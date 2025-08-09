গেইটন ম্যাকেনজি বর্ণবাদ অভিযোগের প্রতিক্রিয়া জানায়

এটি সবেমাত্র নিশ্চিত হয়ে গেছে যে রাজনৈতিক সংস্থা অ্যাকশন এসএ বর্ণিত বর্ণবাদী মন্তব্যের অভিযোগে দক্ষিণ আফ্রিকার মানবাধিকার কমিশনে মন্ত্রী গেটন ম্যাককেঞ্জিকে জানিয়েছে।
বিবৃতি অনুসারে, ম্যাককেঞ্জি “বর্ণবাদ যুগ থেকে বারবার ঘৃণ্য স্লুর ব্যবহার করেছেন বলে জানা গেছে, অন্যান্য আক্রমণাত্মক রেফারেন্সের সাথে যা কালো দক্ষিণ আফ্রিকানদের অবনতি ও অমানবিক করে তোলে”।
একটি বিবৃতিতে লেখা হয়েছে, “এই সপ্তাহের শুরুতে, অ্যাকশনসা দক্ষিণ আফ্রিকানদের সাথে ভিলির নিন্দা জানিয়ে এবং রঙিন সম্প্রদায়ের দিকে নির্দেশিত মতবিরোধমূলক মন্তব্যে যোগদান করেছিল।” “আজ, আমরা একটি সিটিং মন্ত্রিপরিষদ মন্ত্রীর কাছে জবাবদিহি করে এমন মন্তব্য করে যে কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি বর্ণবাদী ও অবজ্ঞাপূর্ণ ব্যতীত অন্য কিছু হিসাবে রক্ষা করতে পারে না এমন মন্তব্য করে তার সমস্ত রূপে বর্ণবাদের মোকাবিলায়ও একই কাজ করি।”
গেইটন ম্যাকেনজি বর্ণবাদ ঝড়ের কবলে পড়ে
সোশ্যাল মিডিয়ায়, কিছু ব্যবহারকারী 2013 সালে ম্যাককেঞ্জি দ্বারা করা পোস্টগুলি উল্লেখ করেছেন।
শুক্রবার, তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় এই কথাটি বলেছিলেন: “আমি বলেছি বর্ণবাদী কিছু খুঁজে পাওয়ার জন্য এই পুরো প্রচারটি হাসিখুশি কারণ আপনি এখন ১৩ বছর আগে চলে গেছেন এবং আমি কখনও বলেছি এমন একটি বর্ণবাদী জিনিস আনতে পারবেন না। আমি সর্বদা এবং এখনও লড়াই করি যে রঙিন এবং কৃষ্ণাঙ্গরা এমন এক ব্যক্তিদের সাথে ভুলভাবে আচরণ করা হচ্ছে।
“আপনি আমাদের দিকে নির্দেশিত জঘন্য বর্ণবাদের বিরুদ্ধে রঙিন পিপিএল হিসাবে আমাদের ক্ষোভের দ্বারা আরও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, আপনি এই যুবকদের জন্য অজুহাত খুঁজে পেয়েছেন যারা পুরো জাতিকে আঘাত করে। আপনি এটিকে কুঁকড়ে নেওয়ার পরিবর্তে ভবিষ্যতের বর্ণবাদীকে উত্সাহিত করছেন। আমরা আপনি নই।”
এটি একই সপ্তাহে আসে যে ম্যাকেনজি পডকাস্টারদের বিরুদ্ধে মামলা করার পরিকল্পনা প্রকাশিত যারা তাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা একটি পর্বে রঙিন সম্প্রদায় সম্পর্কে অস্বাভাবিক মন্তব্য করেছেন।
