গুগলের নোটবুকলম এখন কম ব্যবহারকারীদের জন্য উপলব্ধ

গুগলের নোটবুকএলএম (এনএলএম) চূড়ান্ত অধ্যয়ন গাইড হিসাবে ডিজাইন করা হয়েছে। সুতরাং, নতুন স্কুল বছরটি ইতিমধ্যে শুরু হওয়ার সাথে সাথে, এটি উপযুক্ত যে এআই সরঞ্জামটি এখন অল্প বয়স্ক ব্যবহারকারীদের জন্য উপলব্ধ। বাচ্চারা, কেবল তার কাজটি পরীক্ষা করে দেখুন।
গ্রাহকদের জন্য, 13 বা তার বেশি বয়সী যে কেউ এখন এআই-চালিত শেখার সরঞ্জামটি ব্যবহার করতে পারেন। যাইহোক, কোনও ন্যূনতম বয়সের বিধিনিষেধ আপনার দেশ যে ওভাররাইড করবে। এনএলএম এখন গুগল ওয়ার্কস্পেস ফর এডুকেশন স্যুটের অংশ হিসাবে সমস্ত বয়সের জন্য একটি মূল পরিষেবা হিসাবে উপলব্ধ।
জেমিনি চালিত নোটবুকলম আপনাকে ডকুমেন্টগুলি আপলোড করতে এবং তাদের উপর একটি এআই-জ্বালানী ক্র্যাশ কোর্স নিতে দেয়। সরঞ্জামটি পাঠ্য ফাইল, পিডিএফএস, ওয়েবসাইট বা গুগল ডক্স / স্লাইডগুলিতে প্রশিক্ষণ দিতে পারে। (আপনি উত্সগুলিও একত্রিত করতে পারেন)) আপলোড করার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আপনি বিষয়টিতে একটি ধারণা-শৈলীর ডিজিটাল নোটবুক দেখতে পাবেন।
তারপরে আপনি এটি সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন, সংক্ষিপ্তসারগুলি দেখতে এবং মনের মানচিত্র তৈরি করতে পারেন। এটি এমনকি ভিডিও ব্যাখ্যাকারী এবং পডকাস্ট-স্টাইলের অডিও সংক্ষিপ্তসারগুলি থুতু ফেলতে পারে।
যে কোনও জেনারেটরি এআইয়ের মতো, এনএলএম ভুল করতে পারে। তবে দুর্দান্ত জিনিসটি হ’ল এটির কাজটি পরীক্ষা করা খুব সহজ: প্রতিটি আউটপুটটিতে এমন উদ্ধৃতি অন্তর্ভুক্ত থাকে যা উত্স উপাদানের সাথে ফিরে লিঙ্ক করে।
ভাগ্যক্রমে, গুগল বলেছে যে এটি আপনার চ্যাটগুলি বা আপনি আপলোড করা উত্সগুলিতে প্রশিক্ষণ দেয় না এবং কোনও মানুষ এটি পর্যালোচনা করে না। সংস্থাটি সম্প্রতি ডেমো নোটবুক যুক্ত করেছে যাতে আপনি কোনও কিছু আপলোড না করে স্পিনের জন্য এনএলএম নিতে পারেন।