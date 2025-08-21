গুগল এআই মোড 180 টি দেশে প্রসারিত হচ্ছে এবং একটি এজেন্ট রেস্তোঁরা সন্ধানকারী যুক্ত করছে

আপনার অনলাইন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এআইকে আক্রান্ত করার জন্য গুগলের আপাতদৃষ্টিতে নিরলস অনুসন্ধানটি কেবলমাত্র আরও অনেক বিশ্বব্যাপী পেয়েছে, সংস্থাটি 180 এরও বেশি অনুসন্ধানে তার এআই মোডটি প্রসারিত করেছে । এআই মোডটি আগে কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত এবং যুক্তরাজ্যে উপলব্ধ ছিল এবং ইংরাজী এখনই একমাত্র সমর্থিত ভাষা হিসাবে রয়ে গেছে, গুগল এটি শীঘ্রই আরও যোগ করবে।
গুগল তার এআই মোডের এজেন্ট ক্ষমতাগুলিও প্রসারিত করছে, যাতে আপনি এখন রেস্তোঁরা সংরক্ষণের জন্য প্রাকৃতিক ভাষা ব্যবহার করতে পারেন। গুগল বলেছে যে আপনি গ্রুপের আকার, তারিখ, অবস্থান এবং আপনার রান্নার পছন্দের মতো শর্তগুলির সাথে একটি ডিনার রিজার্ভেশন পাওয়ার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, এআই মোড যখন ওয়েব জুড়ে এর ফলাফলগুলি টানেন তখন এগুলি সমস্তই বিবেচনায় নেওয়া হবে। পরামর্শগুলি উপলভ্য রিজার্ভেশন স্লটগুলির সাথে তালিকা আকারে উপস্থাপন করা হবে। এটি আপনার প্রয়োজনীয় বুকিং পৃষ্ঠায় একটি লিঙ্কও সরবরাহ করবে। গুগল এর অংশীদারদের মধ্যে টিকিটমাস্টার এবং স্টুবহাবের সাথে শীঘ্রই স্থানীয় পরিষেবা অ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং ইভেন্টের টিকিটের ক্ষমতা যুক্ত করার পরিকল্পনা করেছে।
এআই মোড গুগলের ওয়েব-ব্রাউজিং এআই এজেন্ট প্রজেক্ট মেরিনারকে ‘অনুসন্ধান এবং জ্ঞান গ্রাফ এবং গুগল ম্যাপের মতো সংস্থানগুলিতে তার সরাসরি অংশীদারদের যখন আপনাকে কোথাও খাওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। এটি যতটা সম্ভব রেস্তোঁরা অন্তর্ভুক্ত করতে এবং বুকিং প্রক্রিয়াটি প্রবাহিত করতে ওপেনেবল, রেসি এবং টোকের পছন্দগুলির সাথে অংশীদার হয়েছে। এই মুহুর্তে, এই বৈশিষ্ট্যটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাবস্ক্রাইব করা ব্যক্তিদের জন্য একচেটিয়া এবং এর মাধ্যমে অ্যাক্সেস করা যেতে পারে প্ল্যাটফর্ম। আপনি যদি এআই মোড পরীক্ষায় বেছে নেন তবে এটি আপনার পূর্ববর্তী কথোপকথনগুলি এবং অনুসন্ধানগুলিও স্মরণ করতে পারে যা আপনাকে এমন ফলাফল দেয় যা আপনার পছন্দগুলির সাথে আরও ঘনিষ্ঠভাবে মেলে।
শেষ অবধি, যদি আপনার এআই-চালিত কথোপকথনগুলি নিজের কাছে রাখার জন্য খুব আকর্ষণীয় হয় তবে গুগল এখন আপনাকে অন্যকে আনতে দেবে যখন আপনি কোনও প্রতিক্রিয়াতে “শেয়ার” বোতামটি ট্যাপ করেন। এটি আপনার নির্বাচিত যোগাযোগকে সেই সময়ে কথোপকথনে যোগ দিতে এবং তাদের নিজস্ব ফলো-আপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে দেয়। গুগল পরিকল্পনা ট্রিপস বা পার্টিগুলিকে উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করে যখন আপনি কোনও এআই-সহযোগী কার্যক্রমে অন্য কারও সাথে সহযোগিতা করতে চাইতে পারেন। আসল প্রেরক যখনই পছন্দ করেন শেয়ার্ড লিঙ্কগুলি মুছতে পারেন।