিকাদের যৌন নির্যাতনের ষড়যন্ত্রের দৃ iction ় বিশ্বাস … এবং এফবিআই আবারও নিশ্চিত হওয়ার পরে সাক্ষাত্কার নেওয়া এপস্টেইন নিজেকে একটি ফেডারেল কারাগারের কোষের ভিতরে হত্যা করেছিল-এবং তথাকথিত এপস্টাইন ফাইলগুলির অস্তিত্ব ছিল না।
রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পউন্নয়নের কারণে সমর্থকরা ক্রোধে উড়ে এসেছিল … বলেছিল যে তারা তাঁর ডিওজে দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল কিছু শক্তিশালী লোকের উপর একগুচ্ছ ময়লা ফেলার কথা ভাবেন যে তারা আসন্ন ছিল। ডিটি থেকে আছে প্রশ্নগুলি প্রত্যাখ্যান করার চেষ্টা করেছি এপস্টাইন সম্পর্কে।