গোপনীয়, পিটার থিয়েল-প্রতিষ্ঠিত ‘টেক বিল্ডারবার্গ “গ্রুপটি বিশ্বে এগিয়ে চলেছে

প্যালান্টির মোগুল পিটার থিয়েল প্রতিষ্ঠিত একটি গোপনীয় দল ওয়াশিংটন ডিসিতে এর প্রভাব বাড়ানোর পরিকল্পনা করছেন, জানিয়েছে একটি প্রতিবেদন অক্ষ থেকে। ডায়ালগ নামে পরিচিত এই গোষ্ঠীটি রাজধানীতে একটি স্থায়ী শারীরিক ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যেখানে এটি প্রধান শক্তি খেলোয়াড়দের সাথে জড়িত কেবল তার আমন্ত্রণ-সভাগুলি চালিয়ে যেতে পারে।
গোষ্ঠীর ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে জ্ঞান সহ কোনও উত্স দ্বারা সরবরাহিত তথ্য বন্ধ করে দেওয়া, অ্যাক্সিওস দাবি করেছেন যে ডায়ালগ-যা বলা হয় “প্রায়শই একটি প্রযুক্তি-যুগের বিল্ডারবার্গের সাথে তুলনা করা হয়”-একটি “বড় সম্প্রসারণ” এর পরিকল্পনা রয়েছে যা ডিসি-তে নতুন শারীরিক কেন্দ্র অন্তর্ভুক্ত করে আইটি রিপোর্ট করে:
টিপস্টার বলেছেন, ডায়ালগ নেতারা ওয়াশিংটনের ঠিক বাইরে ভার্জিনিয়ায় একটি শারীরিক ভেন্যু কেনার জন্য সক্রিয় আলোচনায় রয়েছেন। রাজধানীর যাতায়াতের দূরত্বের মধ্যে জমি কেনার সিদ্ধান্তটি দেখায় যে এই গোষ্ঠীটি কেবল রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের রিংকে চুম্বন করছে না, তবে এই মেয়াদের অনেক পরে ওয়াশিংটনে জড়িত থাকার পরিকল্পনা রয়েছে।
যেমনটি আপনি আশা করতে পারেন, ডায়ালগ বা এটি সম্পর্কে কী সম্পর্কে পুরো তথ্য উপলব্ধ নেই। অনলাইন বিবরণগুলি এটিকে দাভোসের একটি নিখুঁত-ডাউন, কম স্বচ্ছ, বৌদ্ধিক গা dark ় ওয়েব-সংশ্লেষিত সংস্করণের মতো শোনায়-যেখানে সু-সংযুক্ত লোকেরা আশেপাশে বসে এবং দুষ্টু ধারণাগুলি নিয়ে আলোচনা করে যা আমেরিকান কৃষকরা কেবল পায় না। অ্যাক্সিওস লিখেছেন যে এই ইভেন্টে অংশ নেওয়ার জন্য আমন্ত্রিত একটি সূত্র এটিকে “বিশ্বব্যাপী অভিজাতদের তাদের ফোন এবং সোশ্যাল মিডিয়া, নিউজ মিডিয়া এবং তাদের স্টেকহোল্ডারদের চাপ থেকে দূরে আদর্শিক রেখাগুলিতে খোলামেলা কথা বলার সুযোগ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে।” সিমোন কলিন্স, সেই কুখ্যাত প্রোথালিস্ট দম্পতির অর্ধেক যা দুর্ভাগ্যজনক মিডিয়া গ্লো-আপ ছিল কিছুক্ষণ আগে, আগে কাজ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে।
ক ওয়েবসাইট এটি ডায়ালগের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে হয় নিজেকে গ্রুপের গোপনীয়তা nds ণ দেয়। কোনও ইমেল ঠিকানা এবং ট্যাগলাইন ব্যতীত সাইটে খুব বেশি কিছুই নেই: “নেতারা-রেকর্ড অফ-রেকর্ডটি নিয়ে আলোচনা করতে ডায়ালগে যোগদান করেন।” আমরা এই ইমেলটি গ্রুপের পরিকল্পনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে ব্যবহার করেছি। গিজমোডোও প্যালান্টির হয়ে থিয়েলে পৌঁছেছিলেন।
ধনী ও শক্তিশালীরা সর্বদা তাদের নিজস্ব এজেন্ডাগুলি এগিয়ে নিতে একচেটিয়া, গোপনীয় ক্লাবগুলি ব্যবহার করেছে, সুতরাং এটি অবশ্যই ট্র্যাক করে যে টেক অলিগার্কসের নতুন ব্যান্ডটি তাদের নিজস্ব ফোরামটি চাইবে যা থেকে বিশ্ব আধিপত্যের পরিকল্পনা করা যায়, বা তারা যে ষড়যন্ত্র করছে তা যা কিছু হয়। এই গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা থিয়েল ব্যবসা, প্রযুক্তি এবং রাজনীতির একজন প্রধান খেলোয়াড় এবং বর্তমান প্রশাসনের সাথে সংযুক্ত প্রভাবের ক্ষেত্রগুলির মধ্যে এবং বাইরে চলে গেছে। তাঁর অনেক সহযোগী এবং বন্ধু বর্তমানে অবস্থান আছে সরকারে, এবং পালান্টির ট্রাম্প হোয়াইট হাউসের পক্ষে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন অর্থোপার্জন মুঠো হাত। ডায়ালগটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আরেন হফম্যান, আরেক প্রযুক্তি বিগভিগ এবং অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টর।
অন্যান্য গোপনীয় গোষ্ঠীর সাথে “শীতলতা” এর দিক থেকে ডায়ালগটি কীভাবে মেলে তা স্পষ্ট নয়। ইয়েলের স্কাল অ্যান্ড হোনস সোসাইটি (“মৃত্যুর ব্রাদারহুড” নামেও পরিচিত), যেখানে একাধিক রাষ্ট্রপতি সদস্য ছিলেন এবং প্রেসকোট বুশ, কিংবদন্তি অনুসারেগেরোনিমোর মাথার খুলি চুরি করতে সহায়তা করেছে, স্পষ্টতই বেশ উঁচুতে রয়েছে। তারপরে বোহেমিয়ান গ্রোভ আছে, অদ্ভুত ক্যালিফোর্নিয়া রিট্রিট যেখানে শক্তিশালী ছেলেরা বনের মধ্যে প্রস্রাব করতে একত্রিত হয়, আনুষ্ঠানিক পোশাক পরেন এবং একটি বিশাল পেঁচা মূর্তির উপাসনা করেন। আপনার মাইলেজটি কতটা শীতল (বা না) তা পরিবর্তিত হতে পারে। বিল্ডারবার্গ গ্রুপ নিজেই, যদিও অশুভ, সর্বদা কেবল একটি বলে মনে হয়েছিল বিরক্তিকর, যদিও নেফারিয়াস, ব্যবসায়িক সভাযেখানে বিশ্বের নেতারা একত্রিত হন যে কীভাবে গ্লোবের বিজয়ীদের জিততে হবে তা নিয়ে আলোচনা করতে। ডায়ালগটি পেশাদার নার্দের একটি ক্যাডার দ্বারা কর্মরত, এটি বিশেষত শীতল হওয়ার সম্ভাবনা কম বলে মনে হয় – তবে বলার উপায় নেই।