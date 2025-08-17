You are Here
গুসেভ: ভোরোনেজ অঞ্চলে সশস্ত্র বাহিনীর ড্রোনগুলির আক্রমণ প্রতিফলিত হয়েছে
গুসেভ: ভোরোনেজ অঞ্চলে সশস্ত্র বাহিনীর ড্রোনগুলির আক্রমণ প্রতিফলিত হয়েছে

তাঁর মতে, বিমান প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং রাবির মাধ্যমগুলি এই অঞ্চলের পূর্বে এবং ভোরোনেজের উপরে ইউএভি ধ্বংস করে দমন করেছিল।

গভর্নর লিখেছেন, “প্রাথমিক তথ্য অনুসারে কোনও ক্ষতিগ্রস্থ নেই।

তিনি আরও যোগ করেছেন যে আঞ্চলিক কেন্দ্রে, ড্রোনগুলির ধ্বংসস্তূপের পতনের কারণে, আবাসিক ভবনের একটিতে বেশ কয়েকটি অ্যাপার্টমেন্টের গ্লাসিং ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল।

এই মুহুর্তে, এই অঞ্চলে ইউএভি হামলার হুমকি সংরক্ষণ করা হয়েছে। ওস্ট্রোগোজস্কি এবং লিসকিনস্কি জেলাগুলির পাশাপাশি ভোরোনেজে সাইরেন অফ সতর্কতা কাজ।

পূর্বে, অঞ্চল জুড়ে ইউক্রেনীয় ড্রোনগুলির ফুটেজ নেটওয়ার্কে উপস্থিত হয়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন যে ভোরোনেজ ছাড়াও ড্রোনগুলি বরিসোগলেবস্ক এবং রসোশে দেখা গেছে।

