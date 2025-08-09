গেমসকোম 2025 কীভাবে দেখবেন এবং কী আশা করবেন

এটি মনে হচ্ছে গ্রীষ্মের গেম ফেস্ট কেবল আমাদের রিয়ার ভিউ মিররেই রয়েছে এবং তবুও দিগন্তে আরও একটি ভিডিও গেমের বহির্মুখী রয়েছে। গেমসকোম গ্রহের বৃহত্তম গেমিং ইভেন্ট এবং আমরা উদ্বোধনী নাইট লাইভ শোকেসে একগুচ্ছ আকর্ষণীয় নতুন গেম সম্পর্কে সন্ধান করতে নিশ্চিত। এক্সবক্স দুটি দিন জুড়ে শো ফ্লোর থেকে সম্প্রচার করছে এবং অন্যান্য উপস্থাপনা থাকবে যা নজর রাখার মতো।
গেমসকোম এই বছর থেকে 20 থেকে 24 আগস্টের মধ্যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং আমরা বিভিন্ন শোকেস থেকে কী প্রত্যাশা করব সে সম্পর্কে বিট এবং টুকরা শিখছি। বিষয়টি ওপেনিং নাইট লাইভের সাথে শুরু হবে, জিওফ কেইগলি দ্বারা আয়োজিত একটি শোকেস যা তার আরও দুটি বড় ইভেন্ট, সামার গেম ফেস্ট লাইভ এবং গেম অ্যাওয়ার্ডের মধ্যে ব্যবধানটি সরিয়ে দেয়। এরপরে এক্সবক্স সম্প্রচারের দু’দিনের পরে, ফিউচার গেমস শোয়ের সর্বশেষ সংস্করণ এবং তিন দিনের বেথেসদা স্ট্রিমগুলি অনুসরণ করা হবে।
আমরা এগুলি পাওয়ার সাথে সাথে আরও বিশদ সহ এই পূর্বরূপটি আপডেট করব এবং প্রতিটি স্ট্রিমের ভিডিও সংস্করণগুলি এম্বেড করার সাথে সাথে সেগুলিও উপলভ্য হবে। গেমসকোম 2025 কীভাবে দেখতে হবে এবং ইভেন্টটি থেকে কী আশা করা যায় তার আমাদের ব্রেকডাউন এখানে।
গেমসকোম শিডিউল
ওপেনিং নাইট লাইভ-19 আগস্ট, 1:30 অপরাহ্ন ইটি (প্রাক-শো), দুপুর ২ টা (মূল শো)
এক্সবক্স @ গেমসকোম 2025 সম্প্রচার – 20 আগস্ট, সকাল 9 টা এট
ভবিষ্যতের গেমস শো – 20 আগস্ট, দুপুর ২ টা
এক্সবক্স @ গেমসকোম 2025 সম্প্রচার – 21 আগস্ট, সকাল 9 টা এট
বেথেসদা-আগস্ট 22-25
গেমসকোম ওপেনিং নাইট লাইভ কীভাবে দেখবেন – 19 আগস্ট, দুপুর ২ টা
দেখুন ইউটিউব
ওপেনিং নাইট লাইভ সম্ভবত গ্রীষ্মের গেম ফেস্ট লাইভ বা গেম অ্যাওয়ার্ডস হিসাবে সাধারণত ভারী হিটারের বৈশিষ্ট্যযুক্ত হবে না, তবে একটি বিষয় অবশ্যই নিশ্চিত: কল অফ ডিউটি ভক্তরা অবশ্যই টিউন করতে চাইবেন Two দু’ঘন্টার শোকেসটিতে “ওয়ার্ল্ডওয়াইড রিভিল” বৈশিষ্ট্যযুক্ত হবে কল অফ ডিউটি: ব্ল্যাক অপ্স 7। আমরা এখানে প্রায় একটি প্রকাশের তারিখও পাব।
আপনি মাল্টিপ্লেয়ার আরপিজির জন্য একটি ট্রেলারও আশা করতে পারেন রাজাদের সম্মান: বিশ্ব। এটি সমস্তই গেম প্রকাশ এবং ঘোষণাগুলি হবে না, যদিও – এর থেকে সংগীতের একটি পারফরম্যান্স থাকবে অস্পষ্ট সাফ: অভিযান 33 সুরকার লরিয়েন টেস্টার্ড এবং কণ্ঠশিল্পী অ্যালিস ডুপোর্ট-পেরিয়ার বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
যে মাইক্রোসফ্ট বলেছেন ফাঁকা নাইট: সিলসসং তার গেমসকোম বুথে পিসি এবং আরওজি এক্সবক্স অ্যালি এক্স -তে খেলতে পারা যায় এবং গেমটি এখনও এই বছর পৌঁছতে চলেছে, এই ইভেন্টটি আমাদের শেষ পর্যন্ত সেই জিনিসটির জন্য একটি প্রকাশের তারিখ পাওয়ার জন্য যে কোনও সময়ই ভাল মনে হয় – আমরা প্রথম চেষ্টা করে দেখার পরে ছয় বছর পরে। মাইক্রোসফ্টের নিজস্ব স্ট্রিমগুলির চেয়ে অবশ্যই ওএনএল -তে আরও বেশি চোখের পাতা থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে, এটি কারও পক্ষে সবচেয়ে পছন্দের বাজি বলে মনে হচ্ছে সিলসসং গেমসকম এ খবর।
আমরা এখানে এনগ্যাজেটে নাইট লাইভ খোলার সমস্ত খবরে ট্যাব রাখব। আমি নিজেই, সিনিয়র সম্পাদক জেস কন্ডিট এবং সম্পাদক-ইন-চিফ অ্যারন স্যুপুরিস ওএনএল-এর মাধ্যমে আমাদের পথে লাইভ-ব্লগিং করবেন। আমাদের সাথে যোগ দিন! এটা মজা করা উচিত।
কীভাবে এক্সবক্স @ গেমসকোম 2025 সম্প্রচার দেখতে পাবেন – 20 আগস্ট, সকাল 9 টা এবং
দেখুন ইউটিউব, টুইচ, টিকটোক বা ফেসবুক
আমরা এর একটি প্রবাহের সময় এক্সবক্স থেকে পেতে পারি এমন একটি প্রধান অংশ (যদি এটি অনলে আগেই প্রকাশিত না হয়) হ’ল রিলিজের তারিখ এবং আসুস রোগ এক্সবক্স অ্যালি এবং এক্সবক্স অ্যালি এক্স হ্যান্ডহেল্ড সিস্টেমগুলির জন্য মূল্য নির্ধারণ। লিকার বিলবিল-কুন রয়েছে রিপোর্ট ডিভাইসগুলি 16 ই অক্টোবর, কমপক্ষে ইউরোপে, এক্সবক্স অ্যালির জন্য 599 ডলার এবং উচ্চ-প্রান্তের এক্সবক্স অ্যালি এক্সের জন্য 899 ডলার ব্যয় করবে।
মাইক্রোসফ্ট ইতিমধ্যে নিশ্চিত করেছে যে এই হ্যান্ডহেল্ডগুলি ছুটির মরসুমের জন্য সময় মতো উপলব্ধ হবে, যাতে গুজব প্রকাশের তারিখটি বোঝা যায়। যেভাবেই হোক না কেন, গেমসকোমের সময় আমাদের এই ডিভাইসগুলি কখন প্রত্যাশা করা উচিত তা নিশ্চিত হওয়া উচিত, বিশেষত যেহেতু সংস্থাটি বলেছে যে এটি 20 আগস্টের স্ট্রিমের সময় হ্যান্ডহেল্ডগুলি নিয়ে আলোচনা করবে। এই বিশেষ ইভেন্টটি এর পছন্দগুলিও বৈশিষ্ট্যযুক্ত করবে গ্রাউন্ড 2, কিপার এবং কল অফ ডিউটি: ব্ল্যাক অপ্স 7।
ইংরেজি ভাষার সম্প্রচারের পাশাপাশি, এক্সবক্সের স্ট্রিমগুলি ইউটিউব, টুইচ, টিকটোক এবং ফেসবুকের পছন্দগুলিতে আঞ্চলিক এক্সবক্স চ্যানেলগুলিতে অন্যান্য ভাষায় পাওয়া যাবে। স্ট্রিমগুলি traditional তিহ্যবাহী চীনা, জার্মান, ফরাসী, জাপানি, ব্রাজিলিয়ান পর্তুগিজ এবং মেক্সিকান স্প্যানিশ পাশাপাশি এএসএল এবং ইংরেজি অডিও বিবরণ সহ উপলব্ধ।
কীভাবে ভবিষ্যতের গেমস শো দেখুন – 20 আগস্ট, দুপুর ২ টা
অভিনেতা ডেভিড হেইটার (মেটাল গিয়ার সিরিজে সাপ) এবং ম্যাগি রবার্টসন (লেডি ডিমিট্রেস্কু ইন রেসিডেন্ট এভিল ভিলেজ) ফিউচার গেমস শোয়ের এই সংস্করণটি হোস্ট করা হবে। এই কিস্তিতে বিশ্ব প্রিমিয়ার, নতুন ট্রেলার এবং হঠাৎ ডেমো রিলিজ জুড়ে 50 টিরও বেশি গেম প্রদর্শিত হবে।
ক্যাপকম, বান্দাই নামকো এন্টারটেইনমেন্ট, ইএ এবং নাকন যারা এইটিতে প্রতিনিধিত্ব করবেন তাদের মধ্যে রয়েছেন, এতে এএএ এবং ইন্ডি পাবলিশার্স এবং স্টুডিওগুলির প্রকল্পগুলি প্রদর্শিত হবে। একটি পোস্ট-শো 40 মিনিটের জন্য চলবে এবং আরও ট্রেলার, ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার এবং ডেমো ঘোষণাগুলি বৈশিষ্ট্যযুক্ত করবে।
কীভাবে এক্সবক্স @ গেমসকোম 2025 সম্প্রচার দেখতে পাবেন – 21 আগস্ট, সকাল 9 টা এবং
দেখুন ইউটিউব, টুইচ, টিকটোক বা ফেসবুক
এক্সবক্স সরাসরি দ্বিতীয় দিনের জন্য গেমসকোম শো ফ্লোর থেকে সরাসরি সম্প্রচার করবে। এই নির্দিষ্ট স্ট্রিমটিতে বিশদ অন্তর্ভুক্ত থাকবে নিনজা গেইডেন 4, দ্য আউটার ওয়ার্ল্ডস 2, ওভারওয়াচ 2 (সম্ভবত 18 মরসুমের দিকে নজর দিয়ে, যা 26 আগস্ট থেকে শুরু হতে চলেছে) এবং অন্যান্য গেমস। মাইক্রোসফ্ট গেমসকোম পর্যন্ত যাওয়ার দিনগুলিতে এর সময়সূচী সম্পর্কে আরও বিশদ প্রকাশ করার পরিকল্পনা করেছে।
কীভাবে বেথেসদা সম্প্রচারগুলি দেখুন – 22 আগস্ট
দেখুন টুইচ
এক্সবক্স বিভাগের বেথেসদা দিক থেকে প্রচুর পরিমাণে থাকবে। প্রকাশক 22 আগস্ট থেকে শুরু করে গেমসকমে এক্সবক্স শো ফ্লোর থেকে তিন দিনের জন্য সম্প্রচার করবেন। মাইক্রোসফ্টের মতেএই স্ট্রিমগুলিতে “বিকাশকারী সাক্ষাত্কার, গেম শোকেস, সম্প্রদায় বিভাগগুলি, কারুকাজের হাইলাইট এবং লাইভ আইআরএল ট্যুর অন্তর্ভুক্ত থাকবে”।