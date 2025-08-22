গোমিনহো কালো heritage তিহ্যকে অস্বীকার করেছেন এবং ব্রাজিলের সমালোচনা এবং ভবিষ্যতের কথা বলেছেন

উপস্থাপক গায়কের পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে লড়াই করার বিষয়টিও অস্বীকার করেছিলেন
সংক্ষিপ্তসার
গোমিনো প্রতা গিলের কাছ থেকে heritage তিহ্য পাওয়ার বিষয়ে গুজব অস্বীকার করেছিলেন, শোকের প্রতি শ্রদ্ধার অভাবের সমালোচনা করেছিলেন এবং জোর দিয়েছিলেন যে কাজটি তাকে কঠিন মুহূর্তটি কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করেছিল।
গোমিনো এই বছরের জুলাইয়ে মারা যাওয়া প্রতা গিলের কাছ থেকে heritage তিহ্য পাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছিলেন। তাঁর মতে, গুজব জিতেছে এবং তার মা এমনকি কলও পেয়েছিলেন এমন অনুপাত দেখে তিনি ভীত হয়েছিলেন।
“আমরা একটি কুকুরের জগতে বাস করি, কেউ আমাকে গাড়িতে উঠতে, আমাকে একটি এটিএম এ ফেলে দেওয়ার জন্য এবং আমি কিছু প্রত্যাহার করতে পারি বলে মনে করি। এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক। লোকেরা আমার মাকে ডাকছিল। এই মুহুর্তে আমি ভেবেছিলাম:” আমাকে এই স্টপটি অস্বীকার করতে হবে। ” গ্লোব।
তিনি সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে সমালোচিত হওয়ার জন্য আফসোস করেছেন এবং বলেছিলেন যে তিনি মন্তব্য করার কারণে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার কথাও ভেবেছিলেন। তিনি বলেন, “আমি অনেক কিছু দ্বারা বাতিল হয়ে গিয়েছি, তবে আমি ভেবেছিলাম এটিই ঘটেছিল, লোকেরা আমাদের শোককে, আমার, ক্যারল, পরিবার থেকে খুব নিষ্ঠুর থেকে সম্মান করে না,” তিনি বলেছিলেন।
“এই সমস্ত বিড আমাকে আবার বেঁচে থাকার জন্য, অর্থ সংগ্রহ করতে এবং এমন জায়গায় যেতে বাধ্য করেছিল যেখানে লোকেরা এই চেহারা রাখে না, যেখানে আমি কোনও পাবলিক ব্যক্তি নই, যেখানে আমি কেবল একজন ব্যক্তি (… …) আমি ব্রুনার জন্মদিনে (মার্কেজাইন) ক্যারল (ডেকম্যান) এর সাথে এটি নিয়ে কথা বলছিলাম।
গোমিনহো ব্যাখ্যা করেছেন যে কাজটি তাকে ব্রাজিলে থাকতে সহায়তা করেছিল এবং মনে করে। এই মাসে, তিনি মাল্টিশো প্রোগ্রামের আগে তার তৃতীয় মরসুম শুরু করেছিলেন “টিভিজ লাইভ”। এর আগে, তিনি প্রতা গিল এবং ড্যানিয়েলের পাশাপাশি আকর্ষণটি উপস্থাপন করেছিলেন, এখন মেরিনা সেনার বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
“মেরিনা এবং আমি খুব কাছাকাছি ছিলাম না, আমরা ইতিমধ্যে একে অপরকে চিনতাম ব্ল্যাকের কারণে, যিনি আমাদের পরিচয় করিয়েছিলেন এবং আমি ইতিমধ্যে তার কাজটি শুরু থেকেই অনুসরণ করেছি, তবে তার সাথে আরও ঘনিষ্ঠভাবে বেঁচে থাকা দুর্দান্ত, তিনি যেভাবে হালকা, সত্য, ছিটকে পড়েছেন তা দেখে খুব ভাল লাগছে,” তিনি প্রশংসা করেছিলেন।