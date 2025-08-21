গুগলের নতুন পিক্সেল 10 ফোন, পিক্সেল ওয়াচ 4 এবং পিক্সেল কুঁড়ি 2 এ কীভাবে প্রি অর্ডার করবেন

বেস পিক্সেল 10 দূর থেকে গত বছরের পিক্সেল 9 থেকে সমস্ত কিছু আলাদা দেখেন না বা অনুভব করেন না, তবে এটি স্পেক শীটে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আপগ্রেড প্যাক করে। বড়টি হ’ল একটি নতুন 10.8 এমপি টেলিফোটো ক্যামেরা 5x অপটিক্যাল জুম সহ, যা ফোনটিকে প্রতিকৃতি এবং দূরবর্তী বস্তুর শটগুলির জন্য আরও বেশি পারদর্শী করে তুলতে পারে। পূর্বে, আপনি যদি কোনও ডেডিকেটেড জুম লেন্স সহ একটি পিক্সেল চান তবে আপনাকে একটি প্রো মডেল কিনতে হয়েছিল।
ক্যাচটি হ’ল ট্রিপল-ক্যামেরা সেটআপের অন্য দুটি শ্যুটার কমপক্ষে কাগজে পিক্সেল 9 থেকে ডাউনগ্রেড বলে মনে হয়। মূল ক্যামেরাটি এখন 50 এমপি এর পরিবর্তে 48 এমপি, যখন আল্ট্রাওয়াইড ক্যাম 48 এমপি এর পরিবর্তে 13 এমপি নেমে আসে এবং এতে একটি ছোট সেন্সর রয়েছে। এই পরিবর্তনগুলি বাস্তবে কতটা লক্ষণীয় তা আমাদের দেখতে হবে।
120Hz রিফ্রেশ রেট সহ এখনও 6.3 ইঞ্চি ওএলইডি ডিসপ্লে রয়েছে, তবে গুগল বলছে এটি এখন কিছুটা উজ্জ্বল হতে পারে, 3,000 এনআইটি-র শীর্ষে পৌঁছেছে। ব্যাটারিটি 4,970 এমএএইচ, 4,700 এমএএইচ থেকে কিছুটা বড়। এবং অন্যান্য প্রতিটি পিক্সেল 10 ফোনের মতো, ডিভাইসটি একটি নতুন টেনসর জি 5 চিপে চলে। গুগল সেখানে সিপিইউ এবং টিপিইউ (এআই এর জন্য) পারফরম্যান্সের উন্নতি করেছে, যদিও এটি অতীতে কাস্টম-তৈরি সিলিকনের সাথে একটি দাগযুক্ত ট্র্যাক রেকর্ডের কিছু ছিল, সুতরাং কোয়ালকমের আরও ভাল স্ন্যাপড্রাগন এসওসির বিরুদ্ধে এটি কতটা ভালভাবে ধারণ করে তা দেখার জন্য আমাদের চিপটি তার গতিতে রাখতে হবে।
অন্য কোথাও, সমস্ত পিক্সেল 10 ফোন চৌম্বকীয় কিউ 2 চার্জিং সমর্থন করে, যা এখানে “পিক্সেলসন্যাপ” ব্র্যান্ডযুক্ত। এটি মূলত গুগলের অ্যাপলের ম্যাগস্যাফে গ্রহণ, এবং সংস্থাটি হ্যান্ডসেটের পাশাপাশি স্ন্যাপ-অন চার্জিং পাক এবং রিং স্ট্যান্ডের মতো আনুষাঙ্গিক বিক্রি করছে। তবে, কেবলমাত্র পিক্সেল 10 প্রো এক্সএল দ্রুততম 25W ওয়্যারলেস চার্জিং গতি সমর্থন করে; পিক্সেল 10 এবং পিক্সেল 10 প্রো সহ আপনি 15W এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। তারযুক্ত চার্জিং, ইতিমধ্যে, এখন 27W এর পরিবর্তে বেস মডেলের জন্য 30W এ শীর্ষে রয়েছে।
আশ্চর্যজনকভাবে, গুগল সমস্ত পিক্সেল 10 ডিভাইসের সাথে এআই বৈশিষ্ট্যগুলির একগুচ্ছ চাপ দিচ্ছে। সবচেয়ে আকর্ষণীয় হ’ল সম্ভবত “ম্যাজিক কিউ”, যা অ্যাপ্লিকেশনগুলির মধ্যে প্রাসঙ্গিকভাবে প্রাসঙ্গিকভাবে প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলি সক্রিয়ভাবে পৃষ্ঠতলের প্রতিশ্রুতি দেয়। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি কোনও এয়ারলাইনকে কল করেন তবে গুগল বলেছে যে আপনি ডায়াল করার সাথে সাথে এটি আপনার ফ্লাইটের বিশদটি টানতে পারে। যথারীতি, এর মতো সঠিক এআই কৌশলগুলি আসলে দেখা বাকি থাকবে। যে কোনও উপায়ে, গুগল এখনও প্রতিটি নতুন ফোনের জন্য সাত বছরের ওএস এবং সুরক্ষা আপডেট সরবরাহ করবে।
পিক্সেল 10 $ 799 থেকে শুরু হয়। প্রাক-অর্ডারগুলি আজ গুগল স্টোর, অ্যামাজন এবং বেস্ট বাই এ লাইভ রয়েছে, সাধারণ উপলভ্যতা 28 আগস্ট থেকে শুরু হয়। স্ট্যান্ডার্ড পিক্সেল 10 এখনও 12 জিবি র্যাম এবং 128 গিগাবাইট স্টোরেজ নিয়ে আসে, যদিও 256 জিবি স্থান সহ আরও একটি কনফিগারেশন 899 ডলারে উপলব্ধ। ডিভাইসটি চারটি রঙে আসবে: ওবিসিডিয়ান, ইন্ডিগো, ফ্রস্ট এবং লেমনগ্রাস।
প্রি-অর্ডার পার্কস হিসাবে, অ্যামাজন এবং সেরা কিনুন একটি 100 ডলার উপহার কার্ড দিয়ে ফোনটি বান্ডিল করছে। এ গুগলের অনলাইন স্টোরআপনি যদি 4 সেপ্টেম্বরের মধ্যে অর্ডার করেন তবে আপনি একটি 100 ডলার স্টোর ক্রেডিট পেতে পারেন, যদিও এটি পেতে আপনাকে একটি গুগল অ্যাকাউন্ট এবং গুগল পে প্রোফাইল ব্যবহার করতে হবে।