গুগল প্রকাশ করে যে একটি মিথুন ক্যোয়ারী কত শক্তি ব্যবহার করে – শিল্পে প্রথমে

- গুগল তার মিথুন এআই অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য শক্তি এবং জল ব্যবহারের অনুমান প্রকাশ করেছে।
- এটি এই তথ্য প্রকাশকারী প্রথম প্রধান প্রযুক্তি সংস্থা।
- অনুমানগুলি জনসাধারণের গণনার চেয়ে কম, তবে শিল্প-ব্যাপী ব্যবহার এখনও অস্পষ্ট।
এআই চাহিদা দ্রুত ত্বরান্বিত হচ্ছে, যার অর্থ এটি অবকাঠামো যা এটি সম্ভব করে তোলে – ডেটা সেন্টার এবং তাদের সরবরাহকারী বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিও প্রসারিত হচ্ছে। এআই কতটা শক্তি ব্যবহার করে ঠিক তার চারপাশে কংক্রিটের তথ্যের অভাব কীভাবে সেই চাহিদা পরিবেশকে প্রভাবিত করছে সে সম্পর্কে উদ্বেগ এবং বিতর্ক তৈরি করেছে। গুগল থেকে নতুন ডেটা এটি পরিবর্তন করার আশা করে।
একটি শিল্পে প্রথমে, সংস্থাটি তার মিথুন চ্যাটবোটের শক্তি ব্যবহার এবং নির্গমন সম্পর্কে অনুমান প্রকাশ করেছে। গড় জেমিনি পাঠ্য প্রম্পটটি “0.24 ওয়াট-ঘন্টা (ডাব্লুএইচ) শক্তি ব্যবহার করে, 0.03 গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড সমতুল্য (জিসিও 2 ই) নির্গত করে এবং 0.26 মিলিলিটার (বা প্রায় পাঁচ ফোঁটা) জল গ্রহণ করে,” গুগল বৃহস্পতিবার বলেছিলেন, “নয় সেকেন্ডেরও কম সময়ের জন্য টিভি দেখার জন্য প্রতি-প্রচারের প্রভাবকে তুলনা করে।”
অবশ্যই, এটি কেবল একটি গড় প্রম্পট। গুগল আনুমানিক মিথুনির 350 মিলিয়ন মাসিক ব্যবহারকারী ছিল মার্চ মাসে (চ্যাটজিপিটি ব্যবহারকারীর অনুমানের প্রায় অর্ধেক); যে কোনও মুহুর্তে জেমিনিকে কতজনকে জিজ্ঞাসা করছে তার উপর নির্ভর করে এন্টারপ্রাইজ ক্লায়েন্টরা কী জন্য চ্যাটবট ব্যবহার করছে এবং পাওয়ার ব্যবহারকারীরা আরও জটিল প্রম্পট প্রেরণ করছে, এই সেকেন্ডগুলি যুক্ত করতে পারে।
গুগল তার মিথুন অ্যাপ্লিকেশনগুলির নির্গমন, শক্তি এবং জল ব্যবহার ট্র্যাক করার জন্য একটি কাঠামো প্রকাশ করেছে, বলেছে যে এর অনুসন্ধানগুলি এআই যে সংস্থান গ্রহণ করে তার “অনেক জনসাধারণের অনুমানের চেয়ে যথেষ্ট কম”। অনুসন্ধানগুলি সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, পড়া চালিয়ে যান।
প্রথম ধরণের প্রতিবেদন
গুগল 2020 সালে এর গ্লোবাল ডেটা সেন্টার বিদ্যুত ব্যবহার সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ শুরু করে এবং সরবরাহ করে এর ডেটা সেন্টারগুলির পাওয়ার ব্যবহারের কার্যকারিতা (পিইইউ) সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদনগুলি ২০০৮ -এ ফিরে যাওয়া। যদিও গুগল তার কাঁচা এআই এনার্জি ডেটা প্রকাশ করেনি, তবে এটি প্রথম প্রযুক্তি সংস্থা যা এই বিষয়ে দানাদার প্রতিবেদন প্রকাশ করে।
জুনে, কীভাবে রিসোর্স- এবং জল-নিবিড় চ্যাটজিপিটি ব্যবহার সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত হয় সে সম্পর্কে উদ্বেগজনক দাবির পরে ওপেনএআইয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা স্যাম আল্টম্যান একটি ব্লগে লিখেছেন যে গড় চ্যাটজিপিটি ক্যোয়ারীটি “প্রায় 0.34 ওয়াট-ঘন্টা ব্যবহার করে, একটি ওভেন এক সেকেন্ডের মধ্যে কিছুটা কী ব্যবহার করবে, বা একটি উচ্চ-দক্ষতার লাইটব্লব কয়েক মিনিটের মধ্যে ব্যবহার করবে”। তিনি আরও যোগ করেছেন যে একটি ক্যোয়ারী “এক চা চামচের প্রায় এক পঞ্চদশ” জল ব্যবহার করে তবে উভয় বিবৃতি সমর্থন করার জন্য পদ্ধতি বা ডেটা সরবরাহ করেনি।
যখন প্রতিবেদন নির্দেশ করে মেটার ডেটা সেন্টারগুলি প্রচুর পরিমাণে জল ব্যবহার করছে, নৃতাত্ত্বিক সহ এআইয়ের প্রধান খেলোয়াড়দের কেউই সুনির্দিষ্টভাবে ভাগ করে নি।
ব্যবহার প্রত্যাশার চেয়ে কম প্রদর্শিত হয়
গুগলের মতে, কিছু এআই রিসোর্স গণনা “কেবলমাত্র সক্রিয় মেশিন খরচ অন্তর্ভুক্ত করে” বা কেবলমাত্র মডেলগুলির অনুমানের ব্যয়কে কেন্দ্র করে, এমন গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলিকে উপেক্ষা করে যা এআই সিস্টেমকে আরও দক্ষতার সাথে আরও দক্ষতার সাথে তৈরি করতে পারে এবং তাই একটি ছোট পদচিহ্ন সহ। উদাহরণস্বরূপ, বৃহত্তর যুক্তিযুক্ত মডেলগুলির চেয়ে ছোটগুলির চেয়ে বেশি গণনা প্রয়োজন; দক্ষতা উন্নত করতে, মত পদ্ধতির অনুমানমূলক ডিকোডিং (যা গুগল ব্যবহার করে) কম চিপগুলি একটি ছোট মডেল রেখে এমন একটি পূর্বাভাস দেয় যা একটি বৃহত্তর মডেল পরে যাচাই করে, পুরো প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করে বৃহত্তর মডেলের বিপরীতে।
প্রতিক্রিয়া হিসাবে, গুগল প্রতিবেদনের জন্য নিজস্ব পদ্ধতি তৈরি করেছে, বেশ কয়েকটি উপাদান বিবেচনা করে যা বলেছিল যে প্রায়শই উপেক্ষা করা হয়। এর পরীক্ষায় গুগল বলেছে যে এটি কেবল সক্রিয়ভাবে কম্পিউটারের মডেল দ্বারা ব্যবহৃত শক্তি এবং জলকেই ট্র্যাক করেছে, তবে চিপস আসলে কীভাবে স্কেল ব্যবহার করা হয়, যা এটি বলেছে “তাত্ত্বিক সর্বোচ্চের চেয়ে অনেক কম হতে পারে।”
সংস্থাটি টিপিইউ এবং জিপিইউগুলির বাইরে ব্যবহৃত শক্তি পর্যবেক্ষণ করে যা এআই চালায়, হোস্ট সিপিইউ এবং র্যামেও ফ্যাক্টরিং করে, এআই ক্যোয়ারিতে অবদান রাখার সমস্ত উপাদানগুলির জন্য দায়বদ্ধ ছিল তা নিশ্চিত করার জন্য। এটিতে “আইডল মেশিনগুলি” বা সিস্টেমগুলি যেগুলি স্ট্যান্ডবাইতে থাকতে হবে এমনকি এমন সিস্টেমগুলিতে থাকতে হবে এমন সিস্টেমগুলিও অন্তর্ভুক্ত ছিল, এমনকি সর্বদা ব্যবহৃত অবকাঠামোগুলির পাশাপাশি, এমনকি অ-আই-গণনার জন্য, যেমন ডেটা সেন্টার ওভারহেড, কুলিং সিস্টেম এবং জল গ্রহণের জন্যও ব্যবহার করা হয়।
গুগল বলেছে যে এটি একটি “অ-সংক্রামক” পদ্ধতির সাথে তার নিজের সাথে তুলনা করেছে: পূর্ববর্তী অনুমান যে “মিডিয়ান জেমিনি পাঠ্য প্রম্পটটি 0.10 ডাব্লুএইচ শক্তি ব্যবহার করে, 0.02 জিসিও 2 ই নির্গত করে এবং 0.12 মিলি জল গ্রহণ করে”-সংখ্যা গুগল “যথেষ্ট পরিমাণে” জেমিনির পদচিহ্ন এবং “সর্বোত্তমভাবে” আশাবাদী “বলে জানিয়েছে।
অন্যদিকে, এর নিজস্ব পদ্ধতিটি উচ্চতর অনুমান দেখিয়েছে: 0.24 ডাব্লু, 0.03 জিসিও 2 ই এবং তুলনামূলকভাবে 0.26 মিলি জল। “আমরা বিশ্বাস করি এটি এআইয়ের সামগ্রিক পদচিহ্নের সবচেয়ে সম্পূর্ণ দৃশ্য,” গুগল বলেছিল।
উচ্চতর সংখ্যা প্রকাশ করা সত্ত্বেও গুগল এখনও বলেছে যে এআই শক্তি ব্যবহারকে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।
জেডডনেটের সাথে ভাগ করা একটি ভিডিওতে গুগলের অ্যাডভান্সড এনার্জি ল্যাবসের প্রধান সাভানা গুডম্যান বলেছেন, “শক্তি খরচ, কার্বন নিঃসরণ এবং জলের ব্যবহার আসলে জনসাধারণের কিছু অনুমানের মধ্যে আমরা যা দেখছি তার চেয়ে অনেক কম ছিল।” গুডম্যান তুলনার জন্য নির্দিষ্ট অনুমানের উদ্ধৃতি দেয়নি।
সংস্থাটি বলেছে যে “সাম্প্রতিক 12-মাসের সময়কালে, উচ্চমানের প্রতিক্রিয়াগুলি সরবরাহ করার সময়, মিডিয়ান জেমিনি অ্যাপস পাঠ্য প্রম্পটের শক্তি এবং মোট কার্বন পদচিহ্ন যথাক্রমে 33x এবং 44x দ্বারা হ্রাস পেয়েছে।” তবে গুগল যোগ করেছে যে ডেটা বা দাবিগুলি কোনও তৃতীয় পক্ষের দ্বারা পরীক্ষা করা হয়নি।
গুগলের ‘পূর্ণ-স্ট্যাক’ টেকসইতা ভবিষ্যত
গুগল সামগ্রিকভাবে দক্ষতা উন্নত করতে ডেটা সেন্টারে বাস্তবায়ন করে এমন বেশ কয়েকটি পদ্ধতির উদ্ধৃতি দিয়েছিল, যা এটি বলেছে যে এর এআই নির্গমনকে পদচিহ্ন হ্রাস করবে। এর মধ্যে রয়েছে হার্ডওয়্যার পারফরম্যান্সকে সর্বাধিকীকরণ করা, হাইব্রিড যুক্তি ব্যবহার করা এবং পাতনকরণ বা বৃহত্তর মডেলগুলি থাকা ছোট ছোটদের শেখায়। গুগল পরিষ্কার শক্তি উত্সগুলি ব্যবহার এবং শীতল করার জন্য এটি ব্যবহার করা মিঠা পানির পুনরায় পূরণ করার প্রতিশ্রুতিগুলিও পুনর্বিবেচনা করেছিল।
কোম্পানির সময় ডেটা সেন্টার নির্গমন 12% হ্রাস হতে পারেএটি সর্বশেষ স্থায়িত্ব প্রতিবেদনজুনে প্রকাশিত, দেখিয়েছে যে গুগলের শক্তি ব্যবহার মাত্র চার বছরে দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে। মিথুনের সাথে সম্পর্কিত এর ডেটা সেখানে অন্যান্য অনেক এআই ব্যবহারের অনুমানের তুলনায় কম উদ্বেগজনক বলে মনে হয়, তবে এটি প্রমাণ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয় যে গুগল প্রযুক্তি শিল্পের জন্য শক্তি ব্যবহারের নিয়মের নীচে রয়েছে, বা বৃহত্তর স্কেল কাটগুলি তৈরি করছে-বিশেষত জেমিনি প্রতিদিনের ভিত্তিতে ব্যবহারকারীদের কাছে কতটা জনপ্রিয় তা প্রদত্ত।
কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ
এআই প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে শক্তির দক্ষতা অনেকের কাছে মনের শীর্ষে রয়েছে – তবে পরিবেশগত উদ্বেগগুলি অবতরণের জন্য বৃদ্ধি খুব দ্রুত ঘটছে। রিপোর্টিং ইঙ্গিত করে যে এআই দাবিগুলি বিদ্যুত চালাচ্ছে এবং সম্পর্কিত সংস্থান ব্যবহার, যা এটিকে আমাদের পরিবেশগত ভবিষ্যতের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান করে তোলে। একটি সাম্প্রতিক রয়টার্স/আইপিএসওএস পোল দেখানো হয়েছে 61% আমেরিকান এআই বিদ্যুতের ব্যবহার সম্পর্কে উদ্বিগ্ন।
গত মাসে, রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প পেনসিলভেনিয়ার এআই অবকাঠামোর প্রতি ৯২ বিলিয়ন ডলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ওপেনাই সহ বেশ কয়েকটি সংস্থার পাশাপাশি জানুয়ারিতে অফিস নেওয়ার পরপরই তিনি ঘোষণা করেছিলেন $ 500 বিলিয়ন স্টারগেট উদ্যোগের সম্প্রসারণ। ট্রাম্প প্রশাসনের এআই অ্যাকশন প্ল্যান, গত মাসে প্রকাশিত, নতুন ডেটা সেন্টার এবং বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলির জন্য “রেমিক্যাল জলবায়ু মতবাদকে প্রত্যাখ্যান,” বিধিবিধান হ্রাস এবং “তাত্ক্ষণিক পরিবেশগত অনুমতি” দেওয়ার উদ্দেশ্যে উদ্দেশ্যগুলি স্পষ্ট করে।
এটি বলেছিল, যদি সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয় তবে এআইও পারে নিঃসরণ রোধ করতে এবং টেকসই শক্তি ফিউচার তৈরি করতে সহায়তা করুন এটি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব হ্রাস করতে পারে।
এআইয়ের প্রভাবের উপর জনসাধারণের যত বেশি ডেটা রয়েছে, এটি টেকসই অ্যাপ্লিকেশনগুলির পক্ষে তত ভাল। আরও মেট্রিক ভাগ করে নেওয়া – বিশেষত যখন কোম্পানির ডেটা শেষ পর্যন্ত স্বাধীন তৃতীয় পক্ষের দ্বারা পরীক্ষা করা হয় – কোনও মডেল নির্বাচন করার সময় ব্যবহারকারী এবং ব্যবসায়ের জন্য নির্গমন এবং শক্তি ব্যবহারকে বিবেচনায় নেওয়ার জন্য শিল্পের মান এবং প্রতিযোগিতামূলক উত্সাহ তৈরি করতে পারে। আদর্শভাবে, গুগলের প্রতিবেদন অন্যান্য সংস্থাগুলিকে তাদের নিজস্ব এআই সিস্টেমে অনুরূপ তথ্য ভাগ করে নেওয়ার জন্য উত্সাহিত করে।
যদিও গুগলের সংখ্যাগুলি পৃথক ব্যবহারকারীদের কিছুটা স্বস্তি দিতে পারে যে তাদের মুষ্টিমেয় অনুসন্ধানগুলি পুরো বোতলটি পানযোগ্য জলের ব্যবহার করছে না, তাদের শূন্যতায় বিবেচনা করা যাবে না। এআই ব্যবহার বাড়ার সাথে সাথে এই সংখ্যাগুলি কেবল যৌগিক হতে থাকবে, যদি না ডেটা সেন্টার অবকাঠামো পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উত্সগুলিতে গুরুত্ব সহকারে বিনিয়োগ করে – এমন একটি প্রক্রিয়া বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে শিল্পের দ্রুত গতি এবং ট্রাম্প প্রশাসনের অগ্রাধিকারের কারণে বঞ্চিত করা যেতে পারে।