গুটফেল্ড জিমি ফ্যালনের সাথে তাদের মায়েদের সম্পর্কে 'আজ রাতের শো' তে স্মরণ করিয়ে দেয়
News

গুটফেল্ড জিমি ফ্যালনের সাথে তাদের মায়েদের সম্পর্কে ‘আজ রাতের শো’ তে স্মরণ করিয়ে দেয়

বৃহস্পতিবার এনবিসির “দ্য টনাইট শো” -তে উপস্থিত হওয়ার সময় ফক্স নিউজের হোস্ট গ্রেগ গুটফেল্ড জিমি ফ্যালনের সাথে তাদের সহায়ক মায়েদের সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

শীর্ষ রেটেড “গুটফেল্ড!” হোস্ট আইকনিক প্রোগ্রামে গভীর রাতে ক্রসওভার উপস্থিতি তৈরি করেছিলেন, যেখানে ফ্যালন উল্লেখ করেছিলেন যে গুটফেল্ডের মা জ্যাকি ফক্স নিউজ শো “রেড আই” হোস্ট করার সময় “সিনিয়র সংবাদদাতা” হিসাবে কাজ করেছিলেন।

“আপনি জানেন তার কাজটি কী ছিল? তার কাজ দেখার জন্য ছিল ফক্স নিউজ“গুটফেল্ড বলেছিলেন।” তিনি ফক্স নিউজ দেখতেন এবং আমাকে জানাতেন যে দিনের বেলা কী চলছে। “

তিনি আরও যোগ করেছেন যে তাঁর মা বেড়ে ওঠার জন্য এতটাই জনপ্রিয় ছিলেন যে তিনি মাঝে মাঝে তাঁর বাড়িতে এসে তাঁর বন্ধুদের ইতিমধ্যে সেখানে দেখতে পাবেন।

গ্রেগ গুটফেল্ড ‘আজ রাতের শো’ উপস্থিতির সময় জিমি ফ্যালনের সাথে কীভাবে প্রথম দেখা করেছিলেন সে সম্পর্কে হাসিখুশি গল্পটি ভাগ করে নিয়েছে

গুটফেল্ড বলেছিলেন, “তারা আমার মায়ের সাথে বাড়ির উঠোনে থাকবে।”

ফ্যালন বলেছিলেন, “আমারও তা ছিল। আমার বন্ধুরা আমার বাবা -মাকে ভালবাসত।”

“তারা আমাকে আমার মায়ের জন্য ফেলে দিয়েছে।

গুটফেল্ড তার মা উল্লেখ করেছিলেন, যিনি ২০১৪ সালে মারা গেছেন, তিনি “রেড আই” এবং তারপরে “দ্য ফাইভ”, যা এখন কেবল নিউজের শীর্ষ-রেটেড শোতে তার সাফল্য দেখেছিলেন।

জে লেনো পক্ষপাতদুষ্ট রাজনীতির সাথে অর্ধেক শ্রোতাদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য আধুনিক গভীর রাতে কৌতুকের সমালোচনা করেছেন

ফক্স নিউজের হোস্ট গ্রেগ গুটফিল্ড অঙ্গভঙ্গিগুলি “দ্য টাইটাইট শো” হোস্ট জিমি ফ্যালনকে বৃহস্পতিবার, August আগস্ট, ২০২৫ সালে একটি সাক্ষাত্কারের সময়। (টড ওউইউং/এনবিসি গেট্টি ইমেজের মাধ্যমে)

“তিনি আমাকে বাকী জিনিসগুলির জন্য দেখেন নি, তবে এটি সম্ভবত ভাল এবং ভাল,” গুটফেল্ড চুপ করে বললেন।

ফ্যালন বলেছিলেন যে একজন সহায়ক মা থাকার অর্থ অনেকটা বোঝানো হয়েছিল এবং তার ছেলের সাফল্যের জন্য কোনও সন্দেহ নেই। ফ্যালন স্মরণীয়ভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন 2017 সালে যখন তিনি মারা গেলেন তখন “দ্য টাইটাইট শো” তে তাঁর মা গ্লোরিয়ার কাছে।

গুটফেল্ড ফ্যালনের সাথে তাদের বিশৃঙ্খলা প্রথম সভা, পাশাপাশি তার ফক্স নেশন গেম শোয়ের সাথেও আলোচনা করেছিলেন, “আমি কি মিস করেছি?”যেখানে কয়েক মাস ধরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে প্রতিযোগীরা জাল সংবাদ থেকে বাস্তব বাছাই করার চেষ্টা করে।

