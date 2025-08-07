গোম্বে: অভিযোগ করা ফৌজদারি ষড়যন্ত্রের জন্য পুলিশ দু’জন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেছে

অপরাধী ষড়যন্ত্র এবং দোষী হত্যাকাণ্ডের অপরাধ করার অভিযোগে দু’জন সন্দেহভাজনকে গোম্বে পুলিশ কমান্ড গ্রেপ্তার করেছে, যার ফলে অন্য ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছিল।
গ্রেপ্তার হওয়া দু’জন সন্দেহভাজন হলেন বাবায়ো মুসা এবং জায়েদু সানী, যখন বর্তমানে বৃহত্তর দু’জন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা চলছে।
এই নিশ্চিতকরণটি পিপিআরও, ডিএসপি বুহারি আবদুল্লাহি কমান্ডের এক বিবৃতিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এটিকে গোম্বের আক্কো এলজিএ কুমোতে সংঘটিত অপরাধী ষড়যন্ত্র এবং দোষী হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত একটি করুণ ঘটনা হিসাবে বর্ণনা করে।
তাঁর মতে, “06/08/2025 -এ প্রায় 1015 ঘন্টা, কুমো, কুমো -এর এক দহিরু আহমেদ আক্কো বিভাগীয় সদর দফতরে জানিয়েছেন যে, একই দিনে প্রায় 0930 ঘন্টা, তার ছোট ভাই, একটি ছোট ভাই, 22 বছর, 22 বছর ধরে আক্রমণ করা হয়েছিল।”
সন্দেহভাজন আক্রমণকারীরা বিশ্বাস করা হয়েছিল: বেবায়ো মুসা, 20 বছর বয়সী, জায়েদু সানী, 18 বছর বয়সী সুলায়মান (নাম অজানা), এবং উসামা (নাম অজানা), কুমোর জৌরো মুসা কোয়ার্টারের সমস্ত বাসিন্দা।
“উপরে বর্ণিত সন্দেহভাজনরা অভিযোগ করেছে যে ষড়যন্ত্র এবং সহিংসভাবে শিকারকে ম্যাচেটস দিয়ে আক্রমণ করেছিল, মাথা ও পেটে গুরুতর আহত করে, তাকে অজ্ঞান করে ফেলেছিল।
“এই হামলাটি সন্দেহের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল যে এই ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি সম্প্রদায়ের একাধিক মোটরসাইকেলের চুরির জন্য দায়বদ্ধ ছিল।
“এই প্রতিবেদনটি পাওয়ার পরে, বিভাগীয় পুলিশ কর্মকর্তা, সিএসপি অ্যাডাম এনগুবডোর নেতৃত্বে পুলিশ সদস্যদের একটি দল দ্রুতই ঘটনাস্থলে জড়ো হয়েছিল। ভুক্তভোগীকে তাড়াতাড়ি কুমোতে জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে একজন চিকিত্সক চিকিত্সক দ্বারা আগত তাকে দুঃখের সাথে মৃতের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।
“তবে, প্রাথমিক সাক্ষাত্কারের সময়, গ্রেপ্তার হওয়া সন্দেহভাজনরা এই হামলার কথা স্বীকার করেছে, মোটরসাইকেলের ছিনতাইয়ের বারবার মামলার বিষয়ে সম্প্রদায়ের উদ্বেগের কথা উল্লেখ করে,” তিনি বলেছিলেন।
কমান্ডটি যে কোনও ধরণের ভিড় কর্ম বা ভিজিলিটিজমের দৃ strongly ়তার সাথে নিন্দা করেছে, অন্যদিকে জনসাধারণের সদস্যদের মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সাথে জড়িত অভিযোগ নির্বিশেষে আইনটি তাদের নিজের হাতে নেওয়ার অধিকার নেই, কারণ এই জাতীয় কাজগুলি আইনের অধীনে অপরাধী এবং শাস্তিযোগ্য।
পিপিআরও যোগ করেছে, “আমরা সমস্ত বাসিন্দাকে আইনী তদন্ত এবং উপযুক্ত পদক্ষেপের জন্য নিকটস্থ থানায় অভিযোগ, সন্দেহ বা অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপের প্রতিবেদন চ্যানেল করার আহ্বান জানাই।”
তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন যে মামলাটি এখন রাজ্য ফৌজদারি তদন্ত বিভাগে (এসসিআইডি), গোম্বে, বিচক্ষণ তদন্ত ও মামলা -মোকদ্দমার জন্য।