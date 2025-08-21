গুগল, মাইক্রোসফ্ট, টিকটোক 13 এম নাইজেরিয়ান অ্যাকাউন্টগুলি নিষ্ক্রিয় করুন

জাতীয় তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়ন সংস্থা (এনআইটিডিএ) বলেছে যে শীর্ষস্থানীয় গ্লোবাল প্ল্যাটফর্ম গুগল, মাইক্রোসফ্ট এবং টিকটোক অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলির জন্য নাইজেরিয়ার অনুশীলনের কোডের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ১৩ মিলিয়নেরও বেশি অ্যাকাউন্ট বন্ধ এবং নিষ্ক্রিয় করেছে।
বুধবার আবুজার এক বিবৃতিতে এনআইটিডিএর কর্পোরেট যোগাযোগ ও মিডিয়া সম্পর্কের পরিচালক মিসেস হাদিজা উমর এটি জানিয়েছেন।
উমর বলেছিলেন যে ইন্টারেক্টিভ কম্পিউটার পরিষেবা প্ল্যাটফর্ম, ইন্টারনেট মধ্যস্থতাকারীদের জন্য অনুশীলন কোডটি ২০২৪ সালের সম্মতি প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য।
কোডটি নাইজেরিয়ান যোগাযোগ কমিশন, জাতীয় সম্প্রচার কমিশন এবং এনআইটিডিএ যৌথভাবে জারি করেছিল, অনলাইন সুরক্ষা প্রচার এবং ক্ষতিকারক সামগ্রী পরিচালনার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশিকাগুলির রূপরেখা প্রকাশ করে।
“কমপ্লায়েন্স রিপোর্টগুলি অনুশীলন কোড এবং প্ল্যাটফর্মগুলির সম্প্রদায়ের নির্দেশিকাগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যবহারকারীর সুরক্ষা উদ্বেগগুলি সমাধান করার জন্য প্ল্যাটফর্মগুলির প্রচেষ্টার মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি সরবরাহ করে।
“সমস্ত প্ল্যাটফর্ম জুড়ে সামগ্রিক পরিসংখ্যানগুলির হাইলাইটটি দেখায় যে এখানে 754,629 নিবন্ধিত অভিযোগ রয়েছে।
“আমরা 58,909,112 সামগ্রী টেকডাউন, 420,439 সরানো হয়েছে এবং ব্যবহারকারীদের দ্বারা আপিল অনুসরণ করে পুনরায় আপলোড করা সামগ্রী রেকর্ড করেছি।
“সেখানে 13,597,057 বন্ধ এবং নিষ্ক্রিয় অ্যাকাউন্ট ছিল,” তিনি বলেছিলেন।
উমর আরও বলেছিলেন যে প্রতিবেদনগুলি জমা দেওয়া নাইজেরিয়ান ব্যবহারকারীদের জন্য একটি নিরাপদ এবং দায়িত্বশীল ডিজিটাল পরিবেশ গড়ে তোলার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ চিহ্নিত করেছে।
তার মতে, এটি সবার জন্য একটি সুরক্ষিত এবং বিশ্বাসযোগ্য অনলাইন পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য প্ল্যাটফর্মগুলির প্রতিশ্রুতিও প্রদর্শন করে।
“এই অর্জনটি অনুশীলনের কোডের বিধানগুলি প্রতিফলিত করে, যা বাধ্যতামূলক করে যে বৃহত্তর পরিষেবা প্ল্যাটফর্মগুলি নাইজেরিয়ায় নিবন্ধিত ছিল এবং করের দায়বদ্ধতা পূরণ সহ প্রাসঙ্গিক আইন মেনে চলে।
“যদিও এনআইটিডিএ এই প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা স্বীকার করে, আমরা জোর দিয়েছি যে একটি নিরাপদ ডিজিটাল স্থান তৈরির জন্য সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে টেকসই সহযোগিতা এবং ব্যস্ততা প্রয়োজন,” তিনি বলেছিলেন।
তিনি বলেছিলেন যে এনআইটিডিএ ব্যবহারকারীর সুরক্ষা ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে শিল্প খেলোয়াড়, নাগরিক সমাজ এবং নিয়ন্ত্রক অংশীদারদের সাথে কাজ করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে।
উমর আরও বলেছিলেন যে এই সহযোগিতা ডিজিটাল সাক্ষরতা বাড়িয়ে তুলবে, নাইজেরিয়ার ডিজিটাল বাস্তুতন্ত্রের আস্থা ও স্বচ্ছতা প্রচার করবে।