“গুরুত্বপূর্ণ এবং ভালভাবে তৈরি করা চালনা, তাই ইতালীয় অর্থনীতি আবার শুরু করতে পারে”

নতুন সরকারের প্রথম অর্থনৈতিক চালচলন সুনির্দিষ্টভাবে চালু করা হয়েছে, রাষ্ট্রের অ্যাকাউন্টিং এবং প্রজাতন্ত্রের সেরজিও মাত্তারেলার রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর থেকে অনুমোদন পেয়েছে। এখন মোট ১১০ পৃষ্ঠার জন্য ১4৪ টি নিবন্ধ নিয়ে গঠিত পাঠ্যটি অনুমোদনের জন্য সংসদে গেছে। বিতর্কিত বিতর্কগুলির মধ্যে তবে অনেক পর্যবেক্ষকের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যেও। পরবর্তীকালের মধ্যে মারিও বেনেডেটোও রয়েছেন, সাংবাদিক, লুইস বিজনেস স্কুলের অধ্যাপক ইল টেম্পোর স্বাক্ষর এবং “দ্য রিলে। ইতালীয় সংস্থাগুলিতে জেনারেশনাল চেঞ্জ” বইয়ের লেখক এবং দ্য বইয়ের লেখক। ডায়েরিওয়েব.আইটি এটি আর্থিক সম্পর্কে তার মূল্যায়ন সংগ্রহ করতে অর্জন করেছে।
মারিও বেনেডেটো, মেলোনি সরকারের প্রথম বাজেট আইন সম্পর্কে তাঁর মতামত কী?
সত্যিই এটি আমার কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং ভাল -তৈরি চালাকি বলে মনে হচ্ছে। এবং আমি মত মতাদর্শগুলি নির্বিশেষে, প্রস্তাবগুলি মূল্যায়ন করে এটি বলছি। এর পিছনে দর্শনের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথম: এটি বিস্তৃত, কাজের এবং ফ্রিল্যান্সারদের পক্ষে, ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপের একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রবর্তন করে।
এবং দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য?
অর্থনৈতিক থেকে শুরু করে সিস্টেমের স্থায়িত্ব, 360 ডিগ্রি। যে বাস্তবতাগুলি ত্বরান্বিত করা দরকার, তবে অনেক আলোচিত সামাজিক সংহতি, সবচেয়ে অভাবী ব্যান্ডগুলির প্রতি মনোযোগ না দিয়ে যারা দারিদ্র্যের পরিস্থিতিতে নিজেকে খুঁজে পান তাদের প্রতি মনোযোগ না দিয়ে। এছাড়াও এই ফ্রন্টে, ভাল -তৈরি এবং ভাল ক্যালিব্রেটেড হস্তক্ষেপ সহ।
আমরা পৃথক ব্যবস্থার যোগ্যতাগুলিতে প্রবেশ করি। যাঁরা সম্ভবত সকলের বেশিরভাগই আলোচনা করেছেন তারা হলেন পিওএসের সাথে অর্থ প্রদানের জন্য ন্যূনতম প্রান্তিকের বৃদ্ধি, নগদ ছাদ উত্থাপন এবং কর আদায়কারীদের স্ক্র্যাপিং। ট্যাক্স ইচ্ছেদের দিকে নজর কে কে নিন্দা করে?
বিপরীতে আমি একেবারে দেখতে পাচ্ছি না। আমি আত্মবিশ্বাসী কারণ আমি বিশ্বাস করি যে, কর কর্তৃপক্ষের এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সংস্থানগুলি সুস্থ হয়ে উঠবে। আমার কাছে মনে হয় রিয়েলপলিটিকের একটি ব্যবহারিক মনোভাব স্থাপন করা হয়েছে।
কি অর্থে?
আসুন স্পষ্টভাবে কথা বলুন: যারা পালাতে চান তারা নগদ ছাদটি কী তা দেখার নয়। আমি, ব্যক্তিগতভাবে, নোটগুলিতে হাজার হাজার ইউরো নেই, আমি সেগুলি ব্যবহার করি না; প্রকৃতপক্ষে আমি ডিমেটরিয়ালাইজেশনের একটি দুর্দান্ত সমর্থক, কারণ এটি ট্রেসেবিলিটিকে প্রচার করে। তবে আমি এই ব্যবস্থাটি বিবেচনা করি না বা তাই প্রভাবিত করা গুরুতর, বা করের ছদ্মবেশীদের উপহারও নেই।
সংক্ষেপে, খারাপ মুখ তৈরি করার পরিবর্তে কিন্তু তারপরে কোনও কিছু উপসংহার না করার অনুশীলনে আরও কংক্রিট এবং বাস্তববাদী হওয়া ভাল?
ঠিক এটি প্রধানমন্ত্রীর সত্যিকারের মনোভাবও প্রদর্শন করে: তার কঠোরতার কথা সর্বদা কথা ছিল, পরিবর্তে তিনি দুর্দান্ত রাজনৈতিক বুদ্ধি প্রদর্শন করছেন। একইভাবে, আমাকে অবশ্যই এটি স্বীকৃতি দিতে হবে, পূর্ববর্তী সরকারগুলিও প্রকাশ করেছিল যা অনুরূপ পদক্ষেপের প্রস্তাব করেছিল।
তবে এর অর্থ কি বৈধতার বিন্দুতে দেওয়া নয়?
আমি, এখন পর্যন্ত, নিয়মগুলির একটি দুর্দান্ত সমর্থক, যা সামাজিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করে। তবে আমি এই অবস্থানের অর্থটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চাই, এমনকি যদি এটি কোনও ভিন্ন প্রসঙ্গে উদ্বেগ প্রকাশ করে।
পেরেক।
গোলাপী কোটা। মহিলাদের জন্য, আমি মনে করি তারা খুব বেশি ভাগযোগ্য নয়: কারণ আমি চাই যে তাদের তাদের মূল্যের জন্য নয়, তাদের মূল্যের জন্য বিবেচনা করা উচিত। তবে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম কারণ এটি রাজনৈতিক এজেন্ডা, কনের কেন্দ্রে মহিলা প্রশ্ন উত্থাপিত হয় কারণ এটি নীতিগত অগ্রগতি করে।
মূলত সর্বনিম্ন অত্যাচারী কর একটি উপায়, শেষ নয়।
একেবারে হ্যাঁ যদি ইতালির জন্য কোনও পরিত্রাণ থাকে তবে এটি পেশা, কাজ করার সম্ভাবনা। মাস্টার এবং কর্মীর মধ্যে পুরানো বৈসাদৃশ্য আর বিদ্যমান নেই, ইউনিয়নগুলিও এটি বলে। আজ, যদি কিছু হয় তবে একটি চুক্তি রয়েছে: যদি সংস্থাটি লাভ করে তবে সেই সংস্থানগুলি তাদের কর্মীদের জন্য আরও ভাল অবস্থার গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য তাদের নিয়োগ করতে পারে। কোম্পানির সুদৃ .়তা হ’ল শ্রমিকের সুদৃ .়।
এই কারণে, প্রত্যেকের জন্য সুবিধাজনক ব্যবসায়ে কর হ্রাস করা?
ট্যাক্সের বোঝা এবং করের ওয়েজের ওজন থেকে মুক্ত একটি সংস্থা এটি উত্পাদিত একটি সংস্থা। এবং এইভাবে একটি পুণ্যময় বৃত্তকে ট্রিগার করে যার পুরো সমাজ উপকৃত হয়। শ্রমিক উপার্জন করে, তিনি খুশি এবং সন্তুষ্ট এবং ব্যয় করেন। এটি উদার প্রক্রিয়া। একটি সক্রিয় এবং বিস্তৃত নীতি, সহায়তা নয়।
ফ্ল্যাট ট্যাক্সের ক্ষেত্রেও কি একই রকম হয়?
আমরা কিছু ক্ষেত্রে আমাদের বেতনের অর্ধেক অংশে নিজেকে প্রত্যাহার করতে দেখেছি। তবে এই সত্যটি স্বাভাবিক থেকে অনেক দূরে, এটি এমনকি পরাবাস্তবও। সুতরাং ভ্যাট ম্যাচের জন্য প্রান্তিকতা বাড়ানো স্যাক্রোস্যাঙ্ক্ট: এগুলি কেবল 20 হাজার ইউরো বেশি হবে, তবে এটি ঠিক আছে। আজ অবধি, যারা 65 হাজার ইউরো এবং একটি পয়সা চালান তারা হঠাৎ করে 5-10% থেকে প্রায় 40% এ লাফিয়ে উঠেছে। আমন্ত্রণটি ছিল কম কাজ করা, কারণ তিনি আরও বেশি উপার্জন করেছেন। একটি ভয়ঙ্কর সামাজিক বার্তা।
সমালোচকরা দাবি করেছেন যে করের প্রগতিশীলতার মানদণ্ড এইভাবে হারিয়ে গেছে, যা সংবিধান দ্বারা গ্যারান্টিযুক্ত।
এটি কি আমাকে ব্যাখ্যা করে যে প্রগতিশীলতা কোথায়, 5 থেকে 40%পর্যন্ত চলেছে? কমপক্ষে একটি সিঁড়ি অনুপস্থিত, যদি না হয়। এটি প্রায় একটি অসাংবিধানিক ব্যবস্থা। এমনকি কথিত সামাজিক অপরাধের প্রশ্নটিও আমি নিজেকে বলতে দিই, অস্তিত্ব নেই: কর সমতল, তবে প্রত্যেকে যা উপার্জন করে তার ক্ষেত্রে অবদান রাখে। তদুপরি, সবচেয়ে অভাবীদের সুবিধার জন্য, অনেক ব্যয়ের ছাড়যোগ্যতা এবং ছাড়যোগ্যতা রয়েছে। যদি এইভাবে সরকার, কর কর্তৃপক্ষের উপরও আত্মবিশ্বাসী।
আরেকটি প্রশ্ন যা আলোচনা করা হয়েছে তা হ’ল অনেক নাগরিকত্বের আয়। এটি বিলুপ্ত করার পরিবর্তে, আপনি এটির সংস্কার করতে বেছে নিয়েছেন: এটা কি ঠিক?
আবার, আমি হ্যাঁ বলি। বারান্দা থেকে যে কেউ উপস্থিত ছিলেন, দারিদ্র্য বাতিল করা হয়নি, কারণ ক্যারিটাসের সর্বশেষ প্রতিবেদনে আরও প্রকাশিত হয়েছে: প্রকৃতপক্ষে আরও এক মিলিয়ন দরিদ্র রয়েছে। বেকারত্বের ক্ষেত্রেও এটি একই রকম, বিশেষত যুবক: ইটালি “নীট” শতাংশের দ্বারা ইউরোপে চতুর্থ। এদিকে, 29 জন পর্যন্ত যুবকরা আয় প্রাপকদের 38%। গত সেপ্টেম্বরে কি বিশ বিলিয়ন ব্যয় করেছে এর দিকে পরিচালিত হয়েছিল?
এটি কি নাগরিকত্বের আয়ের ব্যর্থতার শংসাপত্র?
এটি শংসাপত্র যা পরিবর্তন করতে হবে। মেলোনির অভিপ্রায়টি অনেককে সামান্যই দেওয়া নয়, তবে নির্বাচিত শ্রোতাদের আরও বেশি কিছু দেওয়া, সত্যই প্রয়োজন এবং অসম্ভব: তরুণ, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের। পরিবর্তে, কে করতে পারে, কাজ। আমি একজন সাংবাদিক সহকর্মীর ভাল কাজের জন্য অভিনন্দন জানাতে চাই।
কোনটি?
ফ্রান্সেস্কো ভেকচি, দু’দিন আগে, ম্যাটিনো সিনকে, পালেরমোতে একটি ইভেন্টে একজন আয়ের প্রাপককে বাধা দিয়েছিল এবং এটি ওয়ার্ক এজেন্সির একজন প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করেছিল। পরের দিন সকালে তিনি একটি সাক্ষাত্কার খুঁজে পেয়েছিলেন এবং খুশি ছিলেন। এর অর্থ হ’ল এটি করা যেতে পারে, যারা অফার করে এবং যারা কাজের সন্ধান করছেন তাদের সাথে যোগাযোগ করে একটি সঠিক নিয়ন্ত্রক ফ্রেমে যেমন চালাকিতে বর্ণিত হয়েছে।
কর্মসংস্থান কেন্দ্রগুলির সংস্কার নিখোঁজ ছিল, যা কাজ করে চলেছে না।
এবং কেন, যেহেতু তারা কাজ করে না, তাই 5 তারকা আন্দোলন কি সমস্ত নিয়মকে চারদিকে আত্মসমর্পণ করেছিল? কিছু ভুল আছে। এই কারণে, আয় অবশ্যই পর্যালোচনা করা উচিত, কারণ বিপরীত দিক থেকে এটি স্পষ্টভাবে এইভাবে যে আরও বেশি সত্যই প্রয়োজন তাদের সহায়তা করে। এবং কে করতে চায় এবং কে এটি করতে পারে তা সম্পন্ন হয়।
এই ব্যবস্থাগুলির সাথে আপনি কি সত্যিই ইতালীয় অর্থনীতির পুনরায় চালু আশা করেন?
তার ম্যান্ডেটের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে ড্রাগি কীভাবে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এমনকি সবচেয়ে কঠিন মুহুর্তে ইতালিকে আগত বছরগুলিতে ইউরোপে সম্ভাব্যভাবে ড্রাইভিং অর্থনীতির ভূমিকা স্বীকৃতি দিয়েছিল, অন্যদের সাথে একত্রিত হয়েছিল। আমাদের সিস্টেম, চাপের মধ্যে রয়েছে, তবে এটি ধরে রেখেছে। যদি আমরা তাকে কিছুটা শ্বাস দিই তবে আমরা কী ফলাফল পেতে পারি তা ছেড়ে দিন।
