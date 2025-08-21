গুগল পিক্সেল 10 ফোনগুলি আই-সম্পাদিত চিত্রগুলিতে নার্ভ করবে

গুগল আজ তার পিক্সেল 10 লাইনআপ উন্মোচন করেছে এবং সংস্থার সর্বশেষ ফোনগুলি প্রথম শিল্প-মানক সি 2 পিএ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রথম হবে নেটিভ ক্যামেরা অ্যাপের মধ্যে। এটি লোককে এআই ব্যবহার করে সম্পাদনা করা হয়েছিল কিনা তা সনাক্ত করতে সক্ষম করে, এটির সত্যতা (বা এর অভাব) নিশ্চিত করে যে কেউ এটির দিকে তাকিয়ে থাকে।
বিষয়বস্তু প্রমাণ এবং সত্যতা জন্য জোট, বা একটি উন্মুক্ত প্রযুক্তিগত মান ডিজাইন করা হয়েছে যা মূলত মিডিয়ার একটি অংশে স্বচ্ছতা প্রয়োগ করে, এটি কীভাবে তৈরি হয়েছিল এবং কীভাবে, যদি কোনও, পরিবর্তন করা হয়েছে সে সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে। ডিজিটাল ওয়াটারমার্ক হিসাবে উপস্থিত হয়ে (সি 2 পিএ এটি একটি পুষ্টির লেবেলের সাথে তুলনা করে), সামগ্রী শংসাপত্রগুলি পিক্সেল 10 ক্যামেরার তোলা সমস্ত ফটোতে উপস্থিত থাকবে এবং গুগল ফটো ব্যবহার করে যে কেউই এই ছাপটিও দেখতে পাবেন।
সর্বশেষতম পিক্সেল ফোনে ক্যামেরা বৈশিষ্ট্যগুলি আগের তুলনায় এআই পূর্ণ পাম্পযুক্ত, আপনি যা চান তা বর্ণনা করে পাঠ্য বা প্রাকৃতিক ভাষার ভয়েস প্রম্পট ব্যবহার করে গুগল ফটোগুলিতে সম্পাদনা প্রয়োগ করা সম্ভব করে তোলে। তত্ত্বের ক্ষেত্রে এটি ম্যানুয়াল প্রক্রিয়াটিকে পুরোপুরি বাইপাস করার জন্য ফটো সম্পাদনা দক্ষতার অভাবযুক্ত যে কোনও ব্যক্তিকে অনুমতি দেয় এবং ছবির বিভিন্ন অংশে আলতো চাপ দিয়ে আপনি কী সম্পাদনা করতে পারেন সে সম্পর্কে মিথুন-চালিত পরামর্শগুলি পেতে পারেন।
গুগল সি 2 পিএতে যোগদান করেছিল, সামগ্রী শংসাপত্রগুলির সর্বশেষ সংস্করণটির বিকাশে সহায়তা করে এবং শেষ পর্যন্ত গুগল অনুসন্ধানে প্রযুক্তিটি তৈরি করে, যাতে সিপি 2 এ মেটাডেটাযুক্ত যে কোনও চিত্র যেমন চিহ্নিতযোগ্য হতে পারে। মানটি এখন গুগল চিত্র, লেন্স এবং সার্কেল থেকে অনুসন্ধানের পাশাপাশি পিক্সেল 10 ফোনে আজ ঘোষণা করা হয়েছে। সামগ্রী শংসাপত্রগুলি ধীরে ধীরে অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস ডিভাইসে আসন্ন সপ্তাহগুলিতে গুগল ফটোগুলি চালাচ্ছে।