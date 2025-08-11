গুগল, মেটা -র জন্য মাথাব্যথার জন্য জোহরান মামদানির মেয়র প্রচারে শীর্ষস্থানীয় অনুদান

গুগল এবং মেটা সহ বড় প্রযুক্তিবিদ কর্মীরা জোহরান মামদানির মেয়র প্রচারে সবচেয়ে বড় দাতাদের মধ্যে ছিলেন-বিগ অ্যাপলের সংস্থাগুলির জন্য একটি নতুন মাথাব্যথা তৈরি করে যা স্ব-ঘোষিত ডেমোক্র্যাটিক সমাজতান্ত্রিকদের নীতিমালা অনুভব করতে পারে, পোস্টটি শিখেছে।
৩৩ বছর বয়সী এই আপস্টার্ট নিউইয়র্কের ব্যবসা এবং প্রযুক্তি নেতাদের স্পোক করেছে-যাদের মধ্যে অনেকেই আশঙ্কা করছেন যে তাঁর ধনী ব্যক্তিদের উপর কর বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি এবং পুলিশকে নষ্ট করার জন্য অতীতের আহ্বান সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সান ফ্রান্সিসকো প্রগতিশীল নেতাদের অধীনে যেভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল তার অনুরূপ একটি গণপ্রচারের সূত্রপাত করবে।
যাইহোক, তাদের অন্তর্বাসগুলি তাদের আর্থিক সহায়তা সিটি হলের জন্য প্রথম রানারের পিছনে ফেলে দিয়েছে।
র্যাঙ্ক-অ্যান্ড-ফাইল গুগল কর্মচারীরা ১১ জুলাইয়ের মধ্যে মমদানির প্রচারে প্রায় ৪০,৫০০ ডলার অনুদান দিয়েছেন-অন্য কোনও সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেশি, পোস্ট দ্বারা পর্যালোচনা করা এনওয়াইসি প্রচারের ফিনান্স ডেটা অনুসারে।
মেটা কর্মীরা তালিকায় সপ্তম র্যাঙ্কিং করে 10,500 ডলারেরও বেশি পরিমাণে চিপ করেছেন, তারপরে অ্যামাজন কর্মীরা, যারা প্রায় 9,000 ডলার দান করেছিলেন।
প্রযুক্তি এবং মিডিয়া ফার্ম ব্লুমবার্গ (8,816 ডলার), স্পটিফাই ($ 7,415), ব্লক ($ 6,265), স্কোয়ারস্পেস ($ 3,957) এবং মঙ্গোডিবি (, 3,900 ডলার) এর মতো নিউ ইয়র্ক সিটির মূল ভিত্তিগুলির কর্মচারীদের কাছ থেকে প্রচারের তহবিলগুলিও প্রবাহিত হয়েছিল, তথ্যগুলি দেখিয়েছে।
প্রযুক্তি খাতের বাইরে, মমদানি এনওয়াই-ভিত্তিক কলেজ এবং সিটি এজেন্সিগুলিতে শ্রমিকদের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য সমর্থন পেয়েছিলেন। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সিস্টেম অনুদানের প্রায় 33,000 ডলার দিয়ে সামগ্রিকভাবে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে, তারপরে এনওয়াইসি শিক্ষা বিভাগ (26,214 ডলার), নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় সিস্টেম (24,331 ডলার) এবং কুনি সিস্টেম (18,336 ডলার) (18,336 ডলার) রয়েছে, তথ্যে দেখা গেছে।
নিউ ইয়র্ক সিটির প্রচারের অর্থ বিধিগুলির জন্য দাতাদের তাদের নিয়োগকর্তাকে প্রকাশ করতে হবে যদি তাদের অবদানগুলি 100 ডলারের বেশি ছাড়িয়ে যায়। পরিসংখ্যানগুলিতে এমন দাতাদের অন্তর্ভুক্ত নয় যারা বেকার, স্ব-কর্মসংস্থান বা অবসরপ্রাপ্ত হওয়ার মতো বিকল্প পদবি তালিকাভুক্ত করেছেন।
সামগ্রিকভাবে, মমদানি 25 জুন থেকে 11 জুলাই পর্যন্ত প্রায় 10,500 দাতাদের কাছ থেকে 816,014 ডলার সংগ্রহ করেছেন, নিউইয়র্কের বাইরে থেকে $ 350,000 এরও বেশি নগদ এসেছে, রেকর্ডস শোতে।
গুগল এবং মেটা প্রতিনিধিরা মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছেন। অ্যামাজন এবং মমদানি প্রচার মন্তব্য করার জন্য অনুরোধগুলি ফেরত দেয়নি।
জন বোরথউইক, একজন খ্যাতিমান প্রযুক্তি বিনিয়োগকারী এবং এনওয়াই-ভিত্তিক বিটাউইকার্সের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেছেন, প্রযুক্তিবিদদের অনুদানগুলি “আমাকে মোটেও অবাক করে না” কারণ “বিশেষত তরুণরা পরিবর্তন চায়।”
মমদানি, যিনি ডেমোক্র্যাটিক প্রাথমিকের প্রাক্তন গভর্নর অ্যান্ড্রু কুওমোকে হাতছাড়া করেছিলেন, তিনি নীতিমালার প্রস্তাবগুলির মাধ্যমে জীবনযাত্রার ব্যয়কে হ্রাস করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যাতে নিখরচায় পাবলিক বাসগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, নিয়ন্ত্রিত ভাড়াগুলিতে একটি হিমশীতল, সর্বজনীন শিশু যত্নের ছয় সপ্তাহ বয়সী এবং নগরীর মুদি দোকানগুলির জন্য একটি পাইলট প্রোগ্রাম।
সিআরটিক্স বলছেন যে তাঁর পরিকল্পনাগুলি হাউজিং মার্কেটে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে, অন্যান্য অযাচিত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলির মধ্যে – প্রস্থানগুলির জন্য চলমান ব্যবসা সহ।
টেক জায়ান্টরা বিশেষত জননিরাপত্তা, আবাসন এবং শিক্ষার মতো বিষয়গুলিতে মামদানির নীতিমালার জীবন-জীবন-প্রভাবগুলিতে মনোনিবেশ করে কারণ সেগুলি শহরটিকে আকর্ষণীয় গন্তব্য হিসাবে গড়ে তোলার মূল চাবিকাঠি।
প্রচুর অপরাধ ও গৃহহীনতার কারণে সংস্থাগুলি সান ফ্রান্সিসকোকে ড্রভে ছেড়ে দিয়েছে, যা কিছু সমালোচক নগর নেতৃত্বের দ্বারা গৃহীত “জাগ্রত” নীতিমালার জন্য দায়ী।
টেক-ফোকাসড ভেনচার ফার্ম 8 ভিসির সভাপতি ড্রু ওটিং 2022 সালে সান ফ্রান্সিসকোকে “সম্ভবত আমেরিকার সবচেয়ে খারাপ রান শহর” হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন, যখন এলন কস্তুরী ২০২৩ সালে বলেছিলেন যে শহরটি “পোস্ট-অ্যাপোক্যালিপটিক” দেখায়।
প্রভাবশালী শিল্প গ্রুপ টেকের সভাপতি এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জুলি স্যামুয়েলস বলেছেন, “প্রযুক্তি সংস্থাগুলি সান ফ্রান্সিসকো থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় আমরা যা দেখেছি – এটি প্রযুক্তিগত নীতিমালার কারণে নয়।”
“সান ফ্রান্সিসকোতে যা চলছে তার কারণেই এটি ছিল।”
অন্তর্নিহিতরা বলছেন যে সংস্থাগুলি মমদানি প্রশাসনের যে প্রভাবগুলি তার বিস্তৃতভাবে সমর্থনকারী বলে মনে হচ্ছে তাদের বিচ্ছিন্ন করার ঝুঁকির বিরুদ্ধে তাদের ব্যবসায়ের উপর যে প্রভাব ফেলবে সে সম্পর্কে সত্যিকারের উদ্বেগের কথা বলার প্রয়োজনীয়তার ভারসাম্য বজায় রাখতে লড়াই করছে।
গুগলের মতো সংস্থাগুলি-যা গত বছর ইস্রায়েলের সাথে মেঘ-সমঝোতা চুক্তির বিষয়ে নিউইয়র্ক সিটি অফিসে বিক্ষোভের প্রতিবাদকারী দুই ডজনেরও বেশি দূর-বাম কর্মচারীদের চাকরিচ্যুত করেছিল-যদি তারা মমদানির অত্যধিক সমালোচনা করে দেখা যায়, যিনি ইস্রায়েলের বিরোধী মন্তব্য করেছেন, তবে তারা আরও বিঘ্নের মুখোমুখি হতে পারে।
তবে কর্মক্ষেত্রের নাটক এমন এক সময়ে কেবল একটি উদ্বেগ যা প্রযুক্তি সংস্থাগুলি উন্নত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং অন্যান্য বর্ধমান পণ্যগুলি বিকাশের জন্য প্রতিযোগিতা করার কারণে সর্বোত্তম সম্ভাব্য প্রতিভা প্রলুব্ধ করতে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করছে।
স্যামুয়েলস বলেছিলেন, “প্রযুক্তি সংস্থাগুলি histor তিহাসিকভাবে তাদের কর্মীদের জন্য সত্যই দুর্দান্ত কাজ করে,” স্যামুয়েলস বলেছিলেন। “প্রচুর প্রযুক্তিগত নেতারা তাদের কর্মচারী বেস থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে চান না।”
নিউইয়র্কের কিছু প্রযুক্তি এবং ব্যবসায়ী নেতারা মমদানির প্রার্থিতা সম্পর্কে প্রকাশ্যে একটি সতর্কতার সাথে আশাবাদী সুর তৈরি করেছেন। গত মাসে, নিউইয়র্ক সিটির অংশীদারিত্ব কুইন্স অ্যাসেমব্লিউম্যানের সাথে একজোড়া শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করেছিল – এটি একটি বিভিন্ন শিল্প জুড়ে এক্সিকিউটিভদের লক্ষ্য এবং একটি বিশেষভাবে টেকের জন্য দৃষ্টিভঙ্গির দিকে মনোনিবেশ করেছিল।
অংশীদারিত্ব এবং প্রযুক্তি: এনওয়াইসি পরবর্তী সভাটিকে “প্রাণবন্ত এবং উত্পাদনশীল” হিসাবে বর্ণনা করেছেন, অন্যান্য ব্যবসায়ী নেতারা খুব কম উপযুক্ত ছিলেন।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রতি মমদানির দৃষ্টিভঙ্গি বোরথউইকের জন্য একটি “মূল উদ্বেগ”, যিনি উল্লেখ করেছিলেন যে নিউ ইয়র্ক সিটি কীভাবে এমন একটি প্রযুক্তি অর্জন করা উচিত যা বড় সম্ভাবনা বহন করে তবে হোয়াইট-কোরিলার ওয়ার্কফোর্সে উল্লেখযোগ্য উত্থানের কারণকেও হুমকি দেয় সে সম্পর্কে একটি দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করতে পারেনি।
“এই প্রযুক্তিটি শহরটিকে রূপান্তর করতে চলেছে এবং তিনি ভাবছেন না বা এর জন্য প্রস্তুত নন,” বোরথউইক বলেছেন, যিনি এর আগে পোস্টকে বলেছিলেন যে একটি মামদানি মেয়রশিপ “শহরের জন্য বিপর্যয়কর হবে।”
মমদানি এই শিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সতর্ক করেছেন যে এআই “শ্রমিকদের ক্ষতি করতে পারে, পক্ষপাতিত্বের প্রতিলিপি করতে পারে এবং দায়িত্বহীনভাবে করা হলে গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবাগুলিকে দুর্বল করতে পারে।”
মমদানি ক্রেইনের নিউইয়র্ককে বলেছেন, “কার্যকর পরিষেবা সরবরাহের জন্য প্রযুক্তিগত সরঞ্জামগুলি দায়বদ্ধতার সাথে মোতায়েন করা হচ্ছে তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের অবশ্যই চূড়ান্তভাবে চেক তৈরি করতে হবে।” “মেয়র হিসাবে আমি ইউনিয়ন এবং সিটি কাউন্সিলের সাথে এআই যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন পাস করার জন্য কাজ করব।”
মমদানি তার আরও মৌলিক অবস্থানগুলি বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন – পুলিশকে অপমান করার জন্য তার অতীত সমর্থনকে প্রকাশ্যে সমর্থন করা সহ।
একই সাথে, তিনি বাহ্যিকভাবে “ইন্তিফাদাকে বিশ্বায়িত করুন” এই বাক্যটির নিন্দা করার বিষয়ে কিছু নির্বাহীদের পদচ্যুত করেছেন, যা ব্যাপকভাবে প্রতিষেধ হিসাবে দেখা যায়।
স্থানীয় প্রযুক্তি নেতারা আশা করছেন যে মমদানি-বা যে কেউ চূড়ান্তভাবে মেয়র জাতি জিতবে-সে তার ঝুঁকির জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার সময় এআইয়ের সম্ভাব্য সুবিধাগুলিতে আরও মুক্তমনা দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবে, স্যামুয়েলসের মতে।
স্যামুয়েলস বলেছিলেন, “আমি একেবারে আশা করব যে পরবর্তী মেয়র পরীক্ষার জন্য উন্মুক্ত থাকবেন, নিউইয়র্ককে আরও উন্নত করার জন্য এই আধুনিক সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করার জন্য উন্মুক্ত হবে,” স্যামুয়েলস বলেছিলেন। “যদি আমাদের নির্বাচিত আধিকারিকরা প্রথমে নেতিবাচক নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে আসে তবে আমি মনে করি না যে শহরটি যেভাবে প্রযুক্তি ব্যবহার করে সেভাবে আমরা কখনই সত্যিকারের পরিবর্তন দেখতে পাব।”