গোম্বে অনলাইন কেলেঙ্কারীর জন্য ছয় জালিয়াতি জেল, ডিভাইসগুলি বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দিয়েছেন

গোম্বে রাজ্য হাই কোর্ট ২ ও ৩ এর বিচারপতি এইচ এইচ কেরেং এবং আবদুলহামিদ ইয়াকুবু, ৫ আগস্ট, ২০২৫ সালে গম্ব্বে বসে, দোষী সাব্যস্ত ও মাইগারি আব্বা, জোসেফ স্যামুয়েল বুলাস, কাশেউর জোসেফ জোসেফ, এমমানুয়েল ডিলিবে, লাইভাইট আইব্রাহিম, এবং আওলোওলো মার্টিন্সের জন্য কারাদণ্ড দিয়েছেন।
বিশ্বাস, প্রতারণা এবং ছদ্মবেশ লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে এক গণনা অভিযোগে অর্থনৈতিক ও আর্থিক অপরাধ কমিশনের (ইএফসিসি) গম্ব্ব জোনাল অধিদপ্তর কর্তৃক পৃথকভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।
জোসেফ স্যামুয়েল বুলাসের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ জানিয়েছে যে ২০২৪ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে তিনি যুক্তরাজ্যের একজন প্রাক্তন রাজার প্রহরী একজন পিটার এলিসকে নকল ফেসবুক এবং টিকটোক অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছিলেন এবং বেশিরভাগ উপহার কার্ডের মাধ্যমে তাকে অর্থ প্রেরণে অনর্থক শিকারদের প্রলুব্ধ করেছিলেন।
তিনি প্রতারণামূলকভাবে প্রক্রিয়াটিতে $ 1,500 পেয়েছিলেন, এটি ধারা 321 এর বিপরীতে একটি অপরাধ এবং পেনাল কোড আইনের ধারা 324 এর অধীনে শাস্তিযোগ্য।
সমস্ত আসামিরা তাদের নিজ নিজ অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন। প্রসিকিউশন কাউন্সেল এসই ওকেমিনি এবং এবি কেওয়্যার আদালতকে তাদের দোষী সাব্যস্ত ও সেই অনুযায়ী সাজা দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন, যখন প্রতিরক্ষা পরামর্শদাতাকে লেন্সের জন্য আবেদন করেছিলেন।
বিচারপতি কেরেং এবিবিএকে ছয় মাসের কারাদণ্ড বা ₦ 60,000 জরিমানা, এবং মার্টিনসকে ছয় মাসের কারাদণ্ডে বা 50,000 ডলার জরিমানা হিসাবে সাজা দিয়েছেন।
বিচারপতি ইয়াকুবু বুলাস, জোসেফ, দিলিব এবং ইব্রাহিমকে ২৪ মাসের কারাদন্ডে বা প্রত্যেকে ₦ 50,000 জরিমানা করে সাজা দিয়েছেন।
আদালত আরও আদেশ দিয়েছিল যে তদন্তের সময় ২.৮ মিলিয়ন ডলার পুনরুদ্ধার করা হয়েছে, অপরাধের অর্থ, ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হবে।
এছাড়াও, গ্রেপ্তারের সময় জব্দ করা একটি ল্যাপটপ এবং পাঁচটি মোবাইল ফোন, অপরাধের যন্ত্র হিসাবে চিহ্নিত, নাইজেরিয়ার ফেডারেল সরকারকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল।
দোষী সাব্যস্ত হওয়া ইএফসিসির গোয়েন্দা সংস্থাগুলি অনুসরণ করেছিল যার ফলে সন্দেহভাজনদের গ্রেপ্তার, তদন্ত এবং মামলা -মোকদ্দমা ঘটেছিল।