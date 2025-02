গুস্তাভো মিয়োটো প্রকাশ করেছেন যে বিবিবির কাছে কে এই দুজন হিসাবে গ্রহণ করবে: ‘আমরা একই রকম ভেবেছিলাম’

দেশের গায়ক গুস্তাভো মিয়োটো ছবি: প্রজনন / ইনস্টাগ্রাম @গাস্টাভোমিওটো / কারাস ব্রাসিল

দেশের বিশ্বে বিভিন্ন হিটের মালিক, গুস্তাভো মিয়োটো (২)) বলেছে যে তিনি তার পরিবার থেকে একজন ব্যক্তিকে দ্বিগুণ হিসাবে নিয়ে যাবেন বিবিবি। 25 তম সংস্করণটি অপ্রকাশিত গতিবিদ্যা দিয়ে শুরু হয়েছিল এবং সহাবস্থান এবং কারাগারের মুখোমুখি হওয়ার জন্য বিখ্যাত অন্যান্য পছন্দ সম্পর্কে কৌতূহলী অনুরাগীদের বাম কৌতূহলী অনুরাগীদের সাথে শুরু হয়েছিল।

দু’বার চিন্তা না করেই তিনি বলতে দ্বিধা করেননি যে তিনি তার মাকে নিয়ে যাবেন, জুসারা পেরিওনি মিয়োটো। দেশের মতে, পরিবারের মাতৃত্বের ভক্তদের জন্য মজাদার গ্যারান্টিযুক্ত হবে বিবিবিএবং শ্রোতাদের সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে তা নিয়ে আসবে: বিনোদন।

“আমরা খুব অনুরূপ ভেবেছিলাম, এবং এটি যখন প্রয়োজন হয় তখন এটি রাজনৈতিক হতে পারে। তিনি নির্দিষ্ট সময়েও খেলতে পারেন, এবং তার বিড়ম্বনা রয়েছে। এটি বাড়ির অভ্যন্তরে একটি শক্তিশালী চরিত্র হবে, এটি আকর্ষণীয় হবে যে ঘটছে“, তিনি বলেছেন, একটি সাক্ষাত্কারে কারাস ব্রাসিল।

পারিবারিক সম্পর্ক সম্পর্কে বিচক্ষণ হওয়া সত্ত্বেও, দেশের গায়ক এবং তার মা খুব কাছাকাছি। তিনি সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে বিশেষ তারিখগুলিতে জুুসারার পক্ষে সম্মান ভাগ করে নেন এবং পরিবর্তে তিনি ইতিমধ্যে গুজব দূর করতে তার ছেলেকে রেখে গেছেন।

আজ, জুসারা তার ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলে ৪১,০০০ এরও বেশি অনুগামী সংগ্রহ করেছেন, এতে তাঁর ৯০০ টিরও বেশি প্রকাশনা রয়েছে। In her last publication, she congratulated her daughter, লেটসিয়া পেরিওনিভেটেরিনারি অনুষদে গঠনের জন্য।

“আপনি যে সমস্ত সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল তা আমি জানি এবং তবুও এটি স্থির ছিল এবং শেষ পর্যন্ত চলে গেছে। আমাদের ডাক্তারের দৈত্য গর্ব! God শ্বর আপনাকে ভবিষ্যতকে আলোকিত করুন যা এখন আপনার সামনে খোলে। আমরা সবসময় আপনার সাথে থাকব

তার ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলে গুস্তাভো মিয়োটোর সাম্প্রতিক প্রকাশনাটি দেখুন: