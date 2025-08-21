গুগল কেবল পিক্সেল 10 এ এসিমের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ (এবং একটি সতর্কতা)

গুগল সবেমাত্র তার সর্বশেষ স্মার্টফোন লাইনআপ ঘোষণা করেছে, দ্য পিক্সেল 10 সিরিজএবং হ্যাঁ, পৃষ্ঠতলে, তারা গত বছরের মতো দেখতে পুরোপুরি দেখতে পিক্সেল 9। যাইহোক, হুডের অধীনে একটি খুব উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন রয়েছে: কেবলমাত্র ESIMS ব্যবহারের দিকে অগ্রসর হওয়া, শারীরিক সিম কার্ডটি পুরোপুরি খনন করে।
গত বছরের পিক্সেল 9 সিরিজ সহ, ব্যবহারকারীদের কাছে একটি traditional তিহ্যবাহী সিম কার্ড বা একটি ইএসআইএম থাকার বিকল্প ছিল। পিক্সেল 10 সহ, সিম ট্রে পুরোপুরি পূর্বাভাস দেওয়া একটি বরং অপ্রত্যাশিত পদক্ষেপ যা সবার কাছে জনপ্রিয় নাও হতে পারে। নোট করুন যে এই পরিবর্তনটি কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফোনগুলিতে প্রযোজ্য।
এছাড়াও: গুগল 2025 এ ঘোষিত সমস্ত কিছু: পিক্সেল 10 প্রো, ভাঁজ, দেখুন 4 এবং আরও অনেক কিছু
তাহলে দুজনের মধ্যে পার্থক্য কী? Dition তিহ্যবাহী সিম কার্ডগুলি – বেশিরভাগ স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদের কাছে পরিচিত – এটি একটি একক ক্যারিয়ার এবং সংখ্যার সাথে সম্পর্কিত শারীরিক, অপসারণযোগ্য চিপস। একটি ইএসআইএম (বা এমবেডেড সিম) একটি অন্তর্নির্মিত উপাদান যা ফোনের হার্ডওয়ারের অংশ।
একটি ESIM এর সুবিধাগুলির মধ্যে বিভিন্ন নম্বর বা পরিকল্পনার সাথে বিভিন্ন প্রোফাইল সংযুক্ত করার ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে – এমনকি বিভিন্ন ক্যারিয়ার – একই ডিভাইসে, উদাহরণস্বরূপ ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়ের জন্য বিভিন্ন লাইনের জন্য অনুমতি দেয়।
পিক্সেল 10 সিরিজের ফোন দুটি ইএসআইএম “স্লট” সমর্থন করবে, দুটি পৃথক সংখ্যার জন্য অনুমতি দেবে। এটি সমস্ত ফোনের সফ্টওয়্যার দ্বারা বা ডিভাইস থেকে চিপ বের করার পরিবর্তে একটি কিউআর কোড স্ক্যান করে পরিচালিত।
এছাড়াও: অবশেষে, পিক্সেল 10 এর নতুন পিক্সেলসন্যাপ বৈশিষ্ট্য সহ অ্যান্ড্রয়েডের ম্যাগস্যাফ vy র্ষা শেষ করে
ঘোষিত সমস্ত নতুন পিক্সেল 10 মডেলগুলি কেবল ESIM এর দিকে অগ্রসর হবে, উল্লেখযোগ্যভাবে, পিক্সেল 10 প্রো ভাঁজযা উভয় ফর্ম সমর্থন চালিয়ে যাবে।
এটি বেশিরভাগ নতুন ফোন যা এসিম রুটে চলে গেছে, এবং আইফোন 14 থেকে 2022 সালে প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে অ্যাপল কিছু করেছে। শারীরিক সিম কার্ডের শারীরিক ট্রে অপসারণ করা অন্যান্য উপাদানগুলির জন্য ফোনে মূল্যবান রিয়েল এস্টেটকে মুক্ত করে, ছোট এবং ছোট ডিভাইসের দিকে ক্রমাগত পদযাত্রার অংশ।
স্যামসুংয়ের গ্যালাক্সি এস 22 সিরিজ, গ্যালাক্সি জেড ফোল্ড 4 এবং জেড ফ্লিপ 4 সহ আরও কয়েকটি অ্যান্ড্রয়েড সমর্থন করে। তবে সামগ্রিকভাবে, অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসগুলিতে ESIM সমর্থন বিভিন্ন মডেল এবং ক্যারিয়ারের উপর ভিত্তি করে একটি বেমানান প্যাচওয়ার্ক।
এছাড়াও: পিক্সেল 10 এ 5 টি নতুন এআই বৈশিষ্ট্য যা ম্যাজিকের মতো মনে হয়
উদাহরণস্বরূপ, পুরানো পিক্সেল ফোনগুলি ইএসআইএম সমর্থন করে তবে তারা মূলত গুগল এফআই -এর মধ্যে সীমাবদ্ধ – সংস্থার নিজস্ব ফোন ক্যারিয়ার পরিষেবা। তুলনা করে পিক্সেল 10, ভেরিজনের মতো অন্যান্য ক্যারিয়ারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
গুগল এখন অ্যান্ড্রয়েডে ইএসআইএম সমর্থনের শীর্ষে রয়েছে, যেমনটি এর গ্রহণযোগ্যতা পিক্সেল 10 সিরিজ প্রদর্শন করতে যায়। নীচের লাইনটি হ’ল অ্যান্ড্রয়েড ইকোসিস্টেমটিতে লোহা বের করার জন্য এখনও অনেকগুলি সামঞ্জস্যতার সমস্যা রয়েছে, প্রচুর ব্যবহারকারীরা traditional তিহ্যবাহী সিম কার্ডগুলিতে ঝুঁকছেন।