গেট থেকে পুশব্যাকের সময় ডেল্টা প্লেন উইং ক্লিপগুলি খালি বিমান

আটলান্টা (এপি) – আটলান্টায় রবিবার সকালে গেট থেকে পিছনে চাপ দেওয়ার সময় একটি ডেল্টা এয়ার লাইনের বিমানটি আরও একটি বিমান ক্লিপ করেছে, এয়ারলাইন জানিয়েছে।
অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে একটি সংক্ষিপ্ত লিখিত বিবৃতিতে ডেল্টা জানিয়েছে, বিমানের শাখাটি একটি খালি বিমানের সাথে “যোগাযোগ করেছে”।
বিমানটি আটলান্টা থেকে গুয়াতেমালা সিটিতে ভ্রমণ করার কথা ছিল, ফ্লাইটওয়েয়ার, একটি ওয়েবসাইট যা ফ্লাইট বিঘ্নগুলি ট্র্যাক করে। বিলম্বের পরে যাত্রীদের অন্য বিমানে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।
বোর্ডে বাণিজ্যিক বিমান ছিল 192 জন গ্রাহক, দুটি পাইলট এবং চারটি ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্ট।
আটলান্টায় সদর দফতর রয়েছে ডেল্টা অনুসারে কোনও আঘাতের খবর পাওয়া যায়নি।
ঘটনার অতিরিক্ত তথ্য তাত্ক্ষণিকভাবে পাওয়া যায় নি।
