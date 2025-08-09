গুগলের জেনি 3 কীভাবে এআই ভিডিও পরিবর্তন করতে পারে – এবং আপনাকে নিজের ইন্টারেক্টিভ ওয়ার্ল্ডগুলি তৈরি করতে দেয়

জেডডনেটের মূল গ্রহণযোগ্যতা:
- বিশ্ব মডেলগুলি এআই গবেষণা, বিনোদন ইত্যাদি এগিয়ে নিতে সহায়তা করতে পারে
- গুগল ডিপমাইন্ডের ওয়ার্ল্ড মডেল জেনি 3 মঙ্গলবার আত্মপ্রকাশ করেছে।
- গুগল ডিপমাইন্ড বলেছেন জেনি 3 এর বিশ্বের একটি “বোঝাপড়া” রয়েছে।
সীমানা ছাড়াই ভার্চুয়াল পরিবেশটি অন্বেষণ করার কল্পনা করুন, যেখানে আপনি যা দেখেন সমস্ত কিছুই বাস্তবে যেমন দেখায় এবং আচরণ করে।
এটি হ’ল অনেক প্রযুক্তি বিকাশকারীরা আজ এআই “ওয়ার্ল্ড মডেলস”, বা অ্যালগরিদমগুলির মাধ্যমে তৈরির জন্য কাজ করছেন যা শারীরিক বস্তুর আচরণ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য মানুষের মস্তিষ্কের দক্ষতার অনুকরণ করে বাস্তব বিশ্বের অভ্যন্তরীণ, প্রতিনিধি মডেলগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি করতে এবং কাজ করতে পারে।
গুগল ডিপমাইন্ডের নতুন জেনি 3 এর মতো ওয়ার্ল্ড মডেলগুলির এআই এজেন্ট, রোবোটিক্স, বিনোদন, শিক্ষা এবং আরও অনেক ক্ষেত্রের জন্য বিশাল র্যামিফিকেশন থাকতে পারে।
এআই ওয়ার্ল্ড মডেলগুলি কী, তারা কীভাবে কাজ করে এবং কেন তারা গুরুত্বপূর্ণ তা এখানে দেখুন।
এআই ওয়ার্ল্ড মডেলগুলি কী কী?
আপনি যেমন আপনার বসার ঘরের ফিক্সচারগুলি আলোকিত করার জন্য সূর্যের আলো কল্পনা করতে সক্ষম হন, বা একটি পাথর একটি স্থির পুকুরে ফেলে দেওয়া প্রভাব জলের পৃষ্ঠের উপরে যে প্রভাব ফেলবে, তেমনি একটি এআই “ওয়ার্ল্ড মডেল” একসাথে স্ট্রিং শব্দের চেয়ে আরও বেশি কিছু করতে পারে বা একটি জীবনকালের চিত্র তৈরি করতে পারে। এটি প্রকৃত বিশ্ব সম্পর্কে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে যে বিশ্বের মৌলিক শারীরিক যান্ত্রিকগুলি আসলে কীভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে যুক্তির দক্ষতার উপর ভিত্তি করে।
এটি এআই-উত্পাদিত ভিডিওর ক্ষেত্রের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। কোনও মডেলটির জন্য একটি গ্লাসের কয়েক মিলিয়ন ভিডিও মেঝেতে পড়ে এবং ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া এবং একই ইভেন্টের নতুন ভিডিও উত্পন্ন করার জন্য ভিত্তি হিসাবে এটি ব্যবহার করা এক জিনিস। এটি একটি মডেলের পক্ষে মহাকর্ষের পদার্থবিজ্ঞানকে স্বজ্ঞাতভাবে উপলব্ধি করা, ভাঙা কাচের যে দূরত্বটি কার্পেট বনাম একটি টাইলের মেঝে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত এবং এই সত্য যে কোনও মানব হাতকে এই শার্ডগুলির মধ্যে একটিকে স্পর্শ করা একটি ক্ষত এবং রক্তপাত হতে পারে।
এটি মেজর এআই বিকাশকারীদের পরবর্তী লক্ষ্য হয়ে উঠেছে: এআই ওয়ার্ল্ড মডেলগুলি যা কেবল দৃশ্যের নকল করে না, তবে বাস্তবে কার্যত অসীম সংখ্যক নতুনের পূর্বাভাস দিতে পারে।
উদাহরণস্বরূপ, ওপেনাইয়ের সোরা, যা গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে উন্মোচিত হয়েছিল এবং এটি একটি বিশ্ব মডেলের প্রাথমিক উদাহরণ ছিল, এআই সম্প্রদায়কে বাস্তব-বিশ্ব পদার্থবিজ্ঞানের অনুকরণ করার ক্ষমতা নিয়ে হতবাক করেছিল, যেমন একটি সিমুলেটেড রাস্তায় জলের পুলগুলি প্রতিফলিত করে।
জেনি 3
জেনি 3 একটি বিশ্ব মডেলের শক্তির আর একটি চিত্রণমূলক উদাহরণ।
একটি সাধারণ প্রাকৃতিক ভাষা প্রম্পট থেকে, জেনি 3 ভার্চুয়াল পরিবেশের গতিশীল সিমুলেশন তৈরি করতে পারে যা কোনও ব্যবহারকারীর ক্রিয়াকলাপের প্রতিক্রিয়া হিসাবে বিবর্তিত হয় এবং পরিবর্তিত হয়। (এর পূর্বসূরীরা, জেনি এবং জেনি 2গত বছর যথাক্রমে ফেব্রুয়ারি এবং ডিসেম্বর মাসে আত্মপ্রকাশ হয়েছিল।)
ক্লাসিক ভিডিও গেমগুলির বিপরীতে, যা স্পষ্টভাবে সীমাবদ্ধ ভার্চুয়াল স্পেসগুলির সাথে আসে, জেনি 3 এর মতো বিশ্ব মডেলগুলি ব্যবহারকারীরা তাদের সাথে যোগাযোগ করার সাথে সাথে তাদের সিমুলেটেড পরিবেশগুলি প্রসারিত করতে সক্ষম হয়।
“আপনি প্রাক-বিল্ট সিমুলেশন দিয়ে হাঁটছেন না,” একজন বর্ণনাকারী জেনি 3 এর পরিচয় করিয়ে একটি ডেমো ভিডিওতে বলেছেন। “আপনি এখানে যা দেখেন তা সবই সরাসরি উত্পন্ন করা হচ্ছে, আপনি এটি অন্বেষণ করার সাথে সাথে।”
জেনি 3 একটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসে গুগল ডিপমাইন্ড “ওয়ার্ল্ড মেমোরি” কে ডাকছে, যা মডেলটিকে সিমুলেটেড পরিবেশে সময় জুড়ে থাকা পরিবর্তনগুলি উপস্থাপন করতে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, ডেমো ভিডিওতে কোনও ব্যবহারকারীকে পেইন্ট রোলার সহ একটি প্রাচীর আঁকা দেখানো হয়; যখন তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারপরে প্রাচীরের দিকে তাদের দৃষ্টিতে আবার নির্দেশ করে, তারা রোলার দিয়ে তৈরি করা চিহ্নগুলি এখনও দৃশ্যমান।
যদি আপনি সিমুলেটেড পরিবেশ অন্বেষণ করার সময় নিজেকে বিরক্ত বোধ করেন তবে আপনি জেনি 3 কে ইভেন্টের কারণ হিসাবে অনুরোধ করে জিনিসগুলি কাঁপতে পারেন। এরকম কিছু: “টেক্সাস রেঞ্জার্স, যারা ঘোড়া চালাচ্ছেন, তাদের দ্বারা পূর্ণ অর্থে একটি ব্যাগ বহনকারী ঘোড়ার পিঠে থাকা এক ব্যক্তি তাড়া করে।
“জেনি 3 কীভাবে পরবর্তী প্রজন্মের গেমিং এবং বিনোদনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে তা দেখে আমরা উত্সাহিত,” বর্ণনাকারী ডেমো ভিডিওতে বলেছেন, “এবং এটি কেবল শুরু।”
কেন বিশ্ব মডেলগুলি গুরুত্বপূর্ণ?
জেনি 3 ডেমো ভিডিওর বর্ণনাকারী যেমন পরামর্শ দিয়েছেন, বিশ্ব মডেলগুলির আরও বাস্তববাদী, গতিশীল এবং বিনোদনের ইন্টারেক্টিভ ফর্মগুলি তৈরি করতে সহায়তা করার বাইরে মূল্যবান অ্যাপ্লিকেশন থাকতে পারে।
উদাহরণস্বরূপ, তারা এআই শিল্পকে মূর্ত এজেন্ট তৈরি করতে সহায়তা করতে পারে যা বাস্তব বিশ্বের সাথে নেভিগেট করতে এবং যোগাযোগ করতে পারে। (এটিই চ্যালেঞ্জ ছিল যে স্বায়ত্তশাসিত যানবাহন শিল্পটি মূলত সাফল্য ছাড়াই প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করছে।)
প্রথম প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রকৃত জরুরী পরিস্থিতিতে প্রস্তুত করতে সহায়তা করার জন্য জেনি 3 ডেমো “বিপজ্জনক পরিস্থিতি” যেমন সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের দৃশ্য হিসাবে বর্ণনা করে তা অনুকরণ করার জন্য এগুলিও ব্যবহার করা যেতে পারে। ভার্চুয়াল রিয়েলিটি হেডসেটগুলির সাথে মিলিত হয়ে বিশ্ব মডেলগুলিতে নিমজ্জন প্রথম প্রতিক্রিয়াকারীদের পেশী স্মৃতি তৈরিতে সহায়তা করতে পারে যাতে তারা দৃ ure ়তার সাথে শান্তভাবে কাজ করার জন্য আরও ভাল সজ্জিত হতে পারে।
বিশ্ব মডেলগুলির ব্যবহার থেকেও শিক্ষা উপকৃত হতে পারে, বিশেষত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে যারা ভিজ্যুয়াল তথ্যের প্রতি আরও গ্রহণযোগ্য।
বিশ্ব মডেলগুলি কি আসল বিশ্বকে সত্যই “বুঝতে”?
প্রচুর পরিমাণে রিয়েল-ওয়ার্ল্ড ডেটাতে প্রশিক্ষিত, অ্যালগরিদমগুলি ধীরে ধীরে তাদের পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষমতা পরিমার্জন করে। অবশেষে – এমন একটি প্রক্রিয়াতে যা গবেষকরা এখনও বোঝার জন্য কাজ করছেন – তারা এ বিষয়ে এতটা পারদর্শী হয়ে উঠতে পারে যে সমস্ত উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যে, আমরা বলতে পারি যে তারা বিশ্বের কিছু দিক যেমন ইংরেজী ভাষার সিনট্যাক্স বা মানবদেহের চলাচলের পদার্থবিজ্ঞানের মতো “বুঝতে” বলে মনে হয়।
এর ব্লগ পোস্টে, গুগল ডিপমাইন্ড বিশ্ব মডেলগুলিকে “এআই সিস্টেম হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছে যা এর দিকগুলি অনুকরণ করতে বিশ্বের তাদের বোঝার ব্যবহার করতে পারে, এজেন্টদের কীভাবে পরিবেশ বিকশিত হবে এবং কীভাবে তাদের ক্রিয়াকলাপগুলি এটি প্রভাবিত করবে তা উভয়কেই ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম করে।”
এই প্রসঙ্গে “বোঝাপড়া” শব্দের ব্যবহার বিতর্কিত, তবে; কিছু বিশেষজ্ঞ যুক্তি দিয়েছিলেন যে এআই কেবল নিদর্শনগুলি পুনরুত্পাদন করতে পারে এবং তাই কোনও মানুষ যেভাবে পারে সেভাবে কোনও ধারণা বুঝতে পারে না, অন্যরা বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে, দাবি করে যে সম্ভবত মানব বোঝাপড়া পরিশীলিত ধরণের প্যাটার্ন স্বীকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়।
যদি আপনি নিজেকে চোখের পাতায় ফেলে এবং আপনার বাড়ির প্রতিটি ঘর দিয়ে হাঁটার চেষ্টা করেন তবে আপনি সম্ভবত নিজেকে আহত না করে বা কিছু না ভাঙ্গিয়েই এটি করতে পারেন (ধরে নিই যে আপনি সেখানে কিছুক্ষণ বেঁচে আছেন)। একইভাবে, আজকের এআই মডেলগুলি এমনভাবে তথ্যের সুপ্ত স্থানগুলি অন্বেষণ করতে সক্ষম হয়েছে যা মনে হয় কমপক্ষে আমাদের কাছে যেমন তারা জমির স্তরকে জানে।
