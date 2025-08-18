You are Here
গুগল অস্ট্রেলিয়ায় গুগল অনুসন্ধানের সাথে জড়িত অ্যান্টি-প্রতিযোগিতামূলক আচরণকে স্বীকার করেছে
গুগল অস্ট্রেলিয়ায় গুগল অনুসন্ধানের সাথে জড়িত অ্যান্টি-প্রতিযোগিতামূলক আচরণকে স্বীকার করেছে

দুদক আজ গুগল এশিয়া প্যাসিফিকের বিরুদ্ধে ফেডারেল কোর্টের কার্যক্রম শুরু করেছে যা গুগল স্বীকার করে যে এটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোনে গুগল অনুসন্ধানের প্রাক-ইনস্টলেশন সম্পর্কিত টেলস্ট্রা এবং অপ্টাসের সাথে অতীতে পৌঁছেছিল।

গুগল দুদকের সাথে সহযোগিতা করেছে, দায় স্বীকার করেছে এবং যৌথভাবে আদালতে জমা দিতে সম্মত হয়েছে যে গুগলকে মোট 55 মিলিয়ন ডলার জরিমানা প্রদান করা উচিত। জরিমানা এবং অন্যান্য আদেশ উপযুক্ত কিনা তা নির্ধারণ করা আদালতের পক্ষে বিষয়।

ডিসেম্বর 2019 এবং মার্চ 2021 এর মধ্যে থাকা এই বোঝাপড়াগুলির মধ্যে টেলস্ট্র্রা এবং অপ্টাসের প্রয়োজন ছিল কেবলমাত্র গুগল অনুসন্ধানের প্রাক-ইনস্টল করার জন্য তারা ভোক্তাদের কাছে বিক্রি করা অ্যান্ড্রয়েড ফোনগুলিতে অন্য অনুসন্ধান ইঞ্জিনগুলি নয়।

বিনিময়ে, টেলস্ট্র্রা এবং অপ্টাস যখন তাদের অ্যান্ড্রয়েড ফোনে গুগল অনুসন্ধান ব্যবহার করে তখন গ্রাহকদের কাছে প্রদর্শিত বিজ্ঞাপনগুলি থেকে গুগল উত্পন্ন উপার্জনের একটি অংশ পেয়েছিল।

গুগল প্রতিটি টেলস্ট্রা এবং অপ্টাসের সাথে এই বোঝাপড়াগুলিতে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে স্বীকার করেছে এটি সম্ভবত যথেষ্ট পরিমাণে কমার প্রতিযোগিতার প্রভাব ফেলেছিল।

গুগল এবং এর মার্কিন অভিভাবক সংস্থা গুগল এলএলসিও একটি আদালত-প্রয়োগযোগ্য উদ্যোগে স্বাক্ষর করেছে যা দুদকের গুগল, অ্যান্ড্রয়েড ফোন নির্মাতারা এবং অস্ট্রেলিয়ান টেলকোসের মধ্যে চুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত দুদকের বিস্তৃত প্রতিযোগিতার উদ্বেগকে মোকাবেলায় মোকাবেলা করেছে। 2017 সাল থেকে 2017 সাল থেকে। দুদকের সমস্ত উদ্বেগের সাথে সম্মত নয় তবে তাদের এই বিষয়গুলির সাথে সম্মতি জানানো হয়েছে এবং এই বিষয়গুলির মোকাবেলার প্রস্তাব দিয়েছেন।

এই উদ্যোগে, গুগল অ্যান্ড্রয়েড ফোন নির্মাতারা এবং টেলকোসের সাথে চুক্তিগুলি থেকে কিছু প্রাক-ইনস্টলেশন এবং ডিফল্ট অনুসন্ধান ইঞ্জিনের বিধিনিষেধগুলি সরিয়ে ফেলার প্রতিশ্রুতি দেয়।

গুগলের উদ্যোগটি গত বছর টেলস্ট্রা, অপ্টাস এবং টিপিজি দ্বারা সরবরাহিত আদালত-প্রয়োগযোগ্য উদ্যোগের পাশাপাশি। দুদক গুগলের সাথে টেলকোসের চুক্তিগুলি সম্পর্কে উদ্বেগগুলি সমাধান করার জন্য এই টেলকো উদ্যোগগুলি গ্রহণ করেছে। টেলকোস আজ শুরু হওয়া কার্যক্রমে দল নয়।

“যে আচরণটি প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ করে তা অস্ট্রেলিয়ায় অবৈধ কারণ এর অর্থ সাধারণত কম পছন্দ, উচ্চতর ব্যয় বা গ্রাহকদের জন্য খারাপ পরিষেবা,” দুদকের চেয়ার জিনা-ক্যাস গটলিয়েব বলেছেন।

“আজকের ফলাফল, টেলস্ট্র্রা, অপ্টাস এবং টিপিজির উদ্যোগের পাশাপাশি লক্ষ লক্ষ অস্ট্রেলিয়ানদের ভবিষ্যতে আরও বেশি অনুসন্ধানের পছন্দ থাকার সম্ভাবনা তৈরি করেছে এবং প্রতিযোগী অনুসন্ধান সরবরাহকারীদের অস্ট্রেলিয়ান গ্রাহকদের কাছে অর্থবহ এক্সপোজার অর্জনের জন্য সম্ভাবনা তৈরি করেছে।”

“গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এই পরিবর্তনগুলি এমন সময়ে আসে যখন এআই অনুসন্ধান সরঞ্জামগুলি কীভাবে আমরা তথ্য অনুসন্ধান করি, নতুন প্রতিযোগিতা তৈরি করে বিপ্লব ঘটাচ্ছে,” মিসেস ক্যাস-গটলিয়েব বলেছেন।

আদালত-নিয়ন্ত্রণযোগ্য উদ্যোগে যে দুদক টেলস্ট্র্রা এবং অপ্টাস (২০২৪ সালের জুনে) এবং টিপিজি (আগস্ট ২০২৪ সালে) থেকে গ্রহণ করেছিলেন, সংস্থাগুলি গুগলের সাথে নতুন ব্যবস্থা পুনর্নবীকরণ বা নতুন ব্যবস্থা না করার জন্য উদ্যোগী পরিষেবাগুলি তাদের সরবরাহ সরবরাহের জন্য প্রাক-ইনস্টল করা প্রয়োজন এবং তাদের সরবরাহ সরবরাহের উপর একচেটিয়া ভিত্তিতে ডিফল্ট অনুসন্ধান ফাংশন হিসাবে সেট করা প্রয়োজন।

তিনটি টেলকো কোনও ডিভাইস-বাই-ডিভাইস ভিত্তিতে অনুসন্ধান পরিষেবাগুলি কনফিগার করতে পারে এবং এমন উপায়ে যা গুগল দ্বারা নির্ধারিত সেটিংসের সাথে সামঞ্জস্য করতে পারে না। তারা অন্যান্য অনুসন্ধান সরবরাহকারীদের সাথে প্রাক-ইনস্টলেশন চুক্তিতেও প্রবেশ করতে পারে।

“এআই অনুসন্ধানের সরঞ্জামগুলি ক্রমবর্ধমানভাবে উপলভ্য হওয়ার সাথে সাথে গ্রাহকরা তাদের মোবাইলগুলিতে অনুসন্ধান পরিষেবাগুলি নিয়ে পরীক্ষা করতে পারেন,” মিসেস ক্যাস-গটলিয়েব বলেছেন।

এসিসিসির ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম সার্ভিসেস ইনকয়েরির অনুসন্ধান ডিফল্ট এবং পছন্দের স্ক্রিনগুলির প্রতিবেদনের সময় গুগলের অনুসন্ধানের জন্য গুগলের চুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তৃত উদ্বেগ প্রকাশের পরে, আজকের কার্যক্রমগুলি একটি দীর্ঘ দুদকের তদন্ত অনুসরণ করে।

“দুদকের সাথে সহযোগিতা উত্সাহিত করা হয়েছে। এটি দীর্ঘায়িত এবং ব্যয়বহুল মামলা মোকদ্দমার প্রয়োজনীয়তা এড়াতে পারে এবং আরও প্রতিযোগিতার দিকে পরিচালিত করতে পারে। বাজারে আরও প্রতিযোগিতা অর্থনৈতিক গতিশীলতা চালায়, তবে বাজারগুলি পর্যাপ্ত প্রতিযোগিতামূলক না হলে বিপরীত সত্য হয়,” মিসেস ক্যাস-গটলিয়েব বলেছিলেন।

“দুদক এ জাতীয় প্রতিযোগিতামূলক আচরণের পাশাপাশি কার্টেল আচরণকে মোকাবেলায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছেন। ডিজিটাল অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতার বিষয়গুলি একটি বর্তমান অগ্রাধিকার ক্ষেত্র।”

গুগলের উদ্যোগের একটি অনুলিপি দুদকের পাবলিক রেজিস্টারে উপলব্ধ।

পটভূমি

গুগল এলএলসি এবং গুগল এশিয়া প্যাসিফিক

গুগল এলএলসি বর্ণমালা ইনক এর সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহায়ক সংস্থা

কমপক্ষে 2017 সাল থেকে, গুগল এলএলসি এবং/বা এর সাথে সম্পর্কিত সংস্থাগুলি কর্পোরেট গুগল অনুসন্ধান সহ গুগল অ্যাপস বিতরণ করার জন্য অনেক চুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থা স্বাক্ষর করেছে। এই চুক্তিতে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন বিতরণ চুক্তি এবং উপার্জন ভাগ চুক্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

গুগল এশিয়া প্যাসিফিক অস্ট্রেলিয়া সহ এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মোবাইল উপার্জন শেয়ার চুক্তির জন্য চুক্তিবদ্ধ প্রতিরূপ।

স্বীকৃত আচরণ

দুদকের আদালতের পদক্ষেপটি কেবল টেলস্ট্রা এবং অপ্টাসের সাথে রাজস্ব শেয়ার চুক্তির সাথে সম্পর্কিত যা ডিসেম্বর 2019 এবং মার্চ 2021 এর মধ্যে পুনর্নবীকরণ করা হয়েছিল।

গুগল এশিয়া প্যাসিফিক কেবল ফেডারেল কোর্টের কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে স্বীকার করেছে যে, ডিসেম্বর 2019 বা এর আশেপাশে এটি দুটি পৃথক বোঝার দিকে এসেছিল, একটি টেলস্ট্রার সাথে এবং একটি অপ্টাসের সাথে একটি, প্রত্যেকটিতে একটি বিধান রয়েছে যা:

(১) এই প্রভাবটি ছিল যে দলগুলি আরও রাজস্ব শেয়ার চুক্তির বিষয়ে আলোচনার সমাপ্তি না করা পর্যন্ত প্ল্যাটফর্ম-বিস্তৃত বিধানগুলি সম্বলিত তাদের নিজ নিজ রাজস্ব শেয়ার চুক্তির শর্তাবলীর দ্বারা আবদ্ধ হতে থাকবে; এবং

(২) ডিসেম্বর ২০১৯ থেকে মার্চ ২০২১ সালের শেষ অবধি অস্ট্রেলিয়ায় সাধারণ অনুসন্ধান ইঞ্জিন পরিষেবাগুলির বিতরণ অর্জন করা আরও কঠিন করার সম্ভাবনা ছিল এবং এর ফলে অস্ট্রেলিয়ায় বাজারে বাধা প্রতিযোগিতার সম্ভাব্য প্রভাব থাকতে পারে যেখানে সাধারণ অনুসন্ধান ইঞ্জিন পরিষেবা সরবরাহ করা হয়েছিল; এবং

যে এই বোঝাপড়াগুলি পৌঁছে গুগল এশিয়া প্যাসিফিক সিসিএর ধারা 45 (1) (ক) এর দুটি পৃথক লঙ্ঘনে জড়িত।

প্ল্যাটফর্ম-বিস্তৃত বিধানগুলি ছিল টেলস্ট্র্রা এবং অপ্টাসের দ্বারা সরবরাহিত অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ডিভাইসে কিছু অনুসন্ধান অ্যাক্সেস পয়েন্টের মাধ্যমে উত্পাদিত অনুসন্ধানের বিজ্ঞাপনের উপার্জনের একটি অংশ গ্রহণের শর্ত হিসাবে, যা টেলস্ট্র্রা এবং অপ্টাস দ্বারা সরবরাহ করা হয়েছে, যেগুলি:

(1) এই জাতীয় ডিভাইসে সমস্ত অনুসন্ধান অ্যাক্সেস পয়েন্টগুলি বাক্সের বাইরে গুগল অনুসন্ধান ব্যবহার করতে কনফিগার করা হয়েছিল; এবং

(২) টেলস্ট্রা বা অপ্টাস এই জাতীয় কোনও ডিভাইসে প্রয়োগ করতে, প্রিলোড বা অন্যথায় ইনস্টল করতে পারেনি, বা উপস্থিত, পরিচয় করিয়ে দিতে বা এই জাতীয় ডিভাইসের শেষ ব্যবহারকারীকে, যে কোনও সাধারণ অনুসন্ধান ইঞ্জিন পরিষেবা যা গুগল অনুসন্ধানের সাথে যথেষ্ট মিল ছিল তার পরামর্শ দিতে বা পরামর্শ দিতে পারে না।

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম পরিষেবাগুলি তদন্ত

দুদকের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শাখা অস্ট্রেলিয়ায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম পরিষেবাদি সরবরাহের জন্য এবং প্রতিযোগিতা এবং গ্রাহকদের উপর তাদের প্রভাবগুলির জন্য বাজারগুলিতে পাঁচ বছরের তদন্ত পরিচালনা করেছিল, যার মধ্যে 2024 সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত জেনারেল অনুসন্ধান পরিষেবাদি সম্পর্কিত একটি আপডেট অন্তর্ভুক্ত ছিল।

২০২২ সালের নভেম্বরে প্রকাশিত তদন্তের পঞ্চম প্রতিবেদনে, দুদক ডিজিটাল অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতা জোরদার করার জন্য, বড় প্রযুক্তি সংস্থাগুলি এবং অস্ট্রেলিয়ান ব্যবসায়ের মধ্যে খেলার মাঠকে সমতল করতে এবং গ্রাহকদের জন্য দাম হ্রাস করার জন্য একাধিক সুপারিশ করেছিল।

এই প্রতিবেদনে দুদক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম পরিষেবাদিতে প্রতিযোগিতা প্রচারের জন্য একটি নতুন নিয়ন্ত্রক শাসন ব্যবস্থার সুপারিশ করেছিল। দুদকের একটি সুপারিশ ছিল সরকারের পক্ষে মনোনীত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলির জন্য বাধ্যতামূলক পরিষেবা-নির্দিষ্ট কোডগুলির জন্য একটি কাঠামো প্রবর্তন করা ছিল, একচেটিয়া প্রাক-ইনস্টলেশন এবং ডিফল্ট চুক্তি সহ প্রতিযোগিতাকে বাধা দেয়। ট্রেজারি দুদক দ্বারা পরিচালিত একটি নতুন ডিজিটাল প্রতিযোগিতা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত পদ্ধতির বিষয়ে পরামর্শ নিয়েছে।

আদালতের নথি

মামলা মোকদ্দমা শুরুর আগে এই বিষয়টি দলগুলির মধ্যে সমাধান করা হয়েছিল, তাই এই প্রক্রিয়াটি ফেডারেল আদালতে দুদকের দ্বারা একটি উত্সাহী আবেদন দায়ের করে, একটি হলফনামার সাথে একটি জনসাধারণের দলিল নয়, এবং দুদককে দেওয়া উদ্যোগ গ্রহণ শুরু করে।

দুদক বনাম গুগল এশিয়া প্যাসিফিক পিটিই। লিমিটেড – উত্স প্রয়োগ – 18 আগস্ট 2025

(পিডিএফ 662.45 কেবি)

