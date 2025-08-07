গোমেজ প্যালাসিওতে বোর্ড পাস করার সময় ট্রেলার বক্স ক্ষতিগ্রস্থ হয়

গোমেজ প্যালাসিও শহরে একটি স্পিড রিডুসার পাস করার পরে একটি ট্রেলারের বাক্সটি তার কাঠামোতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল, দুর্ঘটনার কারণে ইউনিটটি স্থির ছিল।
বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে সাতটার দিকে সান্তা রিতা বুলেভার্ডে, একটি রিফ্রেশমেন্ট সংস্থার বিতরণ কেন্দ্রের (সিডিআইএস) সুবিধাগুলির সামনে এই ঘটনাগুলি ঘটেছিল।
এটি ফ্রেইটলাইনার ব্র্যান্ড, গোল্ড কালার, 2016 মডেলটির একটি ট্র্যাক্টোকামিয়েন, যা ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস (এসপিএফ) থেকে লাইসেন্স প্লেট বহন করে।
ইউনিটটি 29 বছর বয়সী জুয়ান আন্তোনিও হিসাবে চিহ্নিত একজন পুরুষ দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল।
এই ব্যক্তিটি বলেছিলেন যে গতিতে যাওয়ার সময়, একটি বোর্ড পাস হয়ে যায় এবং সেই সময় শুকনো বাক্সের ধাতব কাঠামো ভেঙে যায়, যা তাকে অগ্রসর হতে বাধা দেয়।
কিছু গাড়িচালক যারা জায়গাটির চারপাশে প্রচার করেছিলেন এবং দুর্ঘটনাটি অবিলম্বে অবিলম্বে রাজ্য জরুরী ব্যবস্থা 911 কে সত্যের প্রতিবেদন করার জন্য ডেকেছিলেন তা পর্যবেক্ষণ করেছেন।
ঘটনার পরে কোনও আহত লোক ছিল না, যদিও উল্লিখিত ট্রেলারটিতে উপাদানগুলির ক্ষতিগুলি বড় ছিল।
একটি বিশেষ ক্রেনের উপস্থিতি ক্ষতিগ্রস্থ বাক্সটি সরাতে এবং এটি তার আশ্রয়ের জন্য একটি সিটি করালটিতে প্রেরণ করতে সক্ষম হতে হবে।
বিশেষজ্ঞ বিভাগের কর্মীরা, ট্র্যাফিক এবং পৌরসভা রাস্তাগুলির সাবডিরেকেনকে নিযুক্ত করা হয়েছে।
বেশ কয়েক মিনিটের কাজ শেষে, অবশেষে প্রচলনটি প্রকাশ করা হয়েছিল এবং উপস্থিত কর্পোরেশনগুলি অন্য কোনও অভিনবত্ব ছাড়াই জায়গা থেকে সরে এসেছিল।