গুড-ললি/এস 3 মিনি: 👶 ক্ষুদ্র এস 3 ক্লায়েন্ট। এজ কম্পিউটিং প্রস্তুত। না-ডিপ। টাইপস্ক্রিপ্টে। @ক্লাউডফ্লেয়ার @মিনিও @ব্যাকব্লেজ @ডিজিটালোসিয়ান @গারেজহকিউ দিয়ে কাজ করে

s3mini এস 3-সামঞ্জস্যপূর্ণ অবজেক্ট স্টোরেজের জন্য একটি অতি-লাইটওয়েট টাইপস্ক্রিপ্ট ক্লায়েন্ট (~ 14 কেবি মিনিফাইড, ≈15 % আরও বেশি ওপিএস/এস)। এটি নোড, বান, ক্লাউডফ্লেয়ার কর্মী এবং অন্যান্য প্রান্ত প্ল্যাটফর্মগুলিতে চলে। এটি ক্লাউডফ্লেয়ার আর 2, ব্যাকব্লেজ বি 2, ডিজিটাল ওসিয়ান স্পেস এবং মিনিওতে পরীক্ষা করা হয়েছে। (কোনও ব্রাউজার সমর্থন নেই!)

স্থানীয় মিনিও উদাহরণে পারফরম্যান্স পরীক্ষা করা হয়েছিল। আপনার ফলাফলগুলি পরিবেশ এবং নেটওয়ার্ক অবস্থার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে, তাই এটি লবণের দানা দিয়ে নিন।



গ্রন্থাগারটি এস 3 অপারেশনগুলির একটি উপসেটকে সমর্থন করে, প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলিতে ফোকাস করে, এটি সীমিত সংস্থান সহ পরিবেশের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।