গুগল পিক্সেল ওয়াচ 4 কেন আমাদের প্রত্যাশার চেয়ে বড় প্রজন্মের লাফ হতে পারে

একটি বড় সুযোগ রয়েছে যে আমরা পরের সপ্তাহে একটি নতুন গুগল স্মার্টওয়াচ পাব। আমরা গুগল ইভেন্ট দ্বারা তৈরি আগস্ট থেকে এক সপ্তাহ দূরে, টেক জায়ান্টের বার্ষিক হার্ডওয়্যার শোকেস, এবং এআই-ইনফিউজড ডিভাইসগুলির এই পরবর্তী প্রজন্মের উপর কী ঘটছে তার গুজব এবং ফাঁসগুলি ঘুরছে।
পিক্সেল ওয়াচ 4 থেকে আমরা কী আশা করতে পারি?
গুগল নতুন পিক্সেল ফোনগুলিতে আত্মপ্রকাশ করতে পারে (গুজবগুলি সত্য হলে একটি ভাঁজযোগ্য সহ), পিক্সেল কুঁড়ি এবং সম্ভবত আমি ভাগ্যবান হলে একটি গুগল পিক্সেল ওয়াচ 4। জেডডনেটের পরিধেয় সম্পাদক হিসাবে, আমি পিক্সেল ওয়াচ 4 বকবকতে আমার নজর রাখছি।
গুগল যখন তার পরবর্তী হার্ডওয়্যার রিলিজ বিচক্ষণতার বিশদটি রেখেছে, তখন কয়েকটি ফাঁস চতুর্থ প্রজন্মের স্মার্টওয়াচের সাথে কী প্রত্যাশা করবে সে সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়। আমি মন্তব্যের জন্য সংস্থার সাথে যোগাযোগ করেছি এবং যদি আমি কোনও নিশ্চিতকরণ পাই তবে আবার রিপোর্ট করব।
মনে রাখবেন যে এই গুজবগুলি ঠিক, ঠিক এটি। কেবল গুজব। আসল নিশ্চিতকরণটি কেবল 20 আগস্ট গুগল দ্বারা তৈরি হবে, তাই সর্বশেষতম জন্য 1 টা ইটি -তে লাইভস্ট্রিমে টিউন করতে ভুলবেন না। আপাতত, আসুন আমরা পিক্সেল ওয়াচ 4 এ দেখতে পেলাম এমন সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলিতে ডুব দিন।
1। আকার এবং রঙ
গুজব অনুসারে, পিক্সেল ওয়াচ 4 এর পূর্বসূরীর মতো একই আকারে পাঠানো হবে বলে আশা করা হচ্ছে: 41 মিমি এবং 45 মিমি।
সাইজিং একই থাকাকালীন, স্মার্টওয়াচের রঙগুলি এই বছর নতুন। 9to5google এর আরসিন লুপিন উন্মোচন পিক্সেল ওয়াচ 4 এর রঙিনগুলির একটি তালিকা। এর মধ্যে রয়েছে কালো/ওবসিডিয়ান, সোনার/লেবু, মুনস্টোন, সিলভার/আইরিস এবং রৌপ্য/চীনামাটির বাসন।
2। একই চিপসেট, নতুন প্রসেসর
আরেকটি গুজব থেকে বোঝা যায় যে পিক্সেল ওয়াচ 4 চিপসেটটি ওয়াচ 3, স্ন্যাপড্রাগন ডাব্লু 5 + জেনার 1 থেকে রাখবে। তবে, স্মার্টওয়াচে প্রবেশকারী একটি নতুন প্রসেসরের বচসা রয়েছে: গুগলের এম 55 প্রসেসর।
এই প্রসেসরটি এআই পাওয়ারের পাঁচগুণ হ্যান্ডেল করতে ঘড়ি 4 সক্ষম করা উচিত, অনুসারে অ্যান্ড্রয়েড শিরোনাম। গ্যালাক্সি ওয়াচ-এ আত্মপ্রকাশের পরে জেমিনি নতুন স্মার্টওয়াচে উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথে ওয়াচ 4 এর সমস্ত এআই-প্রসেসিং পাওয়ারের প্রয়োজন হতে চলেছে।
3। নতুন এবং দ্রুত চার্জিং
গুগল অনুসারে তার চার্জিং পোর্টটি স্যুইচ করছে অ্যান্ড্রয়েড শিরোনাম। ঘড়ির নীচে স্থির থাকা চার্জারের পরিবর্তে গুগল একটি সাইড-মাউন্ট চার্জারে আত্মপ্রকাশ করছে। চার্জিং যোগাযোগটি ঘড়ির বাম দিকে পিছন থেকে সরানো হয়েছে এবং এই অবস্থান স্যুইচটি দ্রুত চার্জিংয়ে অবদান রাখতে পারে।
সিরিয়াল লিকার ইভান ব্লাসের মতে, 41 মিমি মডেলটি 30 ঘন্টা ব্যাটারি লাইফ এবং 45 মিমি মডেল 40 পাবে, যিনি পিক্সেল ওয়াচ 4 পোস্ট করেছেন এক্স উপর ফাঁস। ব্লাসের মতে স্মার্টওয়াচগুলি 25% দ্রুত চার্জিং হারও পাবে।
4। ঘন ঘড়ি (তবে বড় ব্যাটারি)
পিক্সেল ওয়াচ 3 হ’ল ইতিমধ্যে একটি মোটা স্মার্টওয়াচ – এবং আমি সবচেয়ে ঘন পরিধান করেছি। এটি আরও ঘন হতে পারে, 91 মোবাইল অনুসারেএকটি বড় ব্যাটারির জন্য জায়গা তৈরি করতে। সাইটটি বলেছে যে চতুর্থ-জেনার ঘড়ির বেধ 14.3 মিমি।
একটি ছোট কব্জি সহ কেউ হিসাবে, এটি একটি অপ্রয়োজনীয় পরিবর্তন আমি আশা করি ফলস্বরূপ আসবে না। প্রধান স্মার্টওয়াচ প্রতিযোগী, স্যামসুং এবং অ্যাপল তাদের গ্যালাক্সি এবং অ্যাপল ঘড়ির সাথে স্লিমার হয়ে গেছে ডিভাইসগুলিকে ঘুমাতে, অনুশীলন করতে এবং যে কোনও জায়গায় পরিধান করতে আরও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে। এই পাতলাতা এবং লিভিটি সরাসরি আরাম এবং পরিধানযোগ্যতার সাথে সম্পর্কিত।
যাইহোক, ব্যাটারি লাইফও একটি প্রধান পরিধেয়যোগ্যতা ফ্যাক্টর, এবং এটি কিছু ব্যবহারকারীর জন্য একটি অঙ্কন, তাই আমরা বর্ধিত ব্যাটারিটিতে আমরা যে চঞ্চলতার জন্য ত্যাগ করতে পারি তা আমরা কী ত্যাগ করতে পারি।
5। শ্বাস প্রশ্বাসের জরুরী বৈশিষ্ট্য
লোকদের মতে অ্যান্ড্রয়েড শিরোনামগুগল জরুরী স্যাটেলাইট যোগাযোগ এবং শ্বাস -প্রশ্বাসের জরুরী বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে তার ব্যক্তিগত সুরক্ষা বৈশিষ্ট্যগুলি প্রসারিত করবে। পিক্সেল ওয়াচ 4 এর স্পো 2 সেন্সর রক্ত-অক্সিজেনের স্তরগুলি পর্যবেক্ষণ করবে এবং যখন তারা খুব কম চলে গেছে তখন লাল পতাকাটি তরঙ্গ করবে। ব্লাসের এক্স পোস্ট হার্ট রেট পরিবর্তনশীলতা পর্যবেক্ষণের প্রতিবেদন করে।
6 … দুটি নতুন বোতাম
91 মোবাইলগুলি পিক্সেল ওয়াচ 4 এর স্পিকারের প্রতিটি পাশে দুটি নতুন বোতামও স্পট করেছে। যদি আমাকে তাদের ফাংশনটি অনুমান করতে হয় তবে আমি বাজি ধরব যে একটি স্বাস্থ্য মনিটরের জন্য। আমরা স্মার্টওয়াচগুলিতে আরও ডিভাইস স্বাস্থ্য কার্যকারিতা আত্মপ্রকাশ দেখছি।
এই মাসের শুরুর দিকে, স্যামসুং একটি অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট সূচক আত্মপ্রকাশ করেছিল যা স্মার্টওয়াচের বায়োঅ্যাকটিভ সেন্সরে একটি থাম্ব টিপে সক্রিয় করা হয়।
7। উজ্জ্বল প্রদর্শন
পিক্সেল ঘড়ি 4 আগের চেয়ে ফিরে এবং উজ্জ্বল হতে পারে, অনুসারে ব্লাস। একটি 3,000 নিট প্রদর্শন স্মার্টওয়াচে আসছে, ব্লাস রিপোর্ট। এটি সম্প্রতি আত্মপ্রকাশের গ্যালাক্সি ওয়াচ 8 এবং অ্যাপল ওয়াচ আল্ট্রা 2 এর সাথে সমানভাবে তার উজ্জ্বলতা রাখে।
8। মেরামতযোগ্য (শেষ পর্যন্ত)
পরিধানযোগ্য স্বাস্থ্য প্রযুক্তি ব্যবহারকারীদের মধ্যে একটি সাধারণ হতাশা হ’ল ডিভাইসের নিখুঁত অ-মেরামতযোগ্যতা। যে শীঘ্রই পরিবর্তন হতে পারে। অ্যান্ড্রয়েড শিরোনাম বলেছে যে পিক্সেল ওয়াচ 4 (অবশেষে) মেরামতযোগ্য হতে পারে, সুতরাং আপনার প্রদর্শন বা ব্যাটারি ভেঙে গেলে আপনাকে পুরো ঘড়িটি প্রতিস্থাপন করতে হবে না। এটি পরিবেশগত চেতনা, গ্রাহকের সন্তুষ্টি এবং দীর্ঘায়ু জন্য একটি দুর্দান্ত পদক্ষেপ।
