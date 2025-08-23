গুগল পিক্সেল 10 সিরিজ হ্যান্ডস-অন: আমি এই মডেলটি আমার প্রিয় হবে বলে আশা করি না

জেডডনেটের কী টেকওয়েজ
- পিক্সেল 10 লাইনআপ সমস্ত মডেল জুড়ে স্বাগত পরিবর্তনগুলি নিয়ে আসে।
- বেস পিক্সেল 10 সর্বাধিক স্যুট, তবে পাওয়ার ব্যবহারকারীরা প্রো এক্সএল পছন্দ করবেন।
- প্রো এক্সএল শীর্ষস্থানীয় পারফরম্যান্স এবং সহনশীলতার সাথে স্লিপার হিট।
আমি সত্যবাদী হব: আমার প্রত্যাশা আমার মধ্যে চলে গুগল পিক্সেল 10 ডেমোগুলি নীচের দিকে ছিল। আমি স্যামসুংয়ের $ 1,900 ভাঁজযোগ্য ফোনটি পরীক্ষা করে গুটিয়ে রেখেছি এবং গুগল সমস্তই নিশ্চিত করেছে যে নতুন পিক্সেল ফোনগুলি গত বছরের মতো দেখতে হবে, এই সপ্তাহের ইভেন্টের আগে অবাক করে দিয়েছিল।
আমি যে প্রশ্নে গিয়েছিলাম তা সহজ ছিল: এটি কি উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভাব বা অটল আত্মবিশ্বাসের চিহ্ন ছিল?
উত্তরটি খুঁজে পেতে কেবল কয়েক মিনিট সময় লেগেছিল-এবং বুঝতে পারছি যে আমি এই বছরটি আসলে কোন পিক্সেল মডেলটি চাই তা সম্পর্কে আমি কতটা ভুল ছিলাম। না, গুগলের ডিজাইনাররা কাচের আয়তক্ষেত্রটি সাজানোর জন্য ধারণাগুলি ছাড়েনি; পরিবর্তে, তারা ইতিমধ্যে দুর্দান্ত কিছু উন্নত করেছে। এবং বিশেষত একটি মডেল আমার উপর সবচেয়ে বড় ছাপ ফেলে।
পিক্সেল 10 সবেমাত্র চিহ্নটি মিস করেছে
তৈরি বাই গুগল ইভেন্টে গিয়ে, আমি এক্সএল/প্রো বৈকল্পিক কেনার সাত বছরের ধারাবাহিকতা শেষ করে স্ট্যান্ডার্ড পিক্সেল 10 মডেলের জন্য আমার ওয়ালেটটি চড় মারার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত ছিলাম। লেখাটি প্রাচীরের উপরে ছিল: একটি ডেডিকেটেড টেলিফোটো লেন্স বেস পিক্সেলকে ক্যামেরার বাম্প দেয় যা তার প্রো ভাইবোনদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রয়োজনীয়, কিউআই 2 ওয়্যারলেস চার্জিং ইন্টিগ্রেটেড চৌম্বকগুলির সাথে অ্যান্ড্রয়েডের ম্যাগস্যাফের মুহুর্তের জন্য মঞ্চ তৈরি করেছিল এবং একটি কমনীয় নীল রঙের (উপরে চিত্রিত) আমার ক্যাসলেস হবিটস ড্রলিং করেছিল।
তবে ডিভাইসটির ঘনিষ্ঠ পরীক্ষা এবং এর স্পেক শিটটি কিছু না-সুস্পষ্ট ত্রুটি প্রকাশ করেছে। প্রথমত, রিয়ার ক্যামেরা বারে একটি ডেডিকেটেড টেলিফোটো লেন্স ফিট করার অর্থ গুগলকে ছোট প্রধান এবং আল্ট্রাওয়াইড সেন্সরগুলিতে ডাউনগ্রেড করতে হয়েছিল, ফলস্বরূপ ক্যামেরা নমুনাগুলি যা আমার সীমিত নমুনার আকারের উপর ভিত্তি করে, প্রো মডেলের তুলনায় রঙের নির্ভুলতা এবং বিপরীতে নেই।
গুগল একটি নতুন ডক মোডও চালু করছে যা পিক্সেল 10 নতুন পিক্সেলসন্যাপ চার্জিং মাউন্টে মাউন্ট করা হলে সময়, আবহাওয়া, ফটো এবং এমনকি স্মার্ট হোম নিয়ন্ত্রণগুলি প্যাসিভলি প্রদর্শন করে। যাইহোক, স্ট্যান্ডার্ড পিক্সেল 10 এর এলটিপিও প্রযুক্তির অভাব রয়েছে – যা প্রদর্শনটি 1Hz থেকে 120Hz পর্যন্ত রিফ্রেশ করতে দেয় – প্রো মডেলগুলিতে পাওয়া যায়, যার অর্থ ডক করা অবস্থায় এটি কম শক্তি দক্ষ।
আমার পিক্সেল 10 ডেমো শেষে, আমার ইন্ডিগো ইউনিটের চকচকে ব্যাক কভারটি ফিঙ্গারপ্রিন্ট চিহ্নগুলি দিয়ে প্লাস্টার করা হয়েছিল – কেন বাজারে সবচেয়ে ব্যয়বহুল ফোনগুলি চকচকে কাচের পরিবর্তে সাটিন সমাপ্তির জন্য বেছে নিয়েছিল তার একটি মৃদু অনুস্মারক।
আমি প্রায় এই পিক্সেল মডেলের জন্য ভাঁজ করেছি
এটি আমাকে পিক্সেল 10 প্রো ফোনের সাথে রেখেছিল, একটি ভাঁজ মডেল সহ স্লিমার ফ্রন্ট স্ক্রিন বেজেলস, একটি বৃহত্তর ব্যাটারি, একই কিউ 2 পিক্সেল 10 হিসাবে চার্জিং এবং একটি $ 1,799 মূল্য ট্যাগ যা আপনাকে দুবার ভাবতে বাধ্য করে। স্যামসুং গ্যালাক্সি জেড ফোল্ড 7 থেকে আগত, যা এই বছর স্বল্পতা এবং এরগনোমিক্সে ব্যাপকভাবে উন্নত হয়েছিল, আমি পুরানো বোধ করার জন্য পিক্সেল 10 প্রো ভাঁজের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত ছিলাম।
পরিবর্তে, ডিভাইসটি ভারসাম্যপূর্ণ এবং স্পষ্টতই, হাতে অনেক বেশি টেকসই অনুভূত হয়েছিল। গুগল পিক্সেল 10 প্রো ভাঁজ দিয়ে অমিতব্যয়ী কিছু করেছে; এটি প্রথম ফোল্ডেবল ফোন যা কোনও আইপি 68 রেটিং দিয়ে প্রত্যয়িত করা হয়, এটি উভয়ই জল তৈরি করে- এবং ধুলা-প্রতিরোধী। কেন এটি আগে কখনও করা হয়নি? ভাঁজযোগ্য ফোনগুলির যান্ত্রিক প্রকৃতি, তাদের সমস্ত কব্জা সিস্টেম এবং রেল চালকদের সাথে ধুলাবালি আকারের কণাগুলি প্রতিরোধ করা প্রায় অসম্ভব করে তোলে।
দীর্ঘায়ু এবং নির্ভরযোগ্যতার ক্ষেত্রে এই ইঞ্জিনিয়ারিং কীর্তি অর্জনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পিক্সেল 10 প্রো ভাঁজ প্রতিযোগিতার সামনে রাখে। (আবার, গুগলের ডিজাইনাররা স্পষ্টতই ধারণাগুলির বাইরে নেই))
তারপরে এসেছিল খারাপ খবর। আগের বছরগুলির মতো, গুগলের সর্বাধিক ব্যয়বহুল হার্ডওয়্যার পণ্যটি যখন ক্যামেরা এবং চার্জিংয়ের মতো সাধারণ চশমাগুলির কথা আসে তখন প্রো এবং প্রো এক্সএল মডেলগুলির নীচে একটি স্তর, এটি এমন একটি পছন্দ যা আরও সক্ষম, অ-ভাঁজ করা ফ্ল্যাগশিপগুলির বিরুদ্ধে প্রো ভাঁজকে শক্ত বিক্রয় করে তোলে। এই মডেলটি প্রো এক্সএল এর 45 ডাব্লু ওয়্যার্ড এবং 25 ডাব্লু ওয়্যারলেস এর তুলনায় 30W পর্যন্ত তারযুক্ত এবং 15W ওয়্যারলেসও চার্জ করে।
এটি দুটি এবং একটি বড় পার্থক্য ছেড়ে যায়
গুগল বছরের পর বছর ধরে তার প্রো এবং প্রো এক্সএল মডেলের মধ্যে বৈশিষ্ট্যটি মোটামুটি সুষম এবং একটি পাখির চোখের দৃশ্যের মধ্যে রেখেছে, যা ২০২৫ সালে সত্য থেকে যায় But
পিক্সেল 10 প্রো ভাঁজের মতো, চার্জিং এবং সহনশীলতা হ’ল প্রো এবং প্রো এক্সএল এর মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য পার্থক্য। পরেরটির উভয়ই বৃহত্তর ব্যাটারি (5,200 এমএএইচ বনাম 4,870 এমএএইচ) এবং দ্রুত তারযুক্ত এবং ওয়্যারলেস চার্জিং রয়েছে। নতুন কিউ 2.5 স্ট্যান্ডার্ডকে সমর্থন করার জন্য এটি এই বছর একমাত্র পিক্সেল মডেল, এটি 25W রেটিংয়ে ওয়্যারলেস এনার্জি টানতে দেয়।
আমি গুগলের বিভিন্ন নতুন এআই বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য প্রো এক্সএল মডেলের বৃহত্তর 6.8-ইঞ্চি স্ক্রিনটি আরও অনুকূল পেয়েছি, এটি বার্তা এবং ফোন কলগুলিতে যাদু সংকেত প্রদর্শন করার জন্য, বা ক্যামেরা কোচ চালু করার সময় ফটো টিপস, এটি ফোন হিসাবে সিমেন্টি দিচ্ছে আমি সম্ভবত এই গ্রীষ্মে আপগ্রেড করব।