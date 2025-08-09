গুগলের সর্বশেষ নেস্ট লার্নিং থার্মোস্ট্যাটটি এখনই $ 50 ছাড়

আমরা ইতিমধ্যে গ্রীষ্মের পিছনের অর্ধেক অংশে আছি (যা আপনি যেখানে থাকেন সেখানে কতটা গরম তার উপর নির্ভর করে ভাল বা খারাপ সংবাদ হতে পারে) এবং বাইরের আবহাওয়া স্থিরভাবে আরও ভয়াবহ হওয়ার আগে খুব বেশি দিন হবে না। যখন এটি ঘটে তখন একটি স্মার্ট থার্মোস্ট্যাট আপনার বাড়ির জন্য একটি বিশেষভাবে বুদ্ধিমান সংযোজন হয়ে যায়।
আপনার শক্তির বিলগুলিও কমিয়ে রাখার পাশাপাশি আপনাকে আরামদায়ক থাকার জন্য তারা তাপমাত্রাকে অনুকূল করতে সহায়তা করে। দ্য বিভিন্ন কারণে এটি আরও জনপ্রিয় বিকল্পগুলির মধ্যে একটি এবং এই মুহুর্তে আপনি একটি 230 ডলারে বেছে নিতে পারেন, যা নিয়মিত দামের চেয়ে 50 ডলার। শুধু কোড ব্যবহার করুন জড়িত 50 ছাড় প্রয়োগ করতে চেকআউটে।
এটি সেরা দামগুলির মধ্যে একটি যা আপনি এই বিশেষ থার্মোস্ট্যাটটি খুঁজে পাবেন এবং বছরের শুরুতে 10 ডলার সস্তা। আপনি যখন অতিরিক্ত সঞ্চয়কে ফ্যাক্টর করেন তখন এটি আপনাকে আপনার বিলগুলিতে সহায়তা করতে পারে, গুগলের থার্মোস্ট্যাটটি আরও বেশি আকর্ষণীয় প্রস্তাব।
আপনি কোড সহ $ 50 ছাড় পেতে পারেন জড়িত 50দাম কমিয়ে $ 230 এ।
আপনার শক্তি খরচ কীভাবে হ্রাস করতে হয় সে সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করে আরও সঠিক রিডিং সরবরাহ করতে সর্বশেষতম লিভারেজ এআই। এটি আপনার বাড়ির বিভিন্ন সেটিংস স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করার পাশাপাশি এটি যে পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা পড়ছে তার মতো কারণগুলির উপর নির্ভর করে। এটিতে একটি ওয়্যারলেস তাপমাত্রা সেন্সর রয়েছে যা গুগল বলেছে যে আপনাকে এটি প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন হওয়ার আগে তিন বছর পর্যন্ত স্থায়ী হতে সক্ষম। আপনি এগুলি পৃথকভাবে কিনতে পারেন এবং এগুলি আপনার বাড়ির চারপাশে বিন্দু করতে পারেন, ছয়টি পর্যন্ত একক তাপস্থাপককে সংযুক্ত করে।
এলসিডি ডিসপ্লেটি তার পূর্বসূরীর চেয়ে 60 শতাংশ বড় এবং স্মার্টওয়াচ-জাতীয় মুখগুলির সাথে কাস্টমাইজ করা যায়, অন্যদিকে আরও রঙের বিকল্পগুলি ডিভাইসটিকে আপনার নির্দিষ্ট হোম স্টাইলের সাথে মিশ্রিত করতে সহায়তা করে। এটি ডিভাইসে আপনার সান্নিধ্য নির্ধারণ করতে সলি রাডার সেন্সরগুলিও ব্যবহার করে, সেই অনুযায়ী ফন্টের আকারের মতো জিনিসগুলি সামঞ্জস্য করে।
