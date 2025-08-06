গুগলের পিক্সেল ওয়াচ 4, ফোল্ড প্রো 10 এবং বাডস 2 এ তার নতুন গিয়ারের বাকী অংশের চেয়ে পরে চালু করার গুজব রয়েছে

গুগল একটি আছে এবং “নতুন পিক্সেল ফোন, ঘড়ি, কুঁড়ি” এবং আরও অনেক কিছু প্রকাশ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। যাইহোক, গুজবগুলি ঘুরছে যে সংস্থাটি উন্মোচিত হওয়ার পরে এই পণ্যগুলির অনেকগুলি প্রস্তুত থাকবে না।
উইনফিউচার রিপোর্ট করেছেন যে পিক্সেল ওয়াচ 4, ফোল্ড প্রো 10 এবং বাডস 2 এ তৈরি করা হবে গুগল ইভেন্টে, । পিক্সেল 10 এ 28 আগস্ট পাওয়া যাবে, যা ঘোষণার ঠিক এক সপ্তাহ পরে।
অন্যান্য পণ্যগুলির জন্য হোল্ডআপ সরবরাহ চেইন ইস্যুগুলির কারণে, যারা কথা বলেছেন সূত্রের মতে উইনফিউচার। গুগল এই বিলম্বের বিষয়টি নিশ্চিত করেনি। প্রকৃতপক্ষে, সংস্থাটি এমনকি আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করে নি যে প্রশ্নে থাকা পণ্যগুলি বিদ্যমান। গুগল ইভেন্টের জন্য তৈরি এটিই।
আছে সুতরাং আমরা সম্ভবত জানি কী আসছে এবং কিছু চশমা। স্প্ল্যাশি পিক্সেল 10 প্রো ভাঁজটিতে একটি নতুন প্রদর্শন এবং কব্জা রয়েছে বলে জানা গেছে, যা সরবরাহ চেইনের বিলম্বের জন্য অ্যাকাউন্ট করতে পারে। পিক্সেল ঘড়ি 4 নতুন অভ্যন্তরীণ হার্ডওয়্যার এবং একটি পরিবর্তিত চার্জিং সিস্টেম যা উভয়ই বিলম্বে অবদান রাখতে পারে।
আমাদের কেবল 20 আগস্টের জন্য অপেক্ষা করতে হবে This এটি কোনও স্ট্রিমিং ইভেন্ট নয়, তাই আমাদের পুরো কার্যক্রমে লাইভব্লগের সাথে অনুসরণ করুন।