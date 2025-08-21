গুগল 2025 এ ঘোষিত সমস্ত কিছু: পিক্সেল 10 প্রো, ভাঁজ, দেখুন 4 এবং আরও অনেক কিছু

আরও গভীরতর জেডডনেট টেক কভারেজ পান: আমাদের পছন্দসই গুগল উত্স হিসাবে যুক্ত করুন ক্রোম এবং ক্রোমিয়াম ব্রাউজারগুলিতে।
এটা আবার বছরের সেই সময়। না, অ্যাপলের পণ্য লঞ্চ নয় – এটি পরবর্তী মাস। আমি কথা বলছি গুগল 2025 দ্বারা তৈরি। টেক জায়ান্ট তার বার্ষিক অনুষ্ঠানটি আজ 20 আগস্ট, সকাল 10 টা পিএসটি/1 পিএম ইএসটি -তে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গুগল তার আসন্ন প্রকাশগুলি প্রদর্শন করছে, যথা পিক্সেল 10 সিরিজ, পিক্সেল ওয়াচ 4এবং পিক্সেল কুঁড়ি 2 এ।
আমরা বড় দিনের আগে ডিভাইসগুলিতে এক ঝলক উঁকি মারতে সক্ষম হয়েছি এবং আমরা আমাদের জানা সমস্ত কিছু ভাগ করে নেওয়ার জন্য এখানে আছি। স্বীকার করা যায়, হার্ডওয়্যার ঘোষণার কোনওটিই অবাক করা নয়। আমাদের খুব ভাল ধারণা ছিল যে উল্লিখিত ডিভাইসগুলি শিরোনাম হতে চলেছে, বিশেষত যেহেতু গুগল জুলাইয়ের প্রথম দিকে পিক্সেল 10 সিরিজটি উন্মোচন করেছে।
ম্যাজিক কিউ এবং পিক্সেলসন্যাপের মতো নতুন স্মার্টফোন বৈশিষ্ট্য সহ ইভেন্টটি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিস্ময়কে প্যাক করে বলে এটি সমস্ত হার্ডওয়্যার প্রকাশ করে না। গুগল তার উপস্থাপনার সময় আরও গভীরতর চেহারা সরবরাহ করছে, তবে গুগল দ্বারা তৈরি সমস্ত পণ্য এবং সফ্টওয়্যার আপডেটের দ্রুত ব্রেকডাউন এখানে রয়েছে।
1। গুগল পিক্সেল 10 সিরিজ: প্রো, এক্সএল, এবং ভাঁজ
গুগলের পিক্সেল 10 সিরিজ শোয়ের তারকা। লাইনটিতে চারটি মডেল রয়েছে: বেস পিক্সেল 10, পিক্সেল 10 প্রো, পিক্সেল 10 প্রো এক্সএল এবং পিক্সেল 10 প্রো ভাঁজ। পূর্ববর্তী প্রজন্মের বিপরীতে, এই ব্যাচটি পিক্সেল লাইনের কোনও ওভারহল নয়। এটি প্রাথমিকভাবে পিক্সেল 9 লাইনটি টেবিলে নিয়ে আসে তা তৈরি করে।
পিক্সেল 10: বেস মডেল দিয়ে শুরু করে, পিক্সেল 10 স্পোর্টস এ 6.3 ইঞ্চি অ্যাক্টুয়া ডিসপ্লে, 12 জিবি র্যাম এবং 50 এমপি প্রশস্ত এবং 48 এমপি আল্ট্রাউড লেন্সের পাশাপাশি একটি নতুন 5x টেলিফোটো ক্যামেরা। এই নতুন বিকল্পটি 10x অপটিক্যাল চিত্রের গুণমান এবং সুপার রেস 20x পর্যন্ত জুম সরবরাহ করে, আপনাকে আরও দূরে থেকে উচ্চমানের ঘনিষ্ঠ শটগুলি ক্যাপচার করতে দেয়। মূল্য $ 799 থেকে শুরু হয় এবং মডেলটি ওবিসিডিয়ান (কালো), ইন্ডিগো (নীল), ফ্রস্ট (সাদা) এবং লেমনগ্রাস (সবুজ) এ উপলব্ধ হবে।
পিক্সেল 10 প্রো: প্রো মডেলটি আকারে একই রকম, একটি 6.3 ইঞ্চি সুপার অ্যাকুয়া ডিসপ্লে স্পোর্ট করে যা 3,300 নিটগুলির একটি নতুন শিখর উজ্জ্বলতায় আউটপুট দেয়। উল্লেখযোগ্য আপগ্রেডগুলির মধ্যে 16 গিগাবাইট র্যাম, একটি 30-ঘন্টা ব্যাটারি লাইফ এবং আরও ভাল 5x টেলিফোটো লেন্স অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা পিক্সেল 10 প্রোকে দুর্দান্ত চেহারার ক্লোজআপগুলির জন্য 100x প্রো রেস জুমকে সমর্থন করার অনুমতি দেয়। দামগুলি 999 ডলার থেকে শুরু হয় এবং এটি ওবিসিডিয়ান (কালো), মুনস্টোন (ধূসর), চীনামাটির বাসন (সাদা) এবং জেড (সবুজ) এ পাওয়া যাবে।
পিক্সেল 10 প্রো এক্সএল: পিক্সেল 10 প্রো এক্সএল এর একটি বড় পার্থক্য সহ পিক্সেল 10 প্রো হিসাবে একই বৈশিষ্ট্য এবং স্পেসিফিকেশনগুলির অনেকগুলি রয়েছে: এটিতে 6.8-ইঞ্চি সুপার অ্যাকুয়া ডিসপ্লে রয়েছে। দামগুলি $ 1,199 থেকে শুরু হয় এবং এটি 10 প্রো হিসাবে একই রঙে উপলব্ধ হবে।
পিক্সেল 10 প্রো ভাঁজ: পিক্সেল 10 প্রো ভাঁজ পূর্ববর্তী প্রজন্মের চেয়ে বড়, একটি 6.4 ইঞ্চি অ্যাকুয়া বাইরের প্রদর্শন এবং 8 ইঞ্চি সুপার অ্যাক্টুয়া অভ্যন্তরীণ প্রদর্শন গর্বিত করে। গুগল আকর্ষণীয় নকশার পরিবর্তন করেছে, যথা এটি “নতুন গিয়ারলেস, উচ্চ-শক্তি কব্জা” হিসাবে বর্ণনা করে যা 10 প্রো ভাঁজকে 10 বছরেরও বেশি ধ্রুবক খোলার এবং বন্ধেরও বেশি বেঁচে থাকতে দেয়।
সম্ভবত আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, পিক্সেল 10 প্রো ফোল্ড হ’ল প্রথম ভাঁজযোগ্য ফোন যা একটি আইপি 68 রেটিং বৈশিষ্ট্যযুক্ত, ধুলার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ সুরক্ষা সরবরাহ করে এবং এটি পানির নীচে সংক্ষিপ্ত নিমজ্জন থেকে বাঁচতে দেয়। এর নিকটতম প্রতিযোগী, স্যামসাং গ্যালাক্সি জেড ভাঁজ 7, কেবল একটি আইপি 48 রেটিং সমর্থন করে। ভাঁজটির জন্য মূল্য নির্ধারণ শুরু হয় $ 1,799 থেকে, এবং এটি দুটি রঙে উপলব্ধ হবে: মুনস্টোন এবং জেড।
চারটি মডেল গুগলের নতুন টেনসর জি 5 চিপসেটে চালিত হয়, যা সংস্থাটি বলেছে যে পূর্ববর্তী প্রজন্মের টেনসর জি 4 এর চেয়ে 60% বেশি শক্তিশালী। প্রতিটি স্মার্টফোন 30 ঘন্টা ব্যাটারি লাইফ, জেমিনি এআইয়ের মূল সমর্থন এবং সাত বছরের সফ্টওয়্যার এবং সুরক্ষা আপডেটগুলি গ্রহণ করে। পিক্সেল 10 সিরিজের প্রাক-অর্ডারগুলি আজ 20 আগস্ট, 20 আগস্ট, পরের সপ্তাহে 28 আগস্ট থেকে শুরু হবে।
পিক্সেল 10 প্রো ভাঁজ অর্ডার করতে আপনাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে, কারণ এটি 9 ই অক্টোবর পর্যন্ত পাওয়া যাবে না।
2। ম্যাজিক কিউ, পিক্সেলসন্যাপ এবং আরও এআই সরঞ্জাম
গুগল আবার ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা উন্নত করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করছে। এবার, সংস্থাটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করা সহজ করার জন্য তার স্মার্টফোনগুলিতে এআই সহায়তা উন্নত করার দিকে মনোনিবেশ করছে। অতিরিক্তভাবে, গুগল একটি আকর্ষণীয় নকশা পরিবর্তন করছে যা লোকেরা তাদের পিক্সেল ফোনগুলির সাথে যোগাযোগের উপায়টি পুনর্নির্মাণ করতে পারে।
ম্যাজিক কিউ: ম্যাজিক কিউ আরেকটি ব্যক্তিগত সহকারী এআই, তবে এটি আরও সক্রিয়। আপনার ইনপুটটির জন্য অপেক্ষা করার পরিবর্তে, বৈশিষ্ট্যটি আপনার প্রয়োজনগুলি প্রত্যাশা করে এবং ক্রিয়াগুলির পরামর্শ দেয় বা “আপনার ফোনের প্রসঙ্গে ভিত্তিতে” তথ্য সরবরাহ করে। উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাক আপনি আপনার বিমানটিকে একটি আসন্ন ফ্লাইট সম্পর্কে কল করছেন। ম্যাজিক কিউ তাত্ক্ষণিকভাবে কল করার সময় আপনার ফ্লাইটের বিশদটি আনবে।
ক্যামেরা আপডেট: সমস্ত পিক্সেল 10 মডেল দুটি নতুন ক্যামেরা বৈশিষ্ট্য পাবেন। প্রথমটি হ’ল ক্যামেরা কোচ, যা কীভাবে শট সেট আপ করতে বা নির্দিষ্ট ক্যামেরা মোডগুলি ব্যবহারের জন্য সুপারিশ করবে সে সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করবে। অটো বেস্ট টেক ফোনটিকে অনুরূপ ফটোগ্রাফগুলিকে একটি নিখুঁত চিত্রের সাথে একত্রিত করার অনুমতি দেয়। তারপরে উন্নত আমাকে যুক্ত করুন। আগের মতো কাজ করার সময়, বৈশিষ্ট্যটি এখন আপনাকে ফটোগ্রাফারকে আরও বড় গ্রুপের ফটোগুলিতে যুক্ত করতে দেয়।
পিক্সেলসন্যাপ: পিক্সেলসন্যাপ একটি নতুন চৌম্বকীয় প্রযুক্তি যা সমস্ত পিক্সেল 10 ফোনে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এটি ব্যবহারকারীদের কিউআই 2-সামঞ্জস্যপূর্ণ ওয়্যারলেস চার্জার, স্ট্যান্ড এবং ডিভাইসের পিছনে গ্রিপগুলি স্ন্যাপ করতে দেয়। যদি এটি পরিচিত মনে হয় তবে আইফোনগুলি বছরের পর বছর ধরে অনুরূপ প্রযুক্তি সমর্থন করে।
পিক্সেলএনএপি বাস্তবায়নের সাথে মিলে যাওয়ার জন্য, গুগল সমর্থনকারী আনুষাঙ্গিকগুলি রোল আউট করবে। পিক্সেলসন্যাপ চার্জার ($ 40) কিউ 2 ওয়্যারলেস চার্জিং 25W পর্যন্ত সরবরাহ করে। স্ট্যান্ড ($ 70) সহ পিক্সেলসন্যাপ চার্জারটি একই কাজ করে তবে স্মার্টফোনগুলিকে সমর্থন করার জন্য একটি স্থিতিশীল ডক স্পোর্ট করে। তারপরে হ্যান্ডস-ফ্রি দেখার জন্য পিক্সেলসন্যাপ রিং স্ট্যান্ড ($ 30) রয়েছে। গুগল বিশেষ পিক্সেলএসএনএপি সামঞ্জস্যপূর্ণ ফোন কেসগুলি প্রতি 50 ডলারে প্রকাশ করবে।
3। গুগল পিক্সেল কুঁড়ি 2 এ
গুগল পিক্সেল বাডস 2 এ প্রকাশ করছে, এটি পিক্সেল বাডস 2 প্রো-এর একটি নতুন বাজেট-বান্ধব সংস্করণ। পরিচিত ডিম-আকৃতির মামলার অভ্যন্তরে অবস্থিত, সংস্থাটি বলেছে যে এই জুটিটি প্রথম এ-সিরিজের ইয়ারবডস যা বাইরের আওয়াজকে আটকাতে নীরব সিল 1.5 এর সাথে সক্রিয় শব্দ বাতিলকরণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত। আশেপাশের পরিবেশ শুনতে, ব্যবহারকারীরা শব্দটি অতিক্রম করার জন্য স্বচ্ছতা মোডটি সক্রিয় করতে পারে।
গুগলের পিক্সেল বাডস 2 এ 11 মিমি ডায়নামিক ড্রাইভার, স্থানিক অডিওর জন্য সমর্থন এবং খাদ, ট্রেবল এবং অডিওর অন্যান্য অংশগুলি সামঞ্জস্য করার জন্য একটি 5-ব্যান্ড সমতুল্য সহ বুডস 2 প্রো এর সাথে একাধিক বৈশিষ্ট্য ভাগ করে। কুঁড়িগুলি টেনসর এ 1 চিপসেটে চালিত হয় এবং চার্জিং কেস সহ 20 ঘন্টা ব্যাটারি লাইফ নিয়ে গর্ব করে।
পিক্সেল বাডস 2 এ 9 অক্টোবর স্টোর তাকগুলিতে 130 ডলারে এবং দুটি রঙে পাওয়া যাবে: হ্যাজেল (কালো) এবং আইরিস (হালকা নীল)। প্রিঅর্ডারগুলি আজ 20 আগস্ট খোলা থাকে। পিক্সেল বাডস 3 প্রো কখন রোল আউট হবে সে সম্পর্কে কোনও শব্দ নেই। যাইহোক, গুগল যদি বাডস প্রো এবং বাডস 2 প্রো এর সাথে একই প্যাটার্ন অনুসরণ করে তবে পরের বছর নতুন ইয়ারবডগুলি আশা করে।
4। গুগল পিক্সেল ওয়াচ 4
তালিকার গোলটি হ’ল পিক্সেল ওয়াচ 4। গুগলের ভবিষ্যতের পরিধানযোগ্য একাধিক ডিজাইনের আপডেট এবং অতিরিক্ত সুরক্ষা বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়।
পিক্সেল ওয়াচ 3 এর মতো, এই মডেলটি শক্ত কর্নিং গরিলা গ্লাস দিয়ে তৈরি একটি অ্যাক্টুয়া 360 গম্বুজ প্রদর্শন স্পোর্ট করে। যাইহোক, এই প্রজন্মের টাচস্ক্রিনটি আগের তুলনায় 10% বড় এবং 50% উজ্জ্বল, 3,000 নিট গর্বিত করে। এর ব্যাটারিটিও একটি উন্নতি দেখতে পায়, এখন 45 মিমি মডেলের জন্য একক চার্জে 41 মিমি ঘড়ির জন্য 30 ঘন্টা অবধি 40 ঘন্টা স্থায়ী।
উভয় আকারই 25% দ্রুত চার্জিং গতি অর্জন করছে, পাশাপাশি একটি নতুন ডিজাইন করা চার্জিং সিস্টেম যা এখন মাঝের পৃষ্ঠের পরিবর্তে ঘড়ির পাশের প্রান্তটি ফ্ল্যাঙ্ক করে। বাস্তব বিশ্বে এটি কীভাবে কার্যকর হয় তা পরীক্ষা করা বাকি রয়েছে।
তবে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ডিজাইনের পরিবর্তনটি হ’ল পিক্সেল ওয়াচ 4 আসলে মেরামত করা যেতে পারে। গুগল বলেছে যে পরিধানযোগ্য হ’ল এটির “প্রথম ঘড়িটি মনে রাখবেন যে সার্ভিসিবিলিটিকে মাথায় রেখে ডিজাইন করা হয়েছে” কারণ ব্যবহারকারীরা প্রদর্শন এবং ব্যাটারি প্রতিস্থাপন করতে সক্ষম হন।
পিক্সেল ওয়াচ 4 -এ পাওয়া অনেকগুলি সুরক্ষা বৈশিষ্ট্যগুলি পিক্সেল ওয়াচ 3 থেকে ক্যারিওভারগুলি হ’ল আপনার পালসের ক্ষতি রয়েছে, যা ঘড়ি 4 কে অ্যাম্বুলেন্সের জন্য কল করতে দেয় যদি এটি সনাক্ত করে যে আপনার হৃদয়টি মারধর বন্ধ করে দিয়েছে। পতন এবং ক্র্যাশ সনাক্তকরণ জরুরী পরিষেবাগুলির সাথে যোগাযোগ করে যদি এটি সনাক্ত করে যে আপনি খারাপ পড়েছেন বা গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়েছেন।
এই সমস্ত মধ্যে একটি নতুন বৈশিষ্ট্য আছে। পিক্সেল ওয়াচ 4 এলটিইতে একটি এসওএস স্যাটেলাইট যোগাযোগ ফাংশন রয়েছে যা ব্যবহারকারীদের যদি কোনও সেলুলার বা ওয়াই-ফাই সংযোগ ছাড়াই কোনও স্থানে থাকে তবে তারা জরুরি পরিষেবাগুলির সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম করে।
পিক্সেল ওয়াচ 4 দুটি পৃথক আকারে পাওয়া যাবে: 41 মিমি এবং 45 মিমি, রঙগুলি একটি নির্দিষ্ট আকারের সাথে সম্পর্কিত। 45 পিক্সেল ওয়াচ 4 এর কব্জি ব্যান্ডগুলির জন্য তিনটি রঙ থাকবে: কালো, সাদা এবং ধূসর। 41 মিমি পিক্সেল ওয়াচ 4 সাদা এবং কালো কব্জি ব্যান্ডগুলি রাখে, তবে আইরিস ব্লু এবং লেমনগ্রাস গ্রিন ব্যান্ডগুলিতেও ছুড়ে দেয়।
41 মিমি পিক্সেল ওয়াচ 4 350 ডলারে খুচরা হবে, যখন 45 মিমি মডেলটি 400 ডলারে কিছুটা ব্যয়বহুল হবে। প্রিঅর্ডারগুলি আজ 20 আগস্ট লাইভ হয়। পরিধানযোগ্যটি 9 ই অক্টোবর স্টোর তাকগুলিতে আঘাত করতে চলেছে।