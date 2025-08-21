গুগল পিক্সেল ওয়াচ 4 বনাম স্যামসাং গ্যালাক্সি ওয়াচ 8: আমি দুটি সেরা অ্যান্ড্রয়েডের তুলনা করেছি এবং এখানে বিজয়ী এখানে

গুগল সবেমাত্র এটি উন্মোচন করেছে নতুন পিক্সেল ওয়াচ 4এবং প্রথম নজরে, এটি এর সাথে বেশ মিল গ্যালাক্সি ওয়াচ 8 স্যামসুং গত মাসে মুক্তি পেয়েছে। তারা উভয়ই এআই-চালিত স্বাস্থ্য কোচগুলির সাথে অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টওয়াচগুলি, তাদের প্রায় একই ব্যাটারির জীবন, উজ্জ্বলতা এবং স্টোরেজ রয়েছে এবং উল্লেখযোগ্যভাবে, তারা একই দাম।
এছাড়াও: গুগল 2025 দ্বারা তৈরি সমস্ত কিছু: পিক্সেল 10 প্রো, ভাঁজ, দেখুন 4 এবং আরও অনেক কিছু
অবশ্যই, আপনি বিভিন্ন ঘড়ির ব্যান্ড এবং বিভিন্ন ব্র্যান্ডের স্টাইল পাবেন, গুগলের ঘড়িটি কিছুটা বড়, তবে এই ডিভাইসের হাড়গুলি প্রায় অভিন্ন। তবুও, যে কেউ তুলনা করতে এবং বৈসাদৃশ্য করতে পছন্দ করে, আমি দেখতে চেয়েছিলাম যে এই দুটি স্মার্টওয়াচ কীভাবে পৃথক হয় এবং আপনি যদি উভয়ের দিকে তাকিয়ে থাকেন তবে আপনার কী কেনা উচিত।
আরও জেডডনেট টেক কভারেজ পান: আমাদের পছন্দসই গুগল উত্স হিসাবে যুক্ত করুন ক্রোম এবং ক্রোমিয়াম ব্রাউজারগুলিতে।
স্পেসিফিকেশন
গ্যালাক্সি ওয়াচ 8
পিক্সেল ওয়াচ 4
উজ্জ্বলতা
3,000 নিট
3,000 নিট
ওজন
40 মিমি: 30 জি; 44 মিমি: 40 জি।
41 মিমি: 31 জি; 45 মিমি: 36.7 জি
প্রসেসর
এক্সিনোস কোর 1000
স্ন্যাপড্রাগন ডাব্লু 5 জেনার 2
স্মৃতি
2 জিবি মেমরি, 32 জিবি স্টোরেজ
2 জিবি মেমরি, 32 জিবি স্টোরেজ
ব্যাটারি
সর্বদা অন সক্ষম সহ 30 ঘন্টা
30 41 মিমি, 45 মিমি 45 ঘন্টা সর্বদা অন সক্ষম সহ 45 মিমি
আকার
40 মিমি, 44 মিমি
41 মিমি, 45 মিমি
রঙিনওয়ে
গ্রাফাইট, রৌপ্য
ম্যাট ব্ল্যাক, পালিশ রৌপ্য, শ্যাম্পেন সোনার, সাটিন মুনস্টোন
দাম
$ 350 থেকে শুরু হচ্ছে
$ 350 থেকে শুরু হচ্ছে
আপনার গুগল পিক্সেল ওয়াচ 4 কিনে নেওয়া উচিত যদি …
1। আপনি একজন গুগল পিক্সেল ফোনের মালিক
এটি একটি সুস্পষ্ট, তবে আপনি যদি গুগল পিক্সেল ব্যবহারকারী হন তবে আপনার একটি পিক্সেল ঘড়ি কিনতে হবে এবং আপনি যদি স্যামসাং গ্যালাক্সি ব্যবহারকারী হন তবে আপনার একটি গ্যালাক্সি ঘড়ি কিনতে হবে। অ্যান্ড্রয়েড উভয় ঘড়ি উভয়ই ফোন ব্র্যান্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তবে এটি প্রায়শই স্মার্টওয়াচের নেটিভ ডিভাইস ব্র্যান্ডটি ব্যবহার করে একটি মসৃণ অভিজ্ঞতা।
এছাড়াও: সেরা স্মার্টওয়াচস 2025: আমি কয়েক সপ্তাহ ধরে এগুলি পরেছিলাম এবং আপনার কব্জির জন্য নিখুঁতটি পেয়েছি
2। আপনি একজন বহিরঙ্গন উত্সাহী
পিক্সেল ওয়াচ 4 এর একটি অনন্য স্যাটেলাইট বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা এটি স্যামসাংয়ের মতো প্রতিযোগীদের থেকে পৃথক করে। স্যাটেলাইট যোগাযোগ শুরু করার জন্য ফোনের সেলুলার সংযোগের প্রয়োজন (স্যামসাং গ্যালাক্সি ওয়াচ আল্ট্রা আল্ট্রা) এর মতো স্মার্টওয়াচগুলির বিপরীতে, পিক্সেল ওয়াচ 4 স্ট্যান্ডেলোন স্যাটেলাইট যোগাযোগ সরবরাহ করে – এটি প্রথম ধরণের। বৈশিষ্ট্যটি গুগল পিক্সেল ওয়াচ 4 এলটিইতে উপলব্ধ।
এছাড়াও: আমি পিক্সেল ওয়াচ 4 চেষ্টা করেছি – এবং গুগলের নতুন ঘড়িতে এগুলি আমার 7 টি প্রিয় আপগ্রেড
স্ন্যাপড্রাগন ডাব্লু 5 জেনার 2 প্রসেসর দ্বারা চালিত, এটি ক্যারিয়ারের অতিরিক্ত সংযোগের প্রয়োজন ছাড়াই আকাশে জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইটের সাথে সংযোগ স্থাপন করে। আপনি কেবল আপনার পিক্সেল ওয়াচ 4 কে দুর্দান্ত বাইরের দিকে নিয়ে যেতে পারেন এবং জানতে পারেন যে, যদি কোনও জরুরি অবস্থা দেখা দেয় তবে আপনার কব্জির চারপাশের সমস্ত সংযোগের সরঞ্জামগুলি জরুরি প্রতিক্রিয়াশীলদের সাথে যোগাযোগ করতে এবং বার্তাগুলি প্রেরণ করতে পারে।
3। আপনি অতিরিক্ত রঙের পথ চান
গ্যালাক্সি ওয়াচ 8 কেবল গ্রাফাইট এবং সিলভার কেস রঙে আসে। গুগল বোর্ড জুড়ে পাঁচটি বিকল্পের সাথে তার কেস রঙগুলিকে বৈচিত্র্য দেয়। আপনি যদি 41 মিমি স্মার্টওয়াচটি বেছে নেন তবে আপনি একটি ম্যাট ব্ল্যাক অ্যালুমিনিয়াম কেস থেকে একটি ওবিসিডিয়ান অ্যাক্টিভ ব্যান্ড, একটি চীনামাটির বাসন অ্যাক্টিভ ব্যান্ড, একটি লেমনগ্রাস অ্যাক্টিভ ব্যান্ডের সাথে একটি চ্যাম্পেইন সোনার অ্যালুমিনিয়াম কেস, বা আইআরআইএস সক্রিয় ব্যান্ডের সাথে একটি পালিশযুক্ত সিলভার অ্যালুমিনিয়াম কেস সহ একটি ম্যাট ব্ল্যাক অ্যালুমিনিয়াম কেস থেকে বেছে নেবেন।
আপনি যদি 45 মিমি স্মার্টওয়াচটি বেছে নেন তবে আপনি একটি ম্যাট ব্ল্যাক অ্যালুমিনিয়াম কেস থেকে একটি ওবিসিডিয়ান অ্যাক্টিভ ব্যান্ড, একটি চীনামাটির বাসন অ্যাক্টিভ ব্যান্ড সহ একটি পালিশ সিলভার অ্যালুমিনিয়াম কেস এবং একটি মুনস্টোন অ্যাক্টিভ ব্যান্ডের সাথে একটি সাটিন মুনস্টোন অ্যালুমিনিয়াম কেস থেকে বেছে নিন।
আপনার গ্যালাক্সি ওয়াচ 8 কিনে নেওয়া উচিত যদি …
1। আপনি বিনামূল্যে স্বাস্থ্য বৈশিষ্ট্য চান
যদিও পিক্সেল ওয়াচ 4 আরও নির্ভুলতার জন্য উন্নত ঘুমের মঞ্চ এবং তাপমাত্রা সংবেদনশীল অ্যালগরিদম সরবরাহ করে, গুগলের বেশিরভাগ নতুন এআই-চালিত স্বাস্থ্য কোচ বৈশিষ্ট্যগুলি পিছনে লুকিয়ে রয়েছে ফিটবিত প্রিমিয়ামযার দাম এক মাসে 10 ডলার বা বার্ষিক 80 ডলার।
অন্যদিকে স্যামসাংয়ের স্বাস্থ্য বৈশিষ্ট্যগুলি বিনামূল্যে। ধরা যাক আপনি আপনার প্রথম ম্যারাথনের জন্য প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। স্যামসাংয়ের নতুন চলমান কোচ বৈশিষ্ট্যটি আপনার 12 মিনিটের পরীক্ষার সাথে আপনার চলমান ক্ষমতা পরীক্ষা করে, এটি 10 এর মধ্যে স্থান দেয় এবং আপনার ক্ষমতা এবং পুনরুদ্ধারের উপর ভিত্তি করে একটি উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম সরবরাহ করে। স্যামসুং হেলথ আপনার ঘুমের প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে শয়নকালেরও পরামর্শ দেয় – ঠিক গুগলের মতো।
এছাড়াও: আমি প্রতিটি গুগল পিক্সেল 10 মডেলের সাথে হ্যান্ডস -অন গিয়েছিলাম – এবং আমি যেটি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেছি তা দেখে অবাক হয়েছি
স্যামসাংয়ের গ্যালাক্সি ওয়াচ 8 -তে একটি অনন্য অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট সূচক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা পিক্সেল ওয়াচ 4 এ উপস্থিত নেই যা আপনার ক্যারোটিনয়েড স্তরগুলি পরিমাপ করে। এটি সক্রিয় করতে, কেবল বায়োঅ্যাকটিভ সেন্সরে আপনার থাম্বটি টিপুন এবং ঘড়িটি আপনাকে জানতে দেয় যে আপনার স্তরগুলি পর্যাপ্ত বা অপর্যাপ্ত পরিসরের মধ্যে রয়েছে কিনা।
2। আপনি একটি পাতলা ঘড়ি চান
গ্যালাক্সি ওয়াচ 8 একটি পাতলা ডিভাইস যা পরা সহজ। আমি যখন কোনও ডিভাইস ডেমো চলাকালীন কয়েক মিনিটের জন্য কেবল পিক্সেল ওয়াচ 4 পরেছিলাম, আমি লক্ষ করেছি যে এটি বেশ খানিকটা চুনকিয়ার ছিল। কিছু লোক এটির প্রশংসা করতে পারে তবে আপনার যদি ছোট কব্জি থাকে তবে গ্যালাক্সি ওয়াচ 8 সম্ভবত আরও ভাল ফিট হবে।