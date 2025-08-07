গেমিং হাব হিসাবে স্যামসুং থেকে আমার প্রিয় প্রজেক্টর ডাবলস এবং এটি বিক্রি হচ্ছে

দ্য স্যামসুং ফ্রিস্টাইল 2 প্রজেক্টর আপনি যখন এটি বেস্ট ক্রয়টি কিনেছেন তখন 200 ডলারের বিনিময়ে বিক্রি হয়, সীমিত সময়ের জন্য নতুন মূল্য $ 600 করে।
জেডডনেটের কী টেকওয়েজ
- স্যামসুং ফ্রিস্টাইল 2 একটি শক্ত প্রজেক্টর যা 800 ডলারে উপলব্ধ।
- তীক্ষ্ণ চিত্রের গুণমান, একটি অভ্যন্তরীণ ব্যাটারি এবং কনসোল ছাড়াই গেম খেলার ক্ষমতা এই প্রজেক্টরটিকে আল্ট্রাপোর্টেবল করে তোলে।
- দ্বিতীয় প্রজন্মের বৈশিষ্ট্য আপগ্রেডগুলি গেমিংয়ের দিকে প্রস্তুত, যা সমস্ত ব্যবহারকারীর জন্য প্রাসঙ্গিক নাও হতে পারে।
এমন একটি কথা আছে যা এমন কিছু যায়, “যা ভাঙা হয় না তা ঠিক করবেন না।” আমি দৃ firm ়ভাবে এটিতে বিশ্বাস করি-বিশেষত যখন এটি প্রযুক্তি পণ্য এবং তাদের মাঝে মাঝে পয়েন্টহীন আপডেটের কথা আসে।
এটি বলেছিল, এর সম্প্রতি আপগ্রেড প্রজন্মের অভিজ্ঞতা অর্জনের পরে স্যামসুং ফ্রিস্টাইল 2এই পোর্টেবল প্রজেক্টরটি গত বছরে আমি পরীক্ষা করা সেরা প্রযুক্তি গ্যাজেটের জন্য কেক নিয়েছিলেন।
পর্যালোচনা: স্যামসুং দ্য ফ্রিস্টাইল: একটি ভাল বৃত্তাকার প্রজেক্টর, ভিতরে এবং বাইরে
মূল মডেল এবং দ্বিতীয় প্রজন্মের প্রজেক্টরের মধ্যে অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই, তবে এখানে কয়েকটি লক্ষণীয়। স্মার্ট এজ ব্লেন্ডিং আপনাকে 29.3: 9 অবধি অনুপাতের অনুপাতের জন্য ওয়াইডস্ক্রিন সামগ্রীর জন্য সমর্থন সহ একটি বিশাল চিত্র তৈরি করতে দুটি ফ্রিস্টাইল প্রজেক্টর ব্যবহার করতে দেয়, ব্যাটারি-চালিত একটির পরিবর্তে সৌর দূরবর্তী রয়েছে এবং আপনি দ্রুত পারফরম্যান্সের জন্য আরও স্মৃতি পান। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হ’ল স্যামসাং গেমিং হাব।
যদিও আমি গেমার নই, আমার স্বামী একজন নৈমিত্তিক, তাই আমি এই বৈশিষ্ট্যটি চেষ্টা করার জন্য তাকে পরীক্ষায় রেখেছি। স্যামসাং গেমিং হাব সম্পর্কে কী দুর্দান্ত তা হ’ল আপনার কোনও গেম খেলতে কোনও শারীরিক কনসোলের দরকার নেই, তবে কেবল ফ্রিস্টাইল 2, ইন্টারনেট অ্যাক্সেস এবং একটি গেম নিয়ামক।
আপনি এক্সবক্স ক্লাউড গেমিং, জিফর্স নাও, লুনা এবং অন্যদের মতো ক্লাউড স্ট্রিমিংয়ে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন, তবে এমন ফ্রি গেমসও রয়েছে যা আপনি ঠিক ব্যাট থেকে খেলতে পারেন।
আমার স্বামী খেলতে সক্ষম হয়েছিল রকেট লিগ এখন জিফর্স এবং অন্যান্য ফ্রি গেমসের মতো নিখরচায় সদস্যপদ সহ ফোর্টনাইট এছাড়াও উপলব্ধ ছিল। সামগ্রিক গেমিং অভিজ্ঞতা আপনার ওয়াই-ফাই সংযোগের উপর নির্ভর করবে, তবে গ্রাফিকগুলি স্ফটিক পরিষ্কার ছিল এবং ফ্রিস্টাইল 2 গেমগুলি কার্যত কোনও গ্লিটসের সাথে দ্রুত লোড করেছে।
কোনও নির্দিষ্ট ঘরে বা কোনও নির্দিষ্ট গেমিং কনসোলের সাথে আবদ্ধ না হয়ে শুয়ে থাকার সময় বাইরে গেমস খেলতে বা আমাদের সিলিংয়ে কাস্ট করতে সক্ষম হওয়া একটি অনন্য অভিজ্ঞতা ছিল।
গেমিং একদিকে, স্যামসাং ফ্রিস্টাইল 2 একটি মানের প্রজেক্টর। এটি সেট আপ করা এবং যাওয়া খুব সহজ-আপনার যা প্রয়োজন তা হ’ল একটি ওয়াই-ফাই সংযোগ। আপনার পোর্টেবল ব্যাটারি সহজেই ডিভাইসের সাথে সংযোগ স্থাপন করে, আপনাকে এটি কার্যত যে কোনও জায়গায় ব্যবহার করতে দেয় (যা আমাদের বাড়ির উঠোনের জন্য উপযুক্ত ছিল) এর চারপাশে কোনও এক্সটেনশন কর্ডটিও লগ করার দরকার নেই।
এটি নেটফ্লিক্স, ডিজনি+, হুলু, প্রাইম ভিডিও এবং আরও অনেক কিছুর মতো অনেক স্ট্রিমিং পরিষেবাদির সাথে প্রিলোড হয়, যাতে আপনি দ্রুত আপনার অ্যাকাউন্টগুলিতে সাইন ইন করতে পারেন এবং স্ট্রিমিং শুরু করতে পারেন।
শব্দটি আমাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে: এটি অন্তর্নির্মিত, 5 ডাব্লু 360-ডিগ্রি স্পিকার থেকে আসে এবং এত ছোট স্পিকারের জন্য এটি একটি ঘুষি প্যাক করে। খুব বাতাসের আউটডোর নাইটটাইম মুভি স্ট্রিমিংয়ের সময়, আমরা শব্দটি পরিষ্কার এবং জোরে শুনতে পেলাম, প্রায় যেন আমরা বাড়ির অভ্যন্তরে ছিলাম এবং শব্দটি আমাদের চারপাশে ছিল।
স্যামসুং ফ্রিস্টাইল 2 আমাকে চিত্রের গুণমান, অটোফোকাস করার ক্ষমতা উভয়ই আমাকে মুগ্ধ করেছে – এটি কোনও স্লেন্টেড সিলিং বা প্রজেক্টর স্ক্রিনে প্রজেক্ট করছিল – এবং সেটআপ এবং স্ট্রিমিংয়ের সামগ্রিক অভিজ্ঞতা। আমার কাছে, প্রযুক্তির জিনিসগুলি আরও দ্রুত এবং আরও অ্যাক্সেসযোগ্য করা উচিত এবং এই ডিভাইসটি কেবল এটি করে – বিশেষত এর বহনযোগ্যতার দিকটি সহ।
জেডডনেটের কেনার পরামর্শ
আপনি যদি গেমার হন এবং কনসোল ছাড়াই বিভিন্ন শিরোনাম খেলতে চান তবে স্যামসুং ফ্রিস্টাইল 2 একটি দুর্দান্ত বিকল্প যা আপনাকে ক্যাম্পিং, বাইরের দিকে বা আক্ষরিক যেখানেই গেম খেলতে দেয়।
তবে, আপনি যদি সিনেমার অভিজ্ঞতার জন্য একটি স্যামসাং ফ্রিস্টাইল কিনছেন তবে প্রথম প্রজন্মের চশমা এটির সাথে যথেষ্ট সমান নতুন মডেল এবং আপনাকে শীর্ষস্থানীয় প্রজেক্টর পাওয়ার সময় কয়েকশ টাকা বাঁচানোর অনুমতি দেয়। আপনি যে মডেলটি চয়ন করুন না কেন, আপনি যদি কোনও পোর্টেবল বা আউটডোর প্রজেক্টর খুঁজছেন তবে এটি আমার মতে, বাজারের সেরাটি।
