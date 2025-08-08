You are Here
গুগল ফিনান্স পুনরায় নকশা সমস্ত এআই -তে যায়, একটি চ্যাটবোট দিয়ে সম্পূর্ণ

গুগল ফিনান্স ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন একটি বড় ওভারহল পাচ্ছে । এই পুনরায় নকশায় একটি এআই-চালিত চ্যাটবোট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা ফিনান্স-ভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর দেবে এবং প্রাসঙ্গিক লিঙ্ক সরবরাহ করবে। এখানে চ্যাটবটটি আশা করছে, লোকেরা বাস্তব বিশ্বের পরিণতি সহ আর্থিক সিদ্ধান্ত নিতে অ্যাপটি ব্যবহার করে।

প্ল্যাটফর্মটি নতুন চার্টিং সরঞ্জামগুলিও প্রবর্তন করছে যা সংস্থাটি বলেছে যে ব্যবহারকারীদের সম্পত্তির কার্যকারিতা বুঝতে সহায়তা করা উচিত। প্রযুক্তিগত সূচক এবং মোমবাতি চার্ট দেখার বিকল্প থাকবে।

গুগল গর্বিত করে যে অ্যাপটিতে শীঘ্রই বাজারের ডেটাগুলির বিস্তৃত পরিসীমা প্রদর্শিত হবে। এর মধ্যে ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির উপর বর্ধিত জোর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অ্যাপটি একটি “আপ-টু-মিনিট” লাইভ নিউজ ফিডও প্রদর্শন করবে, যা বাজারের ওঠানামা ট্র্যাকিংয়ের জন্য একটি শালীন সংস্থান হওয়া উচিত।

তবে, সবাই বড় আর্থিক সিদ্ধান্ত নিতে চ্যাটবট ব্যবহার করতে চায় না। আপডেটে একটি টগল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা traditional তিহ্যবাহী গুগল ফিনান্স ডিজাইনে সমস্ত কিছু ফিরিয়ে দেয়। এটি আগামী সপ্তাহগুলিতে মার্কিন গ্রাহকদের কাছে ঘুরতে শুরু করে।

এটি গুগলের রোস্টারের সর্বশেষতম অ্যাপ্লিকেশন যা এআইয়ের সাথে গিলগুলিতে স্টাফ পাচ্ছে। , তবে সংস্থার বিভিন্ন উত্পাদনশীলতা অ্যাপ্লিকেশন যেমন ডকস এবং শিটগুলি কিছুটা ডিগ্রি পর্যন্ত। গুগল অ্যাপের ক্ষেত্রেও এটি একই রকম।

