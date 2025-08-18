গোলাপগুলি জানতে

রোজ অফ ট্রেলি ইন্টারন্যাশনাল ফেস্টিভাল, আইরিশ সংস্কৃতি এবং heritage তিহ্যের একটি historic তিহাসিক উদযাপন যা বিশ্বব্যাপী আইরিশ সম্প্রদায়কে সংযুক্ত করে, এই সপ্তাহান্তে কো কেরিতে ফিরে আসে।
পাঁচ দিনের এই উত্সবটি আন্তর্জাতিক রোজ অফ ট্রেলির নির্বাচনের সমাপ্তি ঘটায়, স্থানীয়ভাবে এবং বিশ্বজুড়ে আয়ারল্যান্ড এবং উত্সবটির প্রতিনিধিত্ব করবে এমন মহিলার জন্য এক বছরব্যাপী রাষ্ট্রদূত ভূমিকা।
আয়ারল্যান্ডের ফ্ল্যাগশিপ ফ্যামিলি ফেস্টিভাল, দ্য রোজ অফ ট্রেলি ফেস্টিভাল, পাঁচ দিন এবং রাতের প্যারেড, গালা ফাংশন, সম্প্রদায় অনুষ্ঠান, বিনোদন, টেলিভিশন রোজ সিলেকশন নাইটস এবং আরও অনেক কিছুতে হোস্ট খেলেছে।
এই বছর, আয়ারল্যান্ড এবং বিদেশের প্রতিনিধিত্বকারী গোলাপগুলি সোমবার, 18 আগস্ট এমটিইউতে কেরি স্পোর্টস একাডেমির মঞ্চে নেমে আসবে, এবং ১৯ আগস্ট মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট, বিডির কাছ থেকে ট্রেলির ২০২৫ রোজ হয়ে ওঠার জন্য একটি বিডে বিডে একটি বিডে একটি বিডে চ্যাট করতে হবে।
লাইভ ইভেন্টগুলি আরটি ওয়ান এবং আরটি é প্লেয়ার উভয় রাতেই রাত ৮ টা থেকে আইরিশ সময় থেকে প্রচারিত হবে।
এই বছর শিরোনামের জন্য 32 টি গোলাপের মধ্যে উত্তর আমেরিকা থেকে নয় জন মহিলা, আপনি নীচে তাদের নিজস্ব কথায় জানতে পারেন।
এই বছর ট্রালি আশাবাদীদের অন্যান্য গোলাপ আর্মাগ, কার্লো, কর্ক, ডাবলিন, ডাউন, ফারমানাঘ, জার্মানি, কেরি, লাওস, লিমেরিক, লংফোর্ড, লন্ডন, লাক্সেমবার্গ, মায়ো, মেথ, নিউজিল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া, সিডনি, সিডনি, সিডনি, সিডনি, সিডনি, টিরোন, ইউনাইটেড আরবফোর্ডের প্রতিনিধিত্ব করছেন।
উত্সব শুরু হওয়ার সাথে সাথে সমস্ত গোলাপ শুক্রবার ট্রেলিতে স্টাইলে এসেছিল:
অ্যারিজোনা – কলিন কেলাহান -পিয়ারসন
হ্যালো! আমি কলিন কেলাহান-পাইয়ারসন, 29 বছর বয়সী অ্যারিজোনার স্থানীয় স্থানীয় চলাচল, নিরাময় এবং অন্যকে সাফল্য অর্জনে সহায়তা করার জন্য। আমি স্পুনার স্পোর্টস ইনস্টিটিউটে শারীরিক থেরাপি টেকনিশিয়ান এবং রোগী পরিষেবাদি সমন্বয়কারী হিসাবে কাজ করি, আঘাত পুনরুদ্ধার এবং পারফরম্যান্স প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমস্ত বয়সের অ্যাথলিটদের সমর্থন করে। আমার আইরিশ heritage তিহ্য আমার মাতামহের পক্ষ থেকে এসেছে, মূলত কাউন্টি আর্মাগ, মোনাঘান এবং ডোনেগাল থেকে। আমি এবং আমার বোন পঞ্চম প্রজন্মের আইরিশ আমেরিকান হতে পেরে গর্বিত! একজন উত্সাহী আইরিশ নৃত্যশিল্পী, আমি গত 11 বছর ধরে ব্র্যাকেন স্কুল অফ আইরিশ নৃত্যে গর্বের সাথে শিখিয়েছি। অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে অনুশীলন বিজ্ঞানের স্নাতক এবং নৃত্যের একজন নাবালকের সাথে স্নাতক, আমি শারীরিক থেরাপিতে আমার ডক্টরেট উপার্জন এবং পেডিয়াট্রিক্স, অ্যাথলেটিক্স বা আদর্শভাবে উভয় ক্ষেত্রেই বিশেষীকরণের স্বপ্ন দেখি। আমি তরুণ ক্রীড়াবিদদের স্থিতিস্থাপকতা দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং তাদের জীবনে স্থায়ী প্রভাব ফেলতে আশা করি। আমি সক্রিয় থাকতে পছন্দ করি, বাইরের দিকে অন্বেষণ করতে, নতুন বার এবং রেস্তোঁরা চেষ্টা করে এবং আমার 2 বছর বয়সী বিগল ডেইজি নিয়ে খেলতে পছন্দ করি। আমি অন্যকে উন্নীত করার এবং আমি যা কিছু করি তার জন্য শক্তি, সহানুভূতি এবং শ্রেষ্ঠত্ব আনার ইচ্ছা দ্বারা চালিত।
বোস্টন – মায়েভ কেলি
হ্যালো! আমি মায়েভ, আমি ২৮ বছর বয়সী এবং আমি রোজ অফ ট্রেলিতে বোস্টন এবং নিউ ইংল্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য সম্মানিত। আমি ম্যাসাচুসেটস ওয়েস্ট রক্সবারিতে বড় হয়েছি এবং তারপরে গ্যালওয়েতে চারটি অবিস্মরণীয় বছর কাটিয়েছি, যেখানে আমি আইন, সমাজবিজ্ঞান এবং রাজনীতিতে একটি ডিগ্রি নিয়ে গ্যালওয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়েছি। আমার মাতামহ দাদা -দাদি হলেন ক্লারেমোরিস, কো। বড় হয়ে আমরা ট্রেলিতে অনেক গ্রীষ্ম কাটিয়েছি এবং এটি সর্বদা দ্বিতীয় বাড়ির মতো অনুভূত হয়েছে। আমার বাবা তার 20 এর দশকে বোস্টনে চলে এসেছিলেন এবং আমাদের পরিবার তখন থেকেই এখানে গর্বের সাথে বদ্ধমূল রয়েছে। আমি প্রথম প্রজন্মের কলেজ স্নাতক এবং বর্তমানে মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করছি। সম্প্রতি, আমি একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ নার্স প্র্যাকটিশনার হওয়ার স্বপ্নটি অনুসরণ করতে নাইট ক্লাস শুরু করেছি। আমি সত্যই বিশ্বাস করি যে আপনার পথটি পরিবর্তন করতে খুব বেশি দেরি হয় না – আপনি যখন আপনার হৃদয় অনুসরণ করেন, বাকিগুলি জায়গায় পড়ে যাবে। আমি আমার সহকর্মী গোলাপের সাথে দেখা করতে, একবারে আজীবন অভিজ্ঞতাটি আলিঙ্গন করতে এবং বোস্টন এবং নিউ ইংল্যান্ড গোলাপ হিসাবে ট্রেলিতে ফিরে আসতে পেরে আমি খুব উচ্ছ্বসিত!
ওহিও – ফিওনা কনওয়ে
হ্যালো! আমার নাম ফিওনা। আমার ক্লিভল্যান্ড থেকে 22 বছর বয়সী, ওহ। আমার পূর্বসূরী কাউন্টি মায়ো, বালিক্রয়, ডোনা, যেখানে আমার দাদা -দাদি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেখানে ফিরে এসেছিলেন। আমি আমার আইরিশ heritage তিহ্যের জন্য খুব গর্বিত যা আমাকে আইরিশ নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পরিচালিত করেছিল। আমি অ্যাড্রিয়ান কলেজের সুমা কাম লাউড স্নাতক এবং ওহিও স্টেট ইউনিভার্সিটির ডক্টরেট অফ ফিজিকাল থেরাপি প্রোগ্রামে গ্রহণ করা হয়েছে। আমি বর্তমানে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থোপেডিক পুনর্বাসন এবং বায়োমেকানিক্স ল্যাবরেটরিতে গবেষণা সহকারী হিসাবে কাজ করি কার্টিলেজ ডিজেনারেশন পোস্ট পূর্ববর্তী ক্রুশিয়াল লিগামেন্ট পুনর্গঠন শল্য চিকিত্সা এবং অ্যাড্রিয়ান কলেজের প্রধান ফিগার স্কেটিং কোচ। আমি টিম ইউএসএ সিঙ্ক্রোনাইজড স্কেটিংয়ের সদস্য এবং সুইজারল্যান্ড এবং পোল্যান্ড উভয় ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক ইভেন্টে অংশ নিয়েছি। ভবিষ্যতে, আমি অলিম্পিকে শারীরিক থেরাপিস্ট হিসাবে কাজ করার এবং টিম আয়ারল্যান্ডের জন্য প্রথম সিঙ্ক্রোনাইজড স্কেটিং দল গঠনের পরিকল্পনা করছি। স্কেটিংয়ের বাইরে, আমি গ্রেট লেকস পাইপ ব্যান্ডের সাথে একজন টেনার ড্রামার, স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে ওয়ার্ল্ড পাইপ ব্যান্ড চ্যাম্পিয়নশিপের মতো ইভেন্টগুলিতে প্রতিযোগিতা করছি!
অটোয়া – আইডান রাসেল
হাই! আমি আইডান, আমি ২ 27 বছর বয়সী এবং আমি ছয় বছর আগে অটোয়ায় চলে এসেছি আমার মাস্টারকে আন্তর্জাতিক বিষয়গুলিতে সম্পূর্ণ করতে, কূটনীতি এবং বৈদেশিক নীতিতে বিশেষজ্ঞ। আমি তখন থেকেই কূটনীতিক হিসাবে কানাডার বিদেশী সেবায় গৃহীত হয়েছি এবং বর্তমানে দেশীয় পরিষেবাগুলিতে কাজ করছি। আয়ারল্যান্ড এবং কানাডার দ্বৈত নাগরিক হিসাবে, আমি গত বছর কানাডার দূতাবাসে আয়ারল্যান্ডে ট্রেড কমিশনার পরিষেবা নিয়ে ডাবলিনে জীবনযাপন ও কর্মরত থাকার সুযোগ পেয়েছি। কাজের বাইরে, আমি একটি ফ্রিল্যান্স বিপণন ব্যবসা পরিচালনা করি, ক্যাপ্টেন মাই ভলিবল দলগুলি, এবং সাধারণত পিকআপ পাদদেশ, পেইন্টিং, পড়া, বন্ধুদের জন্য রান্না করা বা পাইলেটগুলিতে যাওয়ার জন্য পাওয়া যায়। আমার বাবা, যিনি আয়ারল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ক্রিসমাসের ঠিক আগে পাস করেছিলেন, তিনি সর্বদা বলেছিলেন যে আয়ারল্যান্ডের প্রতি আমার ভালবাসা “আমার রক্তে” ছিল। এটি আমার সমুদ্রের সাঁতারের প্রতি আমার ভালবাসায়, শোকের মধ্যে হাইকস, কীভাবে আমার হৃদয় ফুলে উঠেছে প্রিয়জনদের কুম্নুল সৈকত, সেখানে বাড়িতে অনুভূতির অবর্ণনীয় বোধ এবং এক কাপ চা এক কাপের সাথে এক কাপ চাঞ্চল কীভাবে সবকিছু আরও ভাল করে তোলে। অটোয়া রোজ হিসাবে সেই ভালবাসাকে সম্মান জানানো মানে সবকিছু।
ফিলাডেলফিয়া – শ্যানন এমেরি
হাই! আমি শ্যানন এমেরি, 26, পেনসিলভেনিয়ার ফিলাডেলফিয়া অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছি এবং বেড়ে ওঠেন যেখানে আমি উচ্চ বিদ্যালয়ের বিশেষ শিক্ষার শিক্ষক হিসাবে কাজ করি। আমি ওয়েস্ট চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মিডল গ্রেড সায়েন্স এবং বিশেষ শিক্ষায় স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছি, যেখানে আমি আমার সোররিটির জন্য কমিউনিটি সার্ভিসের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবেও কাজ করেছি – স্থানীয় গার্ল স্কাউটগুলির জন্য লিখিত প্রোগ্রামগুলি এবং শিশু নির্যাতন আমেরিকা প্রতিরোধকে সমর্থন করে। আমি যুবতী মহিলাদের ক্ষমতায়ন সম্পর্কে উত্সাহী। স্কুলে, আমি এভিডাম আত্মঘাতী প্রতিরোধ ক্লাবকে পরামর্শ দিই এবং শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস এবং সম্প্রদায় গঠনে সহায়তা করার জন্য একটি মেয়েদের সহায়তা গোষ্ঠীর সহ-প্রতিষ্ঠা করেছি। আমি সম্প্রতি ইমাকুলাটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষাগত নেতৃত্বে আমার মাস্টার্স শেষ করেছি এবং এই গ্রীষ্মে আমার ডক্টরাল প্রোগ্রাম শুরু করব। আমি যখন শিক্ষকতা করছি না বা পড়াশোনা করছি না, তখন আমি পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং আমার কুকুর, ক্লোভার এবং জেমসনের সাথে সময় কাটাতে পছন্দ করি। আমার আইরিশ শিকড়গুলি কেরিতে আমার সবচেয়ে শক্তিশালী সম্পর্কের সাথে ডোনেগাল, মিঠ, কিল্ডারে, ডাবলিন এবং কর্কে ফিরে আসে। ১৯২২ সালে কেরি থেকে আমেরিকা পর্যন্ত আমার দাদী এলিজাবেথের যাত্রায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমি সেই উত্তরাধিকারকে রোজ অফ ট্রেলি ফেস্টিভ্যালে গোলাপ হিসাবে উপস্থাপন করতে পেরে গর্বিত।
টেক্সাস – সারা কোস্টা
হাই, তুমি সব! আমার নাম সারা, এবং আমি 2025 টেক্সাস রোজ হতে পেরে শিহরিত। আমি 21 বছর বয়সী এবং গর্বের সাথে টেক্সাসের অস্টিন থেকে এসেছি। আমি বর্তমানে অস্টিনের টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক যোগাযোগ এবং পার্সিয়ান ভাষা অধ্যয়ন করছি, যেখানে আমি সম্প্রদায়, সংযোগ সম্পর্কে এবং আমি যা করতে পারি তার সবই শিখছি! আইরিশ নৃত্য গত 15 বছর ধরে আমার জীবনের একটি বিশাল অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে, আমাকে আত্মবিশ্বাস, আজীবন বন্ধুত্ব এবং আমার heritage তিহ্যের গভীর গর্ব খুঁজে পেতে সহায়তা করে। আমার আইরিশ শিকড়গুলি কলোনি, কাউন্টি স্লিগো থেকে আগত, এমন একটি জায়গা যা আমি আমার হৃদয়ের কাছাকাছি রেখেছি। আমার অবসর সময়ে, আমি ভিনটেজ ট্রেজারারের জন্য থ্রাইফিট করা, নতুন কফি শপগুলি সন্ধান করতে এবং অন্যকে অনুপ্রাণিত করতে এবং উন্নত করতে অনলাইনে আমার থাইরয়েড ক্যান্সার যাত্রা ভাগ করে নিতে পছন্দ করি। আমি সংবাদটি পড়তেও পছন্দ করি এবং আয়ারল্যান্ডের সর্বশেষ ঘটনাগুলিতে আপ টু ডেট রাখার উপভোগ করেছি। আন্তর্জাতিক মঞ্চে টেক্সাসের প্রতিনিধিত্ব করা এমন সম্মানের বিষয় এবং আমি আমাদের ভাগ করা আইরিশ সংস্কৃতি উদযাপন করতে, নতুন স্মৃতি তৈরি করতে এবং এই গ্রীষ্মে ট্রেলিতে অনেক আশ্চর্যজনক লোকের সাথে দেখা করতে পেরে আমি খুব আগ্রহী।
টরন্টো – রাহেল হোয়ার
হাই! আমি রাহেল, এবং আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং বেড়েছি কানাডার টরন্টোর ঠিক বাইরে। আমার আইরিশ শিকড়গুলি আমার বাবার কাছ থেকে এসেছে, যিনি অল্প বয়স্ক হিসাবে কানাডায় চলে এসেছিলেন। আমি সম্প্রতি টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি ডিগ্রি এবং নারী ও লিঙ্গ অধ্যয়নের একজন নাবালিকা নিয়ে স্নাতক হয়েছি। এই শরত্কালে, আমি সেন্ট ফ্রান্সিস জাভিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছি শিক্ষাব্যবস্থা শুরু করতে এবং আমার উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার স্বপ্নের দিকে কাজ করছি। সম্প্রদায়ের জড়িততা আমার কাছে অনেক অর্থ। আমি গত তিন বছর ধরে সেল্টিক ফল ফেস্টিভ্যালে স্বেচ্ছাসেবীর কাজ করেছি এবং মুডগার্ল, টাইগার জিট সিং ফাউন্ডেশন এবং এরিনোকেকিডসের মতো সংস্থাগুলিকে সমর্থন করেছি। আমার প্রিয় প্রকল্পগুলির মধ্যে একটি আমার স্থানীয় হাসপাতালে নবজাতকের জন্য টুপি বুনছে, আমার নানা রোজালিনের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো, যিনি অভাবী বাচ্চাদের জন্যও বুনন করেছিলেন। আমি চার বছর বয়স থেকেই আইরিশ নাচছিলাম এবং এখন আমি আমার ছোট বোনকে উত্সাহিত করতে এবং প্রতিযোগিতায় সহায়তা করতে পছন্দ করি। আমি স্পিনিং, যোগ এবং দৌড়ের একটি বড় অনুরাগীও – এবং আমি এমনকি টরন্টো ম্যারাথনেও দৌড়েছি!
ওয়াশিংটন, ডিসি – সোরাচা ম্যাকগ্রা
ডায়া ধুইট! আমার নাম সোরচা, আমার বয়স 25 বছর, এবং 2025 ওয়াশিংটন ডিসি রোজ হিসাবে মার্কিন রাজধানীর প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে আমি সম্মানিত। আমি ডাবলিনে জন্মগ্রহণ করেছি এবং সারা জীবন আয়ারল্যান্ড এবং ওয়াশিংটন ডিসি উভয়কে বাড়িতে কল করার আনন্দ পেয়েছি। আমার দুর্দান্ত বাবা -মা মূলত ক্লারেমোরিস, কাউন্টি মায়ো থেকে এসেছেন – যা আমার হৃদয়ে একটি বিশেষ জায়গা রাখে। আমি আমার শৈশবের কিছু অংশ সেখানে কাটিয়েছি এবং মায়ো জিএএ – আপ মায়ো -এর জন্য আজীবন প্রেম বিকাশ করেছি! আমি বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম উন্নয়ন সংস্থা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক গ্রুপে জুনিয়র পেশাদার সহযোগী হিসাবে কাজ করি। এটি দারিদ্র্যের অবসান ঘটাতে এবং আরও টেকসই গ্রহ তৈরি করার মিশনে অবদান রাখতে অবিশ্বাস্যভাবে পুরস্কৃত। আমি ইউনিভার্সিটি কলেজ ডাবলিন, রাজনীতি, দর্শন এবং অর্থনীতিতে আমার স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছি এবং এই শরত্কালে আমি জর্জিটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাকডোনফ স্কুল অফ বিজনেসে একটি মাস্টার্স প্রোগ্রাম শুরু করব – একটি উত্তেজনাপূর্ণ নতুন অধ্যায়! কাজের বাইরে, আমি যোগব্যায়াম অনুশীলন করতে, রান, বেকিং এবং অবশ্যই মায়ো জিএএ সমর্থন করতে পছন্দ করি। 2025 গোলাপ হিসাবে ডিসিকে প্রতিনিধিত্ব করা সত্যই একটি স্বপ্ন সত্য
ওয়েস্টার্ন কানাডা – সিয়ারা কনফ্রি
সবাই হাই! আমার নাম সিয়ারা, আমার বয়স 26 বছর এবং মূলত নিউব্রিজ, কাউন্টি কিল্ডারে থেকে। আমি 15 বছর বয়সে কানাডার ক্যালগরিতে চলে এসেছি এবং তখন থেকেই এখানে আছি! আমি এখানে উচ্চ বিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত হয়েছি এবং ডেলমার কলেজের মাধ্যমে মেডিকেল এস্টেটিক্সে ক্যারিয়ার অর্জন করতে গিয়েছিলাম, যেখানে আমি 2019 সালে অনার্স নিয়ে স্নাতক হয়েছি। তার পর থেকে আমি ক্যালগেরির শীর্ষস্থানীয় কিছু ক্লিনিকগুলিতে কাজ করতে গিয়েছি, আমি যে কলেজ থেকে স্নাতক হয়েছি এবং তারপরে সেই কলেজের ভর্তি পরামর্শদাতা এবং পরিচালক হয়ে গিয়েছিলাম। আমি গান, নাচ এবং অভিনয়ের জন্য বিভিন্ন পুরষ্কার জিতেছি এবং এমন প্রোগ্রামগুলিও তৈরি করেছি যেখানে ক্যালগেরির রোনাল্ড ম্যাকডোনাল্ড হাউসে বসবাসকারী পিতামাতাদের বিনা ব্যয়ে পরিষেবা দেওয়া হয়। আমার অতিরিক্ত সময়ে আমি আমার কন্যা মিয়া, যিনি প্রায় 1 বছর বয়সী তার সাথে গান, চিত্রকর্ম, বেকিং এবং সময় কাটাতে পছন্দ করি! আমি এই যাত্রার জন্য খুব উচ্ছ্বসিত এবং আমার সমস্ত সহকর্মী গোলাপের সাথে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করতে পারি না! স্লান!