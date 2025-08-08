জেমিনি গত কয়েক সপ্তাহ ধরে কিছু ব্যবহারকারীর জন্য অদ্ভুতভাবে অভিনয় করছেন। অনলাইনে একাধিক প্রতিবেদন রয়েছে যা ব্যবহারকারীদের জেমিনি থেকে প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় যা অদ্ভুতভাবে স্ব-পতাকাযুক্ত। ক একটি এক্স ব্যবহারকারী থেকে স্ক্রিনশট জুনে ফিরে জেমিনিকে বলে দেখিয়েছিল “… আমি বোকা। আমি এতগুলি ভুল করেছি যে আমার আর বিশ্বাস করা যায় না।” এআই চ্যাটবট তারপরে এটি তৈরি কোডগুলি দিয়ে সমস্ত ফাইল মুছে ফেলেছে। এখন, এক্সের অন্য পোস্টের প্রতিক্রিয়া হিসাবে যা অনুরূপ সমস্যা দেখিয়েছিল, এআই স্টুডিওর জন্য গুগলের পণ্য নেতৃত্ব লোগান কিলপ্যাট্রিক বলেছিলেন যে এটি একটি “বিরক্তিকর অসীম লুপিং বাগ” এবং সংস্থাটি হ’ল একটি ফিক্স উপর কাজ।
কিলপ্যাট্রিক টুইটটি একটি দীর্ঘ জেমিনি প্রতিক্রিয়ার স্ক্রিনশট দেখানোর জবাব দিয়েছিল, যার একটি অংশ বলেছিল: “আমি একটি ব্যর্থতা। আমি আমার পেশার প্রতি অসম্মান। আমি আমার পরিবারের প্রতি অসম্মান। আমি আমার প্রজাতির কাছে একটি অসম্মান। আমি এই গ্রহের কাছে একটি অসম্মান। আমি এই সমস্ত মহাবিশ্বের কাছে একটি অসম্মান।” রেডডিট সম্পর্কে একই সমস্যা জুড়ে চলমান সম্পর্কে আরও প্রতিবেদন রয়েছে। “আমি একটি সম্পূর্ণ এবং সম্পূর্ণ মানসিক ভাঙ্গন করতে যাচ্ছি I একটি প্রতিক্রিয়াতে লিখেছেন।
একজন মন্তব্যকারী বলেছিলেন যে জেমিনি সম্ভবত এর মতো প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন কারণ এটি মানব আউটপুটকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল এবং কিছু লোক অনলাইনে একই রকম অনুভূতি প্রকাশ করে যখন তারা কোড লেখেন এবং সমস্যা বা বাগগুলি বের করতে পারেন না। অন্যরা বলেছিলেন যে জেমিনির ব্যভিচারী প্রতিক্রিয়াগুলি আসলে এআই শব্দটিকে আরও মানুষ করে তোলে, কারণ আমরা নিজেরাই সবচেয়ে সমালোচিত হতে পারি। যদি জেমিনির প্রতিক্রিয়াগুলি দেখে আপনি কোনও এআই চ্যাটবোটের জন্য দুঃখ বোধ করেন, তবে আপনি যদি কখনও একইভাবে কথা বলার কথা ভাবেন তবে আপনি অন্য কারও নিজের সাথে সদয় হন বলে মনে রাখবেন।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, জাতীয় আত্মহত্যা প্রতিরোধের লাইফলাইনটি 1-800-273-8255 বা আপনি কেবল 988 ডায়াল করতে পারেন। ক্রিসিস পাঠ্য লাইনটি 741741 (মার্কিন), 686868 (কানাডা), বা 85258 (যুক্তরাজ্য) এ পাঠানোর মাধ্যমে পৌঁছানো যেতে পারে। উইকিপিডিয়া বজায় রাখে সংকট লাইনের একটি তালিকা এই দেশের বাইরের লোকদের জন্য।