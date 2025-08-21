গুগল সরকারী এজেন্সিগুলির জন্য মিথুনের একটি সংস্করণ বিক্রি করছে

গুগল ঘোষণা করেছে সরকারী এজেন্সিগুলির জন্য এর মিথুন এআই মডেলের একটি কাস্টম সংস্করণ বিক্রি করার পরিকল্পনা করেছে। “সরকারের জন্য জেমিনি” এর মধ্যে রয়েছে নোটবুকএলএম এবং “গুগল-মানের এন্টারপ্রাইজ অনুসন্ধান, ভিডিও এবং চিত্র প্রজন্মের ক্ষমতা” এর মতো বিদ্যমান সরঞ্জামগুলিতে অ্যাক্সেস। এআই প্ল্যাটফর্মটি ওপেনই, নৃতাত্ত্বিক এবং জাইয়ের অনুরূপ অফারগুলির সাথে সরাসরি প্রতিযোগিতায় রয়েছে।
সরকারের জন্য মিথুনের জন্য গুগলের পিচের একটি বড় ফোকাস হ’ল এআই এজেন্টদের সাথে প্রশাসনিক কার্যগুলি স্বয়ংক্রিয় করার ধারণা। সংস্থাটি প্রাক-বিল্ট গভীর গবেষণা এবং ধারণা প্রজন্মের এজেন্টদের ট্যুট করে যা লাফ থেকে সরকারী এজেন্সিগুলির জন্য উপলব্ধ থাকবে, তবে যে কেউ নতুন এআই প্ল্যাটফর্মে বিনিয়োগ করে তারা তাদের নিজস্ব কাস্টম এজেন্ট তৈরির ক্ষমতাও পাবে। সরকারের পক্ষে মিথুন হুমকি সুরক্ষা এবং ডেটা গোপনীয়তার বৈশিষ্ট্যগুলিও সরবরাহ করবে এবং এসইসি 4 এবং ফেডার্যাম্পের মতো ক্লাউড সুরক্ষা মানগুলির সাথে সম্মতিযুক্ত হবে।
অতিরিক্ত সুরক্ষা বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য আরও বেশি অর্থ প্রদানের বিকল্প সহ গুগলের সরকারী এজেন্সিগুলির জন্য প্রতি বছর $ 0.50 এর জন্য তার এআই প্ল্যাটফর্ম অফার করা হচ্ছে। ওপেনএআই এবং নৃতাত্ত্বিকের জব, যিনি দু’জনেই গত কয়েক মাসে $ 1 সরকার এআই ডিল করার ঘোষণা করেছিলেন তত কম দাম যেমন এটি একটি প্রলোভন।
এআই অ্যাকশন পরিকল্পনার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জুলাইয়ে ঘোষিত ছায়ায় সরকারী এআই ঠিকাদার হওয়ার এই প্রচেষ্টাগুলি ঘটছে। ট্রাম্প প্রশাসনের বর্ণিত লক্ষ্য হ’ল উন্নয়নকে উত্সাহিত করা, এআইকে আমেরিকান রফতানিতে পরিণত করা এবং এআই মডেলগুলি থেকে “আদর্শগত পক্ষপাত” অপসারণ করা, তবে পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট বিবরণগুলি ব্যাখ্যা করার জন্য উন্মুক্ত। ট্রাম্পের প্রস্তাবনা ফেডারেল এজেন্সিগুলিকে “এআই-সম্পর্কিত” “এআই-সম্পর্কিত” এআই প্রবিধান সহ “এআই-সম্পর্কিত” তহবিল আটকে রাখতে বলেছে। এটি ফেডারেল যোগাযোগ কমিশনকে এআই নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখার, নির্বাহী শাখায় আরও বেশি তাত্ত্বিক শক্তি স্থাপনের জন্য একটি ভূমিকা গ্রহণের নির্দেশ দেয়।