গুগল এর ডেটা স্ট্যাকের গভীরে এআই এজেন্টদের এম্বেড করে – তারা আপনার জন্য কী করতে পারে তা এখানে

জেডডনেটের কী টেকওয়েজ
- গুগল এজেন্ট এবং ডেটার জন্য শক্তিশালী প্রযুক্তি প্রবর্তন করছে।
- তারা ডেটা-কেন্দ্রিক এজেন্টদের একটি সিরিজও প্রবর্তন করছে।
- একটি নতুন কমান্ড-লাইন এআই কোডিং সরঞ্জাম এখন উপলব্ধ।
আমি প্রযুক্তি সংস্থাগুলির হাইপারবোলিক দাবির পক্ষে কোনও অপরিচিত নই। যে কেউ এআই সম্পর্কিত প্রেস ঘোষণার ফায়ারহোজ গ্রহণের শেষে রয়েছে সে বোঝে। সবকিছু গেম-চেঞ্জিং, বিশ্ব-পরিবর্তনকারী, সর্বাধিক, সেরা, ইয়াদা, ইয়াদা, ইয়াদা।
এবং তারপরে গুগল আছে। গুগল হাইপারবোলে কোনও অপরিচিত নয়। কিন্তু যখন কোনও সংস্থা তার মূল ডিএনএর অংশ হিসাবে ডেটা ম্যানেজমেন্টে এতটা খাড়া হয়ে যায় এবং “মৌলিক রূপান্তর” সম্পর্কে কথা বলে এবং বলে যে বিশ্বটি পরিবর্তিত হচ্ছে কারণ, “এটি ডেটা এবং এআই দ্বারা রিয়েল-টাইমে পুনরায় ইঞ্জিনিয়ার করা হচ্ছে,” আমরা এই দাবিকে মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য হিসাবে বিবেচনা করতে পারি।
এছাড়াও: 6 ঘন্টা আছে? গুগল থেকে এই ফ্রি এআই প্রশিক্ষণ আজ আপনার জীবনবৃত্তান্ত বাড়িয়ে তুলতে পারে
টোকিও 2025 এর পাশের গুগল ক্লাউডের জন্য ঠিক সময়ে, গুগল এমন একাধিক ঘোষণা দিচ্ছে যা উদ্যোগগুলি কীভাবে ডেটা পরিচালনা করে তার একটি বড় পরিবর্তনকে হেরাল্ড করে।
গুগলের ডেটা ক্লাউডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইয়াসমিন আহমদ বলেছেন ব্লগ পোস্ট“আমরা যেভাবে ডেটার সাথে যোগাযোগ করি তা হ’ল একটি মৌলিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, মানব-নেতৃত্বাধীন বিশ্লেষণের বাইরে বুদ্ধিমান এজেন্টদের সাথে একটি সহযোগী অংশীদারিত্বের দিকে এগিয়ে চলেছে।”
তিনি এই এজেন্ট শিফটকে বলেছেন, যা তিনি বর্ণনা করেছেন, “একটি নতুন যুগ যেখানে বিশেষায়িত এআই এজেন্টরা স্বায়ত্তশাসিতভাবে এবং সহযোগিতামূলকভাবে কাজ করে এমন একটি স্কেল এবং গতিতে অন্তর্দৃষ্টি আনলক করতে যা আগে অভাবনীয় ছিল।”
এছাড়াও: আপনার কর্মক্ষেত্রে সফলভাবে এআই এজেন্টদের সংহত করার 5 টি উপায়
প্রায় অন্য কোনও সংস্থা থেকে, এই জাতীয় দাবিগুলি কেবল এত গরম বাতাসের মতো মনে হবে। তবে গুগল নতুন অফারগুলি সম্পর্কে একাধিক ঘোষণাকে বাদ দিচ্ছে যা দাবির বেশ স্পষ্ট সমর্থনে ডেটা বিজ্ঞানী এবং প্রকৌশলীদের বাস্তব-বিশ্বের ক্ষমতা সরবরাহ করে।
এজেন্ট শিফট
এআই চ্যাটবটস এবং এআই এজেন্টদের মধ্যে মোটামুটি সূক্ষ্ম রেখা রয়েছে। চ্যাটবটগুলি কথোপকথন, অন্যদিকে এজেন্টগুলি এমন সরঞ্জাম যা স্বায়ত্তশাসিত কাজ সম্পাদন করে। কিছু ব্যবহারকারী কাজ সম্পাদনের জন্য চ্যাটবট নিয়োগ করে, আমি যখন কিছু ব্যবসায়ের ডেটা বিশ্লেষণ করতে চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করি তখন আমি করেছি। এজেন্টরা, চ্যাটজিপিটি এজেন্টের মতো, নির্দেশাবলী পেতে একটি কথোপকথন ইন্টারফেস ব্যবহার করে।
এজেন্টদের সম্পর্কে ভাবার একটি ভাল উপায় হ’ল সারোগেট দলের সদস্য হিসাবে। সম্ভবত একটি এজেন্ট ডেটা নরমালাইজেশন করে (ডেটা পরিষ্কার করা), অন্যটি মাইগ্রেশন করে। প্রতিটি এজেন্ট এআই ক্ষমতা ব্যবহার করে এক বা একাধিক সংজ্ঞায়িত কাজ করে।
এছাড়াও: এআই এজেন্টদের একসাথে কাজ করতে চান? লিনাক্স ফাউন্ডেশনের একটি পরিকল্পনা রয়েছে
এই প্রসঙ্গে, গুগল এজেন্টদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে যা ডেটা কর্মীদের জন্য কাজগুলি স্বয়ংক্রিয় করতে এবং সহজ করতে পারে, একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে পারে এবং পেশাদারদের ক্লান্তিকর কাজ থেকে মুক্ত করতে পারে যাতে তারা “উচ্চ-মূল্যবান কার্যগুলিতে” মনোনিবেশ করতে পারে। গুগল ভার্চুয়াল দলগুলিতে একসাথে কাজ করার জন্য এজেন্টদের পাওয়ার চেষ্টা করছে।
এজেন্টরা আসলে সিনিয়র পেশাদারদের সময়কে মুক্ত করছে না কিনা তা নিয়ে অবশ্যই প্রশ্ন রয়েছে, তবে পরিবর্তে আরও জুনিয়র কর্মচারীদের কাছ থেকে কাজ দূরে নিয়ে যাচ্ছেন। অন্যদিকে, আমি যখন কোনও প্রকল্পে পুরোপুরি নিমগ্ন হন তখন আমার কাছে গ্রান্টের কাজটি করার মতো কেউ নেই। সুতরাং আমি কোনও এজেন্টের কাছে যে কোনও জিনিস হস্তান্তর করতে পারি তা হ’ল প্রকল্প এবং লেখার জন্য বেশি সময়।
জ্ঞানীয় ভিত্তি
এই সমস্ত এজেন্টগুলি চারপাশে দৌড়ানোর সাথে সাথে, traditional তিহ্যবাহী ডাটাবেসগুলি কেবল তাদের খাওয়ানোর কাজ নয়। এজেন্টরা সিলো জুড়ে তাদের যুক্তি বা অটোমেশন প্রক্রিয়া করে। তাদের historical তিহাসিক এবং লাইভ উভয় ডেটা অ্যাক্সেস প্রয়োজন।
রিয়েল-টাইম ওএলটিপি (অনলাইন লেনদেন প্রসেসিং) এবং ডিপ-ডাইভ ওএলএপি (অনলাইন বিশ্লেষণাত্মক প্রক্রিয়াকরণ) এর মতো ক্লাসিক ডেটা পরিচালনার পদ্ধতিগুলি প্রবণতা এবং বর্তমান ক্রিয়াকলাপগুলি থেকে অন্তর্দৃষ্টি অর্জনের জন্য এআইএসের জন্য ডেটা খুব বেশি বিচ্ছিন্ন করে।
এই সমস্ত ক্ষমতা একত্রিত করতে সহায়তা করার একটি উপায় হ’ল তাদের ডাটাবেস অফারগুলি বাড়ানো। কয়েক বছর আগে, গুগল অ্যালোয়েডবির জন্য একটি কলামার ইঞ্জিন যুক্ত করেছে। অ্যালোয়েডবি হ’ল গুগল ক্লাউড প্ল্যাটফর্মে কোম্পানির সম্পূর্ণরূপে পরিচালিত ডাটাবেস পরিষেবা যা পোস্টগ্রিসকিউএল ব্যবহারকারীদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, যা পোস্টগ্রেসকিউএল-নির্দিষ্ট সমাধানের প্রয়োজন তাদের জন্য আদর্শ।
এছাড়াও: এআই এজেন্টরা কীভাবে 2028 সালের মধ্যে 450 বিলিয়ন ডলার উত্পন্ন করতে পারে – এবং কী পথে দাঁড়িয়ে আছে
একটি কলামার ইঞ্জিন হ’ল এমন একটি যেখানে কাজের চাপগুলি ডেটাগুলির নির্দিষ্ট কলামগুলি অনুসন্ধান করে, বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলি কেবল পড়ে। এটি দ্রুত অনুসন্ধানের দিকে পরিচালিত করে এবং ভেক্টরাইজড এক্সিকিউশনের জন্য অনুমতি দেয়, যেখানে অপারেশনগুলি একবারে ডেটার পুরো কলামে প্রয়োগ করা হয়।
এখন, গুগল স্প্যানারে একটি কলামার ইঞ্জিন যুক্ত করছে, এর বিশ্বব্যাপী বিতরণ করা, দৃ strongly ়ভাবে ধারাবাহিক ডাটাবেস পরিষেবা যা উচ্চ প্রাপ্যতা এবং স্কেলিবিলিটি সরবরাহ করে, যা বিশ্বব্যাপী পৌঁছনো এবং উচ্চ লেনদেনের অখণ্ডতার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
এটি গুগলের সার্ভারলেস, অত্যন্ত স্কেলেবল এবং ব্যয়-কার্যকর মাল্টি-ক্লাউড ডেটা গুদাম ব্যবসায়ের তত্পরতার জন্য ডিজাইন করার জন্য শক্তি যুক্ত করে। নামটি থেকে বোঝা যায়, বিগকুয়ারি তাদের জন্য আদর্শ, যাদের বড় ডেটাসেটে দ্রুত, এসকিউএল-এর মতো প্রশ্নগুলি চালানো দরকার।
সংস্থাটি বলেছে যে স্প্যানারে এই নতুন কলামার সক্ষমতা লাইভ লেনদেনের ডেটাতে 200x এর মতো কিছু দ্বারা বিশ্লেষণাত্মক প্রশ্নের গতি বাড়িয়ে তোলে। এর মতো পারফরম্যান্সের সাথে আমরা রিয়েল-টাইম পরিস্থিতিতে তাত্ক্ষণিক প্রতিক্রিয়াশীলতার কথা বলছি।
এন্টারপ্রাইজ-ভিত্তিক এআই সিস্টেমগুলি তৈরি করার সময়, আসল তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আপনার এজেন্টদের প্রয়োজন। হ্যালুসিনেটেড ডেটার উপর ভিত্তি করে রিয়েল-টাইম ক্রিয়া সম্পাদন করা খুব দ্রুত কুৎসিত হতে পারে। এখানেই আরএজি (পুনরুদ্ধার বাড়ানো প্রজন্ম) আসে।
এছাড়াও: ব্যবসায়ী নেতাদের মতে দুর্দান্ত এআই এজেন্ট ম্যানেজার হওয়ার 5 টি উপায়
আপনি যখন historical তিহাসিক তথ্যের পাশাপাশি রিয়েল-টাইম ডেটাতে খাওয়ান তখন স্প্যানার এবং বিগকোয়ারিতে অনুসন্ধান কীভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে তা আপনি দেখতে শুরু করতে পারেন। তবে দক্ষতার সাথে কাজ করার জন্য ভেক্টর অনুসন্ধান পাওয়া tradition তিহ্যগতভাবে বেদনাদায়ক হয়েছে। গুগল স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভেক্টর সূচকগুলি বজায় রাখতে এবং লাইভ অপারেশনাল ডেটাতে দ্রুত প্রশ্নের জন্য অনুকূলিত করতে অ্যালোয়েডবিতে অভিযোজিত ফিল্টারিং যুক্ত করছে।
গুগল স্বায়ত্তশাসিত ভেক্টর এম্বেডিংস এবং প্রজন্মকে বিগকোয়ারিতেও প্রবর্তন করছে, যা ভেক্টর অনুসন্ধানের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে মাল্টিমোডাল ডেটা প্রস্তুত করে এবং সূচি দেয়। এজেন্টদের জন্য এক ধরণের শব্দার্থক মেমরি তৈরির এটি একটি মূল পদক্ষেপ।
সংস্থাটি বিগকোয়ারির ঠিক ভিতরে এআই ক্যোয়ারী চালানোর ক্ষমতাও প্রবর্তন করছে। এই, আহেম, বড়। এখন, বিগকোয়ারি ব্যবহারকারীরা কাঠামোগত এবং কাঠামোগত ডেটাগুলির দৈত্যাকার গোবস জুড়ে এআই এর যাদু করতে পারে, জটিল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন (“কোন গ্রাহকরা হতাশ?”) এর মতো বিষয়গত বিষয়গুলি সহ), এবং বিদ্যমান বিশ্লেষণ সরঞ্জামগুলির মধ্যে সরাসরি উত্তর পান।
নতুন এজেন্ট ক্ষমতা
এজেন্ট সহযোগিতা এবং ডেটা অ্যাক্সেসের জন্য একটি ভিত্তি তৈরি করার পাশাপাশি গুগল তাদের বৃহত্তম ডেটা সরঞ্জামগুলিতে এজেন্টদের এম্বেড করে এমন একাধিক নতুন ক্ষমতা ঘোষণা করছে। আসুন প্রত্যেককে ঘুরে দেখি।
ডেটা ইঞ্জিনিয়ারিং এজেন্ট: ডেটা ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত, বিগকোয়ারির মধ্যে থাকা এই এজেন্টটি জটিল ডেটা পাইপলাইনগুলি সহজতর করতে এবং স্বয়ংক্রিয় করতে পারে। পুরো ওয়ার্কফ্লোটি প্রাকৃতিক ভাষার প্রম্পট দ্বারা চালিত হতে পারে, ডেটা ইনজেশন থেকে শুরু করে ডেটা-মানের মূল্যায়ন পর্যন্ত সাধারণীকরণ পর্যন্ত রূপান্তরকরণ পর্যন্ত।
স্প্যানার মাইগ্রেশন এজেন্ট: ডেটা ইঞ্জিনিয়ারিং এজেন্টের সাথে সম্পর্কিত, স্প্যানার মাইগ্রেশন এজেন্ট লিগ্যাসি সিস্টেম থেকে বিগকোয়ারিতে ডেটা মাইগ্রেশনকে সহজতর করতে পারে। এই ধরণের মাইগ্রেশন সাধারণত ব্যতিক্রমী ক্লান্তিকর এবং সম্ভাব্য বিপজ্জনক, তবে এখন এজেন্ট বেশিরভাগ ভারী উত্তোলন করতে পারে।
ডেটা সায়েন্স এজেন্ট: ডেটা বিজ্ঞানীরা জটিল ডেটা বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করার দিকে মনোনিবেশ করেন, যখন ডেটা ইঞ্জিনিয়াররা ডেটা অবকাঠামোতে মনোনিবেশ করেন। গুগলের মতে, নতুন ডেটা সায়েন্স এজেন্ট “অন্বেষণকারী ডেটা বিশ্লেষণ, ডেটা পরিষ্কার করা, বৈশিষ্ট্যযুক্তকরণ, মেশিন-লার্নিং পূর্বাভাস এবং আরও অনেক কিছু সহ পুরো স্বায়ত্তশাসিত বিশ্লেষণাত্মক কর্মপ্রবাহকে ট্রিগার করে। এটি একটি পরিকল্পনা তৈরি করে, কোডগুলি সম্পাদন করে, ফলাফলগুলি সম্পর্কে কারণগুলি, এবং এর ফলাফলগুলি উপস্থাপন করে, যখন আপনাকে সিঙ্কে প্রতিক্রিয়া সরবরাহ করতে এবং কলাবেরেট সরবরাহ করার অনুমতি দেয়।”
কোড দোভাষী: গত বছর প্রবর্তিত কথোপকথন বিশ্লেষণ এজেন্টের বর্ধন হিসাবে নির্মিত, কোড দোভাষী ব্যবসায়-বিশ্লেষণ প্রশ্নগুলিতে গ্রহণ করে এবং ব্যবহারকারীদের জন্য কাস্টম বিশ্লেষণ প্রস্তুত করতে তাদের পাইথন কোডে রূপান্তর করে। এগুলি সমস্ত গুগল ডেটা ক্লাউডের মধ্যে চলে এবং গুগল ডেটা ক্লাউড সুরক্ষা অবকাঠামো ব্যবহার করে। এটিতে কাস্টম কোডে কথোপকথন বিশ্লেষণ এজেন্ট এবং কোড দোভাষী ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিকাশকারীদের জন্য উপলব্ধ একটি এপিআই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
নতুন কমান্ড-লাইন কোডিং সরঞ্জাম
ঘোষণার এই বড় সিরিজের অংশ হিসাবে, গুগল জেমিনি সিএলআই নামে একটি এক্সটেনশন প্রবর্তন করছে মিথুন ক্লি গিটহাব ক্রিয়া।
সিএলআই হ’ল কমান্ড লাইন ইন্টারফেস, মূলত আপনার কম্পিউটারে একটি টার্মিনাল ইন্টারফেস। যদিও বেশিরভাগ ব্যবহারকারীরা যখন এমএস-ডস উইন্ডোতে স্থানান্তরিত হয়েছিল তখন টার্মিনালটি ছেড়ে চলে গিয়েছিল, আজ অবধি কোডাররা কমান্ড লাইনের ভারী ব্যবহার করে। টার্মিনাল মোডে কাজ করা কোডারদের সরঞ্জাম যুক্ত করতে এবং কোডিং প্রক্রিয়াটিকে মেনু এবং আইকনগুলি থেকে আইটেমগুলি সন্ধান করতে এবং নির্বাচন করতে হবে তার চেয়ে অনেক দ্রুত নিয়ন্ত্রণ করতে দেয়।
এছাড়াও: খারাপ ভাইবস: কীভাবে একজন এআই এজেন্ট বিপর্যয়ের পথে কোড করেছে
গত মাসে, গুগল যখন জেমিনি সিএলআই প্রবর্তন করেছিল, তখন এটি মূলত জেমিনি চ্যাটবোটের বৈশিষ্ট্যগুলি টার্মিনালে উপলব্ধ করে তোলে। এখন, গুগল টার্মিনাল পরিবেশের মধ্যে কিছু এজেন্ট বৈশিষ্ট্য সরবরাহ করে সেই সক্ষমতা বাড়িয়েছে।
আপনারা কেউ কেউ ভাবছেন যে এটি জুলসের সাথে কীভাবে তুলনা করে, আমি মে মাসে লিখেছিলাম গুগল কোডিং এজেন্ট। প্রথমত, জুলস একটি সুরক্ষিত ক্লাউড ভিএম-তে কাজ করে, যখন জেমিনি সিএলআই গিথুব ক্রিয়াগুলি টার্মিনালে চলে এবং গিথুব ক্রিয়াগুলির সাথে সংহত করে (গিথুব-ভিত্তিক ওয়ার্কফ্লো সরঞ্জাম)।
গুগল বলেছে যে জুলসের তুলনায় জেমিনি ক্লি গিথুব ক্রিয়াগুলির মোটামুটি সংকীর্ণ সুযোগ রয়েছে। জুলস আপনার পুরো কোডবেস পড়তে পারে, পরিকল্পনা করতে এবং একটি কোডিং চ্যালেঞ্জের জন্য একটি পদ্ধতির উপস্থাপন করতে পারে এবং তারপরে এটি কার্যকর করতে পারে। জেমিনি ক্লি গিটহাব ক্রিয়াগুলি বিশেষত বুদ্ধিমান ইস্যু ট্রিজেজ, ত্বরণযুক্ত পুল-অনুরোধ পর্যালোচনা এবং অন-ডিমান্ড সহযোগিতায় লক্ষ্যযুক্ত।
এছাড়াও: বেশিরভাগ বিকাশকারীরা তাদের প্রতিদিনের কর্মপ্রবাহে এআই ব্যবহার করেন – তবে তারা এটি বিশ্বাস করে না, অধ্যয়ন সন্ধান করে
ইস্যু-ট্রেজের ক্ষমতা কোডারদের নির্দিষ্ট বাগ প্রতিবেদনগুলি এবং বৈশিষ্ট্য অনুরোধগুলি পরিচালনা করতে সহায়তা করে। গিটহাব যেভাবে কোডারদের শাখা এবং মাস্টার কোডবেসগুলিতে কোডিং পরিবর্তনগুলি সংহত করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে জিজ্ঞাসা করে তা হ’ল পুলের অনুরোধগুলি। অন-ডিমান্ড সহযোগিতা যখনই আপনি আপনার কোড সম্পর্কে কথা বলতে চান তখন মূলত একটি চ্যাট সেশন সেট আপ করা হয়।
আমি সহজেই কোনও প্রোগ্রামার ব্যবহার করতে পারি। জুলস বড় প্রকল্প এবং বৃহত্তর দোলগুলির জন্য দুর্দান্ত হবে এবং জেমিনি সিএলআই গিটহাব ক্রিয়াগুলি দ্রুত আপডেট এবং সংশোধনগুলির জন্য ভাল কাজ করবে।
এজেন্টরা কি গেম-চেঞ্জার?
গুগল প্রচার করছে এমন এজেন্ট শিফট সম্পর্কে আপনি কী ভাবেন? আপনি কি নিজের কর্মপ্রবাহে বুদ্ধিমান এজেন্টদের সংহত করতে শুরু করেছেন? গুগলের কোন নতুন ডেটা সরঞ্জাম বা ক্ষমতা আপনাকে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী করে-ডেটা ইঞ্জিনিয়ারিং এজেন্ট, ইন-কোয়ারি এআই যুক্তি, বা অন্য কিছু? আপনি কি এজেন্টদের সিনিয়র পেশাদারদের সহায়তা, জুনিয়র ভূমিকা প্রতিস্থাপন বা উভয়কে সহায়তা হিসাবে দেখছেন? এবং সরাসরি এআই ওয়ার্কফ্লোগুলি সরাসরি বিগকোয়ারিতে চালানো সম্পর্কে আপনি কেমন অনুভব করছেন? নীচের মন্তব্যে আমাদের জানান।
এছাড়াও: এআই এজেন্টরা ইন্টারনেট আকারের উপায়ে কাজ এবং সমাজ পরিবর্তন করবে, এডাব্লুএস ভিপি বলেছেন
এআই সম্পর্কে আরও গল্প চান? চেক আউট এআই লিডারবোর্ডআমাদের সাপ্তাহিক নিউজলেটার।
আপনি সোশ্যাল মিডিয়ায় আমার প্রতিদিনের প্রকল্পের আপডেটগুলি অনুসরণ করতে পারেন। সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আমার সাপ্তাহিক আপডেট নিউজলেটারএবং টুইটার/এক্স এ আমাকে অনুসরণ করুন @ডেভিজওয়ার্টজফেসবুকে ফেসবুক। Com/davidgewirtzইনস্টাগ্রামে এ ইনস্টাগ্রাম। Com/davidgewirtzব্লুস্কি এ @ডেভিজওয়ার্টজ.কমএবং ইউটিউবে এ YouTube.com/daveigswirtztv।