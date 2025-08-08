গুগলের পিক্সেল 10 ইভেন্টটি কীভাবে দেখবেন

বিশ্বাস করুন বা না করুন, বিগ টেকের ফলস হার্ডওয়্যার ইভেন্টগুলি ইতিমধ্যে আমাদের উপর রয়েছে। (হেক, স্যামসুং ইতিমধ্যে জুলাইয়ে জিনিসগুলিতে লাফিয়ে উঠেছে)) পরবর্তী পরবর্তী: গুগলের বিগ পিক্সেল শিন্ডিগ। আপনি 20 আগস্ট নতুন ঘড়ি এবং ইয়ারবড সহ নতুন পিক্সেল 10 লাইনআপ সম্পর্কে সমস্ত কিছু শিখতে পারেন।
গুগলের নতুন হার্ডওয়্যার দূর -দূরান্তভাবে ফাঁস হয়েছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে কয়েকটি আশ্চর্য হতে পারে না। আপনি যদি সরকারী স্কুপ শুনতে প্রথম হতে চান তবে আপনি এটিতে টিউন করতে পারেন গুগল ইউটিউব চ্যানেল দ্বারা তৈরি (বা ঠিক এখানে!)। ইভেন্টটি 20 আগস্ট 1 পিএম ইটি -তে শুরু হয়।
ট্যাপে কি আছে? আপনি সমস্ত নতুন পিক্সেল 10 ফোনে আরও পাওয়ার-দক্ষ টেনসর জি 5 প্রসেসরের আশা করতে পারেন। (এটি নতুন জেমিনি এআই বৈশিষ্ট্যগুলিকেও পাওয়ারে সহায়তা করতে পারে)) বেস-লেভেল পিক্সেল 10 এর একটি বড় ক্যামেরা আপগ্রেড পাওয়া উচিত: একটি 5x টেলিফোটো লেন্স। এই প্রজন্মের আগে, আপনাকে অপটিক্যাল জুম পেতে একটি প্রো বা ভাঁজ মডেলটিতে স্প্লার্জ করতে হয়েছিল। ক্যামেরাগুলি বোর্ড জুড়েও উচ্চতর রেজিস হবে।
অন্যান্য ক্ষেত্রে, কিউ 2 চৌম্বকীয় চার্জিং নতুন পিক্সেলগুলিতে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। একটি নতুন আনুষঙ্গিক বাস্তুতন্ত্রের প্রত্যাশা করুন, একটি লা অ্যাপলের ম্যাগস্যাফ, “পিক্সেলসন্যাপ” নামে পরিচিত। আমরা সম্ভবত আরও বড় ব্যাটারি এবং ছোট বেজেল সহ পিক্সেল ওয়াচ 4 দেখতে পাব। এবং পিক্সেল বাডস 2 এ কোম্পানির বাজেটের ইয়ারবডগুলিতে পরিমার্জন আনতে পারে।
এনগ্যাজেটের পিক্সেল 10 রাউন্ডআপ আপনাকে ফাঁসগুলিতে আরও অনেক বিশদ ডুব দেবে। আপনি লাইভ দেখার জন্য 20 আগস্ট 1 পিএম ইটি তে এখানে ফিরে যেতে পারেন।